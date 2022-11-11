Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, rapor yenileme nasıl yapılır? Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur, şartları nedir?

Engelli raporları kendi içinde "süreli" ve "süresiz" olmak üzere ikiye ayrılır. Süresiz raporun alınabilmesi için engele sahip kişinin fiziken ya da ruhen en az %40 oranında engel raporuna sahip olması gerekir. Süresiz engelli raporu iptal edilemeyen, hayat boyunca geçerli olan bir engelli raporudur ve iptali yoktur. Süresiz engelli raporu yenilenmesi gerekir ve eğer bazı durumlar söz konusu olursa rapor kesilebilir. Örneğin raporun usule uygun alınmaması ya da şikâyet, ihbar gibi durumların olması sonucunda yapılan sorgulama neticesinde rapor kesilebilir.

Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Süresiz engelli raporu tıbbi tedavi ve rehabilitasyona rağmen hastalığın, sakatlığın ya da herhangi bir özrün giderilememesi sonucunda rahatsızlığın süreklilik arz etmesiyle ortaya çıkan durumlarda verilir. Kişinin çalışma fonksiyonlarının engellenmesine neden olan ve sürekli tedavi gerektiren hastalıklar için süresiz engelli raporunun verildiği görülüyor. Engelli raporunda oranda bir değişme olmayan, tedavisi olmayan ya da asla tedavisi bulunamayan ve kronik hastalara verilir. Süresiz engelli raporu verilen kişiler

Doğuştan görme engelliler

Kronik hastalığı olanlar

Zihinsel engelliler

Uzuv kaybı olanlar

Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur?

Sürekli engelli raporuyla engelli emekli olmak için gerekli olan şartlar 5510 sayılı Kanun doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kanuna göz atıldığında engelli kontenjanıyla çalışan ya da çalışırken engelli hâle gelmek suretiyle kaza geçiren kişiler engelli raporuyla emekli olabilir. Süresiz engelli raporuyla emeklilik için gerekli şartlar:

En az 10 yıldır sigortalı olmak ve %40 engelli raporunun olması

Bakıma muhtaç olanların en az 10 yıl sigorta süresi yerine 1800 gün prim ödemesi

İçinde bulunduğu özel koşullar sebebi ile işten ayrılması

Kendi adına çalışan kişilerin kendi sigortalılığı nedeni ile kuruma borcunun olmaması

İlgili kurumlar tarafından yapılan tespitler sonrasında kişinin emekli olmaya uygun görülmesi

Süresiz engelli raporuyla emekli olabilmek için engelli oranlarına göre sigorta süresi ve ödenmiş prim günü şartı da bulunur:

%40-49 arasında engelli olan kişilerin 18 yıl sigorta süresi dolmalı ve 4680 gün prim ödemesi olmalıdır.

%50-59 arasında engelli olan kişilerin 16 yıl sigorta süresi dolmalı ve 4320 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Süresi biten engelli raporunu yenileme nasıl yapılır?

Süresiz engelli raporu geçerlilik süresi ömür boyudur ancak süresiz raporların yenilenmesi gerekir. Bazı durumlarda süresiz engelli raporlarının da yenilenmesi gerekir. Süresiz engelli raporuna sahip kişinin hastalığında ciddi bir derecede olumlu bir gelişme yaşanırsa süresiz engelli raporunu yenilemek için tekrardan heyete gidilmesi gerekir. Eğer engel tedavi edilebilir hâle gelmişse süresiz engelli raporu yenilenir, tedavi durumuna göre engel oranı düşürülebilir ya da yükseltme yapılabilir.

Alınan rapor süreliyse, süreli engelli raporu geçerlilik süresi bir yıldır. Yılın son gününe kadar geçerlidir. "Engelli raporu süresi bitince ne olur?" sorusunun cevabı şöyledir: Eğer zamanında rapor yenilenmezse engellilik raporu düşer ve engelli haklarından yararlanamazsınız.

Bu durumda raporun yenilenmesi gerekiyor. Engelli rapor yenileme süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Süreli olarak düzenlenen engelli raporlarda sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması durumunda rapor yenilenmesi yapılabiliyor. Bu kapsam dâhilinde engelli vatandaşların kendi ikamet şehirlerinde bulunan Sağlık Müdürlüklerine gidip temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurup teslim etmelerinin gereklidir. Bu işlemlerin ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, rapor yenilenmesi için onay verilir ve sonrasında rapor güncellenir. Yenilenme için başvurulmuş engelli raporu yenileme süresi başvurunun ardından en geç 30 iş günü içinde yenilenir.

Engelli araç alımında rapor süresi nedir?

Engelli araç alımında rapor süresiyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay bulunuyor. Engelli rapor bitimine 6 aydan az bir zaman kalmadan araç alımı yapılmış olması gerekiyor.