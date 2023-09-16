Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll doğum gününü cesur pozuyla kutladı! Hayranları yorumlara akın etti

2022 Dünya Kupası'nda yaptığı cesur kıyafet seçimleri sayesinde tribünler tarafından "Dünyanın en seksi taraftarı" unvanını kazanan Knöll lakabının hakkını veren paylaşımlarına devam ediyor. Fenomen isim milyonlarca hayranıyla doğum gününü kutladığı bir paylaşım yaptı. Hırvat güzelin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

YORUM YARIŞI YAŞANDI

Pembe bikini takımıyla kayalıkların üzerine oturan Ivana Knöll deniz manzarası eşliğinde doğum günü pastasını üfledi.

Hayranlarının adeta yorumlarda yarışa girdiği gönderisine Knöll, "İyi ki doğdum ben" notunu ekledi. Fenomen ismin doğum gününü kutlamak isteyen hayranları yorumlara akın etti.