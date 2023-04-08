SON DAKİKA | Pusulada kim, hangi sırada? YSK'da kura çekimi! İşte partilerin oy pusulasındaki yerleri...

Son dakika haberi: Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda pusuladaki sıralama için kura çekiliyor.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Kura çekimi başladı. İşte ilk sonuçlar:
12'nci sırada: Anavatan Partisi
20'nci sırada: Bağımsız Türkiye Partisi
2'nci sırada: Türkiye Değişim Partisi
15'inci sırada: Milli Yol Partisi
16'ncı sırada: Vatan Partisi
14'üncü sırada: Halkın Kurtuluş Partisi
19'uncu sırada: ATA İttifakı
4'üncü sırada: HAK PAR (Halk ve Özgürlükler Partisi)
5'inci sırada: Sosyalist Güç Birliği İttifakı
8'inci sırada: Cumhur İttifakı
17'nci sırada: Güç Birliği Partisi
18'inci sırada: Millet İttifakı
9'uncu sırada: Emek ve Özgürlük İttifakı
1'inci sırada: Yeni Türkiye Partisi
13'üncü sırada: Yenilik Partisi
10'uncu sırada: Büyük Türkiye Partisi
3'üncü sırada: Millet Partisi
11'inci sırada: Adalet Birlik Partisi
7'nci sırada: Memleket Partisi