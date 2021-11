Sonbahar temizliğinde işleri kolaylaştıran pratik öneriler/temizlik ürünleri

Yaz mevsiminin sona ermesiyle evimizde bazı değişikliklere gidiyor, kalın kışlık halılarımızı yeniden çıkarmaya hazırlanıyoruz. Ancak kış aylarına hazırlandığımız bu dönemde halıları sermeden önce kolları sıvayıp genel bir temizliğe başlamamız gerekiyor! Temizlik yapmak zaman zaman sıkıcı ve yorucu bir hal alsa da başlanan bu genel temizliği daha pratik bir hale getirmenin bazı yolları bulunuyor. Biz de sonbahar temizliği için en büyük yardımcınız olacak ürünlerden bir liste oluşturduk.

1. Mikroplara Geçit Vermeyen Sprey

Tuvaletiniz çok güzel kokuyor olabilir ancak virüs ve bakteriler tuvaletinizin kokusu ile ilgilenmiyor. Bu canlılar, yaşam alanı bulabildikleri her yerde çoğalıyor. Domestos Hijyenik Köpük Çamaşır Suyu Sprey Mutfak Okyanus Ferahlığı, tam da bu sebeple mikropların yaşam alanlarını hedef alıyor. Son derece yoğun bir kıvama sahip olmasının yanında birçok bakteri türü üzerinde verdiği olumlu sonuçlar onu ayrıcalıklı yapıyor. Oldukça etkili bir temizlik sunması sayesinde sonbahar temizliğinde vazgeçilmez yardımcılarınızdan birisi olmayı hak ediyor.

2. Lavanta Kokusuyla Bahçe Ferahlığında Sonbahar Temizliği

Tuvalet ve banyo hijyeni konusunda etkili sonuçlar veren Mr. Muscle Sıvı Tuvalet Temizleyici Lavanta, sonbahar temizliğinde ideal seçeneklerden birisi oluyor. Bakterilerin yok edilmesi konusunda harika sonuçlar ortaya koyan Mr. Muscle, gerçek anlamda evinizdeki pis işlerin adamı şeklinde nitelendiriliyor. Tıkanık lavabolar ve tuvaletleriniz söz konusu olduğunda da epey iddialı görünüyor. Hem güzel kokan hem de yüksek derecede hijyeni bir arada sunan formülü, sonbahara bakteri ve mikroplardan arınmış bir şekilde girmenize yardımcı oluyor.

3. Hayat Kurtaracak Temizlik Asistanınız Buharlı Mop

Black + Decker Buharlı Mop 2'si 1 Arada, size temizlik konusunda aklınıza gelebilecek her avantajı sunuyor. Çok fonksiyonlu moplar arasında alabileceğiniz en kullanışlı ürünlerin başında yer alıyor. Banyo fayanslarından mobilyalarınıza kadar her yüzeyde etkili sonuçlar veriyor. Uygun başlıkları sayesinde en dar alanlara kadar kolaylıkla erişim sağlıyor. Her türlü ihtiyacınızı karşılamak için sunduğu 17 farklı başlığı, sonbahar temizliğinden alnınızın akı ile çıkmanıza yardımcı oluyor.

4. Cam ve Pencere Silmek, Akülü Pencere Temizleyici ile Artık Çok Kolay

Bosch Akülü Pencere Temizleyici GlassVAC Premium Paket, farklı aparatları ile sonbahar temizliğini daha kolay bir hale getiriyor. Pencere, ayna, duşa kabin ve fayanslarınızda başarılı sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Uygulandığı yüzeyleri derinlemesine temizlerken hiçbir çizik bırakmıyor. Oldukça hafif ve kompakt yapısıyla kolay bir kullanım sunuyor. Sonbahar temizliğinin vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan Bosch Akülü Pencere Temizleyici GlassVAC Premium Paket, kolay takılabilir parçaları ile sizi bakterilerden uzak bir yaşam alanına kavuşturuyor.

5. Birbirinden Renkli Mikrofiber Süper Emici Bezlerle Derinlemesine Temizlik

Vileda Colors Mikrofiber Bez, ıslak ve kuru yüzeylerde deterjan olmadan başarıyla temizlik yapmanıza imkan sunuyor. Son yıllarda bu özelliği sayesinde popülerlik kazanmasıyla ev temizliğinde mutlaka kullanılması gerekli malzemeler arasında yerini alıyor. Süper emici Vileda Mikrofiber Bez, kullandığınız her yüzeyde leke veya iz bırakmadan hijyen sağlıyor. Sonbahar temizliğinin her anında kullanımınıza imkan sağlıyor. Yüksek emici gücü sayesinde makinenizde yıkadığınızda kıyafetleriniz için kurutma işlemini kolaylaştırıyor. Vileda Mikrofiber Bez, temizliğin her aşamasında en büyük yardımcınız haline geliyor.

6. Sarı Güç'le Kirlere Meydan Okuyun

"Evin en çok kirlenen yeri neresi?" diye sorulduğunda herkesin aklına mutfak geliyor ve temizlik için ayrı bir çaba gerektiriyor. Bu açıdan Asperox Sarı Güç Ultra Yağ Çözücü Sprey; ocak, davlumbaz, mutfak dolapları ve hatta duvarlarda biriken yağ lekelerini çıkarmada etkili sonuçlar veriyor. Yağ lekelerinin varlığı kaçınılmaz olduğu için bu lekelerin kalıcı izler bırakmasına karşı önlem almak gerekiyor. Asperox Sarı Güç, aynı zamanda lavabolarda da kullanılabiliyor. Etkisini tam olarak alabilmek için uygulamadan sonra birkaç dakika beklemek daha etkili sonuçlar sağlıyor.

7. Tek Fısla Maksimum Hijyene Hazır mısınız?

Sonbahar temizliğinin olmazsa olmazı kireç ve pas sökücüler, genel temizlikte mutlaka hazır bulunması gereken temizlik malzemeleri arasında yer alıyor. Günlük lekelerin yanı sıra zamanla kalıcı bir hal alan lekeler için Cif Perfect Power Sprey Kireç ve Pas, derinlemesine temizlik sağlıyor. Sert ve paslı yüzeyleri ekstra ovalama gerektirmeden temizlemenize yardımcı oluyor. Evinizin her bölümünde oluşan kalıcı lekeleri çıkarma imkanı sunuyor. Çaydanlık ve tencerelerinizdeki kireci çözmek için de tercih edebileceğiniz bu ürünü çatlak ve deforme olmuş malzemelerde kullanmamanız gerekiyor.

8. Sonbahar Temizliğinin En Etkili Silahı

Temizlik deterjanları, evlerin vazgeçilmez temizlik ürünleri arasında yer alıyor. Verimax Klor Alkali Çok Amaçlı, en iyi genel temizleyici olarak evinizdeki dolapları, ahşap zeminleri ve kapıları temizlemeniz için etkili bir çözüm sunuyor. Pencerelerde, mutfak tezgahlarında ve aklınıza gelebilecek tüm yüzeylerde bakteriler ve kirlere karşı etkili sonuçlar veriyor. Ağır metal ve biyosidal içermeyen Verimax Klor Alkali Çok Amaçlı Genel Temizleyici, havaya karışmadığı için solunum yolları üzerinde olumsuz bir etki yaratmıyor.

9. Bulaşık Yıkamada Devrim Niteliğinde Bir Buluş

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı, bulaşıklarınızın parlaklığını artırıp pürüzsüzlüğünü korumada etkili sonuçlar ortaya koyuyor. Kalıntıları ve lekeleri derinlemesine temizleyerek uzun soluklu hijyen sağlıyor. Gözünüz gibi baktığınız çatal, bıçak ve yemek takımlarınızı uzun süre boyunca yeniymiş gibi kullanma imkanı veriyor. Sonbahar temizliğinde özenle sakladığınız kahvaltı ve yemek takımlarınızı temizlemenize yardımcı oluyor. Daha etkili sonuçlar için durulama aşamasına kadar bir süre bekletmeniz gerekiyor. Limon kokusu sayesinde rahatsız edici deterjan kokusuna maruz kalmanıza engel oluyor.

10. Çamaşırlarınızı Derinlemesine Temizleyin



Ariel Oxi 22 Yıkama Sıvı Çamaşır Deterjanı, sonbahar temizliğinde perdelerinizden yastık kılıflarınıza genel bir temizlik imkanı sunuyor. Sandıklarınızda ve evinizde bulunan tekstil ürünlerinde biriken bakteriler sağlığınıza zarar verebiliyor. Sonbahara girerken bunlardan korunmak ve evinizin her köşesinde hijyen sağlamak için Ariel Sıvı Deterjan, ideal bir seçenek oluyor. Kışlıklar tekrar podyuma çıkmaya hazırlanırken onları tertemiz bir şekilde kullanmak için en büyük yardımcınız olan bu deterjan, kıyafet ve ev tekstili ürünlerinizi yıpratmadan uzun süre boyunca kullanma imkanı veriyor.

