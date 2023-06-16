KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

13.06.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakımlı bir görünüm elde etmek istiyorsanız işe saçlarınızla başlamalısınız. Mükemmel görünen saçlara kavuşmak içinse doğru şekillendiricileri tercih etmelisiniz. Tabii saçlarınızla uzun uzun ilgilenmek için pek fırsat bulamıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda pratik şekillendiricilerden yardım almanızda fayda var. Gelin, saçlarınıza kısa sürede şekil vermenizi sağlayacak ürünlere beraber bakalım.

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saçlarına kısa sürede şahane bir dokunuş katmak isteyenler buraya! Saç kurutma makinelerinden düzleştiricilere, maşalardan saç şekillendirici kremlere kadar birbirinden pratik ürünleri bir araya getirdik. İşte, bir kere deneyince hayran kalacağınız saç şekillendirici ürünler!

1. Şekillendirmenin en kolay hâli: Arzum AR5014-DM Senfony Color Saç Kurutma Makinesi

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Arzum AR5014-DM Senfony Color Saç Kurutma Makinesi, yüksek hava akımı özelliği sayesinde saçlarınızı pratik bir şekilde kurutmanızı ve kolayca şekillendirmenizi sağlar. Soğuk hava akımı özelliği ise uzun süre saçlarınızın şeklini korur. Ürünün difüzör başlığı ile saçlarınıza hacim katarak doğal dalgalar yaratabilirsiniz. Modelin ikişer kademeli hız ve sıcaklık ayarlarının olduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

2. Düz saç sevenlere: Philips BHS375/00 Essential ThermoProtect Düzleştirici

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Sıcaklık ayarını kolayca yapabileceğiniz Philips BHS375/00 Essential ThermoProtect Düzleştirici saçlarınıza zarar vermeden dümdüz bir görünüm elde etmenizi sağlar. Keratin seramik plakları ile saçlarınızın yıpranmasını önlemesinin yanı sıra parlak ve bakımlı görünmesine yardımcı olur. Düz saçlara sahip olmak istiyorsanız tuş kilidi fonksiyonu bulunan bu kullanışlı ürüne mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ürünü İncele

3. Dalgalı saçlara kavuşmanın en kolay yolu: Remington Pro Spiral Curl Saç Maşası

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saçlarına doğal dalga görünümü kazandırmak isteyenler buraya! Remington Pro Spiral Curl Saç Maşası saçlarınıza daha hacimli görünmesini sağlar. Saçlarınızın parlaklığını ve pürüzsüzlüğünü kaybetmeden kolayca şekil almasına yardımcı olur. Seramik kaplaması sayesinde saçlarınızı dört kata kadar daha fazla korur. Sadece 30 saniyede ısınan ürünün sekiz farklı sıcaklık ayarının olduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

4. Hızlı kuruma ve güçlü şekillenme: Babyliss Air Styler 1200W Hava Üflemeli Saç Şekillendirici

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Babyliss Air Styler 1200W Hava Üflemeli Saç Şekillendirici, 360 derece hareket edebilen döner başlığıyla saçların şekillenmesini kolaylaştırır. İyon teknolojisi ile saçların elektriklenmesini engelleyen ürün ile saçların nemi korunur, parlak ve ışıltılı bir görünüm elde edilir. Siz de saçlarınıza rahatlıkla şekil vermek istiyorsanız bu işlevsel ürüne bir göz atın, deriz!

Ürünü İncele

5. Tarayarak şekil vermek isteyenlere: Grundig Hb 5850 Iyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici Tarak

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saçlarınızı tararken şekillendirmek ister misiniz? Öyleyse Grundig Hb 5850 Iyonik Fonksiyonlu Saç Düzleştirici Tarak tam da size göre! Beş ayrı ısı kademesi bulunan ürün, saçlarınızı ideal sıcaklıkta düzleştirmenizi sağlar. Seramik kaplaması ile saçlarınızın parlak ve pürüzsüz görüntüsünü bozmadan şekillenmesine yardımcı olur. Ürünün otomatik kapanma özelliğinin bulunduğunu da belirtelim.

Ürünü İncele

6. Saçlarına doğal bukleler vermek isteyenlere: Trina Profesyonel Wag Maşa

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Doğal görünümlü bukleler elde etmek isteyenler buraya! Trina Profesyonel Wag Maşa, saç uzunluğu fark etmeksizin herkesin kullanabileceği ürünlerden biri. Ergonomik şekilli sapı ile kolayca tutulabilir ve uygulama sırasında elinizin yanmasını önler. Siz de hızlı ısınma özelliği olan, seramik kaplamalı bu ürünle şık ve profesyonel bukleler oluşturmaya var mısınız?

Ürünü İncele

7. Gün boyu hareketli buklelere sahip olmak isteyenlere: Pantene 7/24 Saç Bakım Kremi Anında Bukle Şekillendirici

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saçlarınızı ağırlaştırmadan en etkili sonucu almak istiyorsanız Pantene 7/24 Saç Bakım Kremi Anında Bukle Şekillendirici tam da size göre! Ürün, gelişmiş formülü ile saçlarınızın elektriklenmesini engelleyerek belirgin bukleler oluşmasını sağlar. Kremsi yapısıyla saçlarınızı besleyerek nemlendiren ürün sayesinde buklelerinizin şeklini gün boyu koruyabilirsiniz. Saç kremini durulamanıza gerek olmadığını da belirtelim.

Ürünü İncele

8. Onarıcı kremlerle saçlarına şekil vermek isteyenlere: Elidor 7/24 Şekillendirici Saç Bakım Kremi Onarıcı Etki

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Elidor 7/24 Şekillendirici Saç Bakım Kremi, saçlarınızı kısa sürede şekillendirmek için kullanabileceğiniz ürünlerden bir diğeri. İçerisinde bulunan keratinle yıpranan saçlarınızı onarırken çay ağacı yağı ile saçlarınızı besler. Saç kreminin 7/24 özelliği sayesinde saçlarınız gün boyu şeklini kaybetmeden dilediğiniz formda kalır. Siz de kullanımdan sonra durulama gerektirmeyen bu ürünle bakımlı saçlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz.

Ürünü İncele

9. Saçlarının şeklini uzun süre korumak isteyenlere: INSIGHT Dalgalı/Kıvırcık Saçlar İçin Şekillendirici Krem

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Saçlarınıza şekil verdikten sonra saçlarınızın şeklini uzun süre korumasını istersiniz, değil mi? Öyleyse INSIGHT Dalgalı/Kıvırcık Saçlar İçin Şekillendirici Krem bu konudaki en büyük destekçiniz olacak. Dalgalı saçlar için ideal olan ürün, saçlarınızı kolayca şekillendirmenizi ve saç şeklinizin uzun süre kalıcı olmasını sağlar. İçeriğindeki kiraz özü ve argan yağı ile saçlarınızı yeniler.

Ürünü İncele

10. Saçlarına kolay ve güçlü şekiller vermek isteyenlere: Nishman Saç Şekillendirici Wax

Saç düzleştiricilerden kremlere, saatlerce uğraşmadan saçlarınızı şekillendirmenizi sağlayacak ürünler

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Mat bir bitiş sunan Nishman Saç Şekillendirici Wax, saçlarınızın âdeta bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünmesini sağlar. Üstelik yapışkanlık hissi yaratmaz ve saçın şeklini uzun süre korur. Paraben ve sülfat içermeyen ürünü avcunuza alıp biraz ısıttıktan sonra saçlarınıza uygulayarak kullanabilirsiniz. Tüm saç tiplerine uygun olan ürünün hayvanlar üzerinde deney yapmadığını da belirtelim.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

 Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! Bu bakım ürünlerini çok seveceksiniz

Saç dökülmesi kaderiniz olmasın! Bu bakım ürünlerini çok seveceksiniz

 Kuaföre servet ödemeyin! Saçını yakmadan, yıpratmadan şekillendirmek isteyenler buraya

Kuaföre servet ödemeyin! Saçını yakmadan, yıpratmadan şekillendirmek isteyenler buraya

 Trendlerle kendinizi baştan yaratın! Son dönemlerde popüler olan saç ve sakal modelleri

Trendlerle kendinizi baştan yaratın! Son dönemlerde popüler olan saç ve sakal modelleri

 Evde saçınızı nasıl boyayacağınızı biliyor musunuz? İşte saç boyamanın püf noktaları

Evde saçınızı nasıl boyayacağınızı biliyor musunuz? İşte saç boyamanın püf noktaları

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
saç düzleştirici saç kremi en iyi saç düzleştirici saç düzleştirici tarak saç şekillendirici Göz mon vf

İş birliği İçerikleri

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Tümünü Gör
Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Tümünü Gör
Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Klasik Babalar Günü hediyelerinden sıkılanlar için kişiye özel hediye önerileri

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Kaliteli bir mat spordaki verimliliğinizi artırır! En iyileri sizin için seçtik

Tümünü Gör

Benzer Kişisel Bakım İçerikleri

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Sönük saçlar kaderiniz değil! İnce telli saçları daha volümlü gösteren saç bakım ürünleri

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Bu yaz bronz bir tenle göz kamaştırmaya var mısınız? İşte en iyi bronzlaştırıcılar

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Asetonunuz yoksa üzülmeyin! Limondan deodoranta asetonsuz oje çıkarma yöntemleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Model Sophie Hadjipanteli kaşları yüzünden aldığı korkutucu yorumları paylaştı! "Ölmemi istiyorlar"

Kaşları yüzünden eleştiriliyor! "Ölmemi istiyorlar"

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Küçük göğüslerini büyütmek için bulduğu yöntemi paylaştı! Anında 2 beden büyük gösteriyor

Küçük göğüslerini büyütmek için öyle bir yol buldu ki...

Kuaför en hızlı saç uzatma yöntemini açıkladı! Rapunzel etkisi yaratır

Kuaför en hızlı saç uzatma yöntemini açıkladı

Güzellik uzmanı olgun kadınların pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapmaları gereken bakımı paylaştı

Pürüzsüz ve genç gözüken cilt için yapılması gereken tek şey

Adriana Lima'nın basit güzellik sırrı! Tek damlası mucizeler yaratıyor

Dillere destan güzelliğinin basit sırrı duyanları şaşırtıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.