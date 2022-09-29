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Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

28.09.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharda spor bir tarz yakalamak ve aynı zamanda şık görünmek için kot ceket giymek yeterli oluyor. Dolapların olmazsa olmazı bu parçalar, farklı modellerle öne çıkıyor. Siz de sonbaharı kot ceketlerle geçirmek istiyorsanız sizin için bir araya getirdiğimiz modelleri inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

60'lardan itibaren ülkemizde görmeye çok alıştığımız ve modası hiç geçmeyen kot ceketler, en çok sonbahar aylarında tercih ediliyor. Kalıpları, dokuları, renkleri ve tarzlarıyla birbirinden ayrılan bu ürünler; pek çok farklı parçayla kolaylıkla kombinlenebiliyor. Gelin, bu sonbaharda sizlere eşlik edecek birbirinden güzel kot ceketleri inceleyelim.

1. Klasik ve spor tarzı bir arada yansıtmak isteyenlere: DeFacto Kadın Oversize Fit Worker Jean Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

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Boyu ve tarzıyla alışılagelmiş kot ceketlerin dışında olan DeFacto Kadın Oversize Fit Worker Jean Ceket, büyük cepleriyle dikkat çekiyor. İnce yapısıyla vücutta ağırlık yapmayan ceket, düğmeleri yardımıyla kolayca kapatılabiliyor. Kaliteli ve dayanıklı olması, uzun süre boyunca kullanım vadediyor. Oversize modasına göre tasarlanarak %100 pamuklu kumaştan hazırlanıyor. Vücuda yapışmayan ürün, serin yaz akşamları için de oldukça ideal.

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2. Açık renkli kot ceket arayanlara: Pobudo Mavi Eskitme Erkek Kot Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Fit kalıbıyla sportif ve zayıf görünmenize yardımcı olan Pobudo Mavi Eskitme Erkek Kot Ceket, pamuklu kumaşıyla gün boyu konforlu hissettiriyor. Dik yaka özelliği ve eskitme tarzıyla benzerlerinden ayrılıyor. Özel yıkama ve dikim teknikleriyle satışa sunulan ürün, esnek olması sayesinde rahatça hareket etmenizini sağlıyor. Sonbaharda da tarzınızdan ödün vermek istemiyorsanız bu kot ceketi sepetinize ekleyebilirsiniz.

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3. Seçimini sadelik ve rahatlıktan yana yapanlara: TRENDYOLMİLLA Mavi Basic Denim Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Regular kalıbı ve gömlek yaka tipi ile TRENDYOLMİLLA Mavi Basic Denim Ceket, bir kot ceketten beklenen her şeyi fazlasıyla karşılayan ürünlerden biri. Konforlu dokusu sayesinde gün boyu rahat hissettiren model, jean pantolonlar ya da farklı parçalar ile uyum içinde görünüyor. Hafif düşük omuzları ve salaş yapısıyla özellikle sonbahar akşamlarında sıcak tutuyor.

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4. Gerçek şıklığın kotla birleşimi: Jacqueline de Yong Nos Jdywinner Str Dnm Jacket Box Dnm Noos Jeans Ceket Kadın

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Vücuda tam oturan yapısıyla öne çıkan Jacqueline de Yong Nos Jdywinner Str Dnm Jacket Box Dnm Noos Jeans Ceket, %99 pamuk ve %1 elastan kumaştan üretilmiş. Kaliteli kumaş yapısıyla konforlu hissettiren model, vücuda tam oturan kalıbıyla kullananların beğenisini kazanıyor. Sonbahar renkleriyle uyum sağlayan koyu renkli tonu ise ön plana çıkıyor.

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5. Her renk ve her tarzla uyum sağlayan: Little Cup Erkek Siyah Kollar Polar Kapüşonlu Kot Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Beyleri serin sonbahar günlerinde sıcak tutacak ve şık gösterecek Little Cup Erkek Siyah Kollar Polar Kapüşonlu Kot Ceket, vücudu çepeçevre sararak rüzgâra karşı koruyor. Aynı zamanda kapüşonuyla farklı bir tarz yakalıyor. Polarlı yapısı ise sıcak ve konforlu hissettiriyor. Göğüs bölgesinde iki adet cebi bulunan ürünün kapüşon genişliği, isteğe göre ayarlanabiliyor.

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6. Daha fit ve daha göz alıcı: Bikelife Kadın Mavi Crop Denim Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Orta boy bir kot ceket arıyorsanız Bikelife Kadın Mavi Crop Denim Ceket tam size göre olabilir! Orta kalınlıktaki kumaş yapısı ve cepleriyle ilgi gören model, açık mavi tonlara sahip. Omuzları tam oturan ürün, sonbahar mevsimi için uygun seçimlerden biri. Kot ceketin 36 ile 42 beden aralığında satışa sunulduğunu söylemeden geçmeyelim.

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7. Modası hiçbir zaman geçmeyen: Koton Kadın Düğmeli Kot Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

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Açık renk tonuyla sonbahar aylarında favori parçanız hâline gelecek Koton Kadın Düğmeli Kot Ceket, yanlarda ve göğüs bölümünde olmak üzere toplam dört adet cep bulunduruyor. %100 pamuklu kumaş kullanılarak üretildiği için çok rahat hissettiren ürün, geniş kalıbı ve duruşuyla dikkat çekiyor. Mevsim geçişlerinde giymek için kullanışlı bir kot ceket arıyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz.

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8. Kapüşon farkıyla: Chenma Attack on Titan Aot Anime Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Sonbaharda da gözler üzerinizde olsun istiyorsanız Chenma Attack on Titan Aot Anime Ceket'i tercih etmelisiniz. Unisex, salaş ve rahat olması ile öne çıkan ürün; baskı detayıyla benzerlerinden ayrılıyor. Yüksek kaliteli kumaştan üretildiği için uzun yıllar kullanıma uygun. Aynı zamanda modelin kapüşonlu olması, ürünü tercih edenlerin hem rahat hem sıcak hissetmesini sağlıyor.

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9. Salaş bir görünüm için: Huixin Kadın Kot Ceket Zarif Boyfriend Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Bol kesim tekstil ürünlerinden hoşlanıyorsanız bu sonbaharda tercihiniz Huixin Kadın Kot Ceket Zarif Boyfriend Ceket'ten yana olmalı. Ürün, farklı boylardaki cepleri sayesinde pek çok eşyanızı yanınızda taşımanıza yardımcı oluyor. Casual stili ile farklı parçalarla kolay bir şekilde kombinleniyor. Uzun boyu sayesinde oversize tarzı benimseyen kişiler için en iyi ürünlerden biri.

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10. Sonbaharı sıcacık geçirmenize yardımcı olacak: Lee Cooper Kadın Ceket

Sonbaharda üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz en şık ve kullanışlı kot ceket modelleri

Soğuk havalarda vücut sıcaklığınızı korurken şık ve rahat olmanızı sağlayan Lee Cooper Kadın Ceket, spor tarzınızı tamamlıyor. Ürünün içinin polarlı olması, vücudun rüzgârla temasını engelliyor ve sizi sıcak tutuyor. Ayrıca siyah renkli olması, pek çok parçayla kolayca kombinlemenize yardımcı oluyor. İdeal kol boyu ve göğüs cepleri ise ürünü daha kullanışlı bir hâle getiriyor.

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