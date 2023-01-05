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  4. Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Kremlin'den açıklama geldi

Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Kremlin'den açıklama geldi

05.01.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 1 yıldır devam eden savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceği bildirildi. Söz konusu ateşkes talimatını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Kremlin'den açıklama geldi

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak saat 00.00'a kadar Ukrayna'daki tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan etmesi talimatını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

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Rusya Ukrayna ateşkes

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