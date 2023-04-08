SON DAKİKA | Pusulada kim, hangi sırada? YSK'da kura çekimi! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Son dakika haberi: Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekiliyor.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Kura çekimi başladı. İşte ilk sonuçlar:

12'nci sırada: Anavatan Partisi

20'nci sırada: Bağımsız Türkiye Partisi

2'nci sırada: Türkiye Değişim Partisi

15'inci sırada: Milli Yol Partisi

16'ncı sırada: Vatan Partisi

14'üncü sırada: Halkın Kurtuluş Partisi

19'uncu sırada: ATA İttifakı

4'üncü sırada: HAK PAR (Halk ve Özgürlükler Partisi)

5'inci sırada: Sosyalist Güç Birliği İttifakı

8'inci sırada: Cumhur İttifakı

17'nci sırada: Güç Birliği Partisi

18'inci sırada: Millet İttifakı

9'uncu sırada: Emek ve Özgürlük İttifakı

1'inci sırada: Yeni Türkiye Partisi

13'üncü sırada: Yenilik Partisi

10'uncu sırada: Büyük Türkiye Partisi

3'üncü sırada: Millet Partisi

11'inci sırada: Adalet Birlik Partisi

7'nci sırada: Memleket Partisi

