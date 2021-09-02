Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Özer ve YÖK Başkanı da katılıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla saat 16.30’da toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da basın açıklaması yapılacak.

Toplantıda koronavirüs vakaları ile aşılamadaki son durum ve 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi alınacak tedbirler görüşülecek.

BAKAN ÖZER: BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ OKULLARI AÇIK TUTMAKTIR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." demişti.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Özvar, yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.



