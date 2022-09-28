Sonbaharın vazgeçilmezlerinden olan şık ve uygun fiyatlı oduncu gömleği çeşitleri

Tüm sonbahar ve kış sezonu boyunca gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları arasında yerini alan oduncu gömlekleri, bu yıl da oldukça popüler. Pek çok parçayla kolayca kombinlenen bu ürünler, farklı desen ve renkte üretiliyor. Sizler için hem şık hem uygun fiyatlı oduncu gömleklerini derledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

1. Sonbahar renklerini sevenlere: Domoda Çift Cep Kapaklı Kareli Ekose Oduncu Erkek Gömlek

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Domoda Çift Cep Kapaklı Kareli Ekose Oduncu Gömlek, sonbahar ve kış mevsiminde gönül rahatlığı ile tercih edebileceğiniz ürünlerden biri. Hardal sarısı ve kahverengi desenli model; standart fit kesimi ve göğüs kısmındaki kapaklı cepleri sayesinde konforlu kullanım vadeder. %20 Pamuk, %60 akrilik ve %20 polyester kumaştan üretilir. Jean ya da kumaş pantolonlarla tamamlayabileceğiniz gömlek, aynı zamanda serin akşamlarda hırka gibi kullanılabilir. Hem şık hem kaliteli bir oduncu gömleği arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

2. İster ceket ister gömlek: TRENDYOLMİLLA Mint Cepli Ekoseli Oduncu Gömlek

Pastel tonları seven kadınları buraya alalım! Standart kesimde tasarlanan TRENDYOLMİLLA Mint Cepli Ekoseli Oduncu Gömlek, mint yeşili ve beyaz rengi tonlarında. Ilık bir sonbahar havasında bir crop ve jean ile kombinleyebileceğiniz ürün, soğuk kış günlerinde ceket olarak tercih edilebilir. 34 bedenden 42 bedene kadar satışa sunulan oduncu gömleğin toplamda yedi farklı seçeneği var. %50 polyester, %30 akrilik ve %20 pamuklu dokuma kumaştan üretildiği için sıcak tutar. Siz de sonbahar ve kış mevsiminde kullanabileceğiniz ekose desenli gömlek arıyorsanız bu ürünü detaylıca inceleyebilirsiniz.

3. Kapüşon detayıyla rahat ettiren: Mascarano Oversize Kapüşonlu Oduncu Gömlek

İster iş yaşamında ister arkadaş toplantılarında rahatlıkla kullanabileceğiniz Mascarano Oversize Kapüşonlu Oduncu Gömlek, şıklığınıza şıklık katar. Yumuşacık dokusu, sıcacık tutan kumaş yapısı ve oversize kalıbıyla kullananların epey övgüsünü alan ürünlerden biri olduğunu söylemeliyiz. Jean pantolon ve yuvarlak yaka body ile muhteşem bir şekilde kombinlenen oduncu gömlek, S, M ve L bedenlerinde satışa sunulur. %60 akrilik, %20 pamuk ve %20 polyesterden üretildiği için serin havalarda üşümenize engel olur. Dört farklı desende hazırlanan oduncu gömleğini inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

4. Etnik desenli gömlek arayanlara: Brandfield O.H. Design Etnik Desen Oduncu Gömleği

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Sırada giyiminde etnik desene yer vermeyi sevenler için şahane bir önerimiz var. Rengârenk oluşu, oversize kesimi ile Brandfield O.H. Design Etnik Desen Oduncu Gömleği, kaliteli ve tok duruşu ile ön plana çıkar. Pamuklu kumaş kullanılarak satışa sunulan ürün, en iyi oduncu gömleği seçeneklerinden biri. Özellikle koyu renkli jean, metal aksesuarlar ve spor ayakkabılarınızla kombinlediğinizde özgün bir tarz sunar. Siz de alışılagelmişin dışında bir oduncu gömleği arıyorsanız dayanıklı yapısıyla kendinden söz ettiren bu ürüne şans verebilirsiniz.

5. Ekose deseniyle: Pattaya Kadın Cepli Oduncu Gömlek

İşe ya da okula giderken hemen giyip çıkabileceğiniz Pattaya Kadın Cepli Oduncu Gömlek, sonbahar ve kış sezonu boyunca size büyük bir rahatlık sağlar. Bu yılın casual modasına uyan parça; göğüs kısmındaki kapaklı cepleri, iri yuvarlak düğmeleri ve uzun kesimi ile dikkat çeker. Kalın yapısı sayesinde ceket olarak da kullanılabilen gömlek, %100 pamuklu kumaştan üretilir. Ekose desenli oduncu gömlekler yerine çizgilerin ağırlıkta olduğu bu modeli beğendiyseniz 36-42 beden aralığında satışa sunulan ürünü sepetinize eklemenizi öneririz.

6. Kırmızıyı sevenler için: Naglita Oversize Erkek Oduncu Gömlek

Modaya uygun ve zamansız parçalar seçmeye özen gösteren biri misiniz? Öyleyse sıradaki önerimiz tam size göre! Naglita Oversize Erkek Oduncu Gömlek; standart fit kesimi, oversize kalıbı ve kareli deseni ile sizlerin beğenisine sunuluyor. Ürün, hem günlük kullanımda hem şık akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz modellerden biri. Rahat kesimi, terletmeyen kumaşı ve her tarza uygun görünümü ile kullananlar tarafından sıkça tercih ediliyor. S ve XXL beden aralığında satılan parça, kırmızı rengi ile ön plana çıkıyor. Modelin %100 pamuklu kumaştan üretildiğini söylemeden geçmeyelim.

7. Klasik kol kesiminden sıkılanlara: MD Trend Kadın Turuncu Balon Kollu Ekoseli Oversize Oduncu Ceket Gömlek

Deri taytlar, mini etekler ve mom jeanler ile kombinlenebilen MD Trend Kadın Turuncu Balon Kollu Ekoseli Oversize Oduncu Ceket Gömlek, balon kol detayıyla benzerlerinden ayrılır. Sonbahar ve kış aylarında sizi sıcacık tutarken aynı zamanda da yumuşak yapısıyla konforlu hissettirir. %65 akrilik ve %35 polyester kumaş kullanılarak hazırlanan modelin, bej ve pudra seçenekleri de bulunur. "Alışılagelmişin dışında kesimi olan oduncu gömleği arıyorum." diyorsanız bu ürünün tam size göre olacağını düşünüyoruz. Güvenli şekilde sepetinize ekleyip dolabınızda bu ürüne yer açmaya ne dersiniz?