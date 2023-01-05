Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Kremlin'den açıklama geldi

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak saat 00.00'a kadar Ukrayna'daki tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan etmesi talimatını verdi.

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