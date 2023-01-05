Son dakika: Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Kremlin'den açıklama geldi

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 1 yıldır devam eden savaşta önemli bir gelişme yaşandı. Kremlin yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'da 6-7 Ocak tarihleri arasında ateşkes ilan edeceği bildirildi. Söz konusu ateşkes talimatını ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 6 Ocak saat 12.00'den 7 Ocak saat 00.00'a kadar Ukrayna'daki tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan etmesi talimatını verdi.
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