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Sosyal medyanın gündeminde! Hortumda yıkılan evinde piyano çaldı

17.12.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kentucky eyaletindeki hortum felaketinin çok acı bir bilançoya yol açmıştı. Hortum felaketinin ardından yıkılan evine gelen bir kişi, evdeki enkazın arasında piyano çaldı. Piyano çalan kişinin kardeşi tarafından paylaşılan görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD’de meydana gelen hortum felaketinden en çok etkilenen Kentucky’de yürekleri ısıtan bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Mayfield’den yaklaşık 100 mil uzakta olan Bremen’de yaşayan Jordan Baize, hortum felaketinin ardından geldiği evinde enkaza rağmen hasar alan piyanosu ile Bill ve Gloria Gaither’ın There’s About That Name adlı parçasını çaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Baize’nin kardeşi Whitney Brown tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü, binlerce kişinin beğenisini topladı. Görüntüde, evin çatısının ise tamamen yıkıldığı görüldü.

Hortum felaketinden en fazla etkilenen eyalet olan Kentucky’de şu ana kadar 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Piyano
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