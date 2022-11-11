HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, rapor yenileme nasıl yapılır? Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur, şartları nedir?

Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, rapor yenileme nasıl yapılır? Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur, şartları nedir?

11.11.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli raporu almak isteyen kişiler tarafından merak edilen süresiz engelli raporu, sadece belirli hastalıklara sahip olanlara veriliyor. Ömür boyu olarak verildiğini ifade etmek için bu şekilde adlandırılan süresiz engelli raporu iptal edilemiyor. Peki, süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, süresiz engelli raporuyla emekli olmak için hangi şartların karşılanması gerekir?

Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir, rapor yenileme nasıl yapılır? Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur, şartları nedir?

Engelli raporları kendi içinde "süreli" ve "süresiz" olmak üzere ikiye ayrılır. Süresiz raporun alınabilmesi için engele sahip kişinin fiziken ya da ruhen en az %40 oranında engel raporuna sahip olması gerekir. Süresiz engelli raporu iptal edilemeyen, hayat boyunca geçerli olan bir engelli raporudur ve iptali yoktur. Süresiz engelli raporu yenilenmesi gerekir ve eğer bazı durumlar söz konusu olursa rapor kesilebilir. Örneğin raporun usule uygun alınmaması ya da şikâyet, ihbar gibi durumların olması sonucunda yapılan sorgulama neticesinde rapor kesilebilir.

Süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir?

Süresiz engelli raporu tıbbi tedavi ve rehabilitasyona rağmen hastalığın, sakatlığın ya da herhangi bir özrün giderilememesi sonucunda rahatsızlığın süreklilik arz etmesiyle ortaya çıkan durumlarda verilir. Kişinin çalışma fonksiyonlarının engellenmesine neden olan ve sürekli tedavi gerektiren hastalıklar için süresiz engelli raporunun verildiği görülüyor. Engelli raporunda oranda bir değişme olmayan, tedavisi olmayan ya da asla tedavisi bulunamayan ve kronik hastalara verilir. Süresiz engelli raporu verilen kişiler

  • Doğuştan görme engelliler
  • Kronik hastalığı olanlar
  • Zihinsel engelliler
  • Uzuv kaybı olanlar

Süresiz engelli raporu ile emeklilik nasıl olur?

Sürekli engelli raporuyla engelli emekli olmak için gerekli olan şartlar 5510 sayılı Kanun doğrultusunda belirlenmiştir. Bu kanuna göz atıldığında engelli kontenjanıyla çalışan ya da çalışırken engelli hâle gelmek suretiyle kaza geçiren kişiler engelli raporuyla emekli olabilir. Süresiz engelli raporuyla emeklilik için gerekli şartlar:

  • En az 10 yıldır sigortalı olmak ve %40 engelli raporunun olması
  • Bakıma muhtaç olanların en az 10 yıl sigorta süresi yerine 1800 gün prim ödemesi
  • İçinde bulunduğu özel koşullar sebebi ile işten ayrılması
  • Kendi adına çalışan kişilerin kendi sigortalılığı nedeni ile kuruma borcunun olmaması
  • İlgili kurumlar tarafından yapılan tespitler sonrasında kişinin emekli olmaya uygun görülmesi

İlginizi Çekebilir

Engelli bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır?

Engelli bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır?

Engelli maaşı şartları nelerdir?

Engelli maaşı şartları nelerdir?

 Engelli kimlik kartı ne işe yarar?

Engelli kimlik kartı ne işe yarar?

 Engelli ÖTV indirimi ile sıfır araç fiyatları ne kadar?

Engelli ÖTV indirimi ile sıfır araç fiyatları ne kadar?

 Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

Engellilerde emeklilik prim gün sayısı nedir?

Engellilere sağlanan muafiyetler ve indirimler nelerdir?

Engellilere sağlanan muafiyetler ve indirimler nelerdir?

Süresiz engelli raporuyla emekli olabilmek için engelli oranlarına göre sigorta süresi ve ödenmiş prim günü şartı da bulunur:

  • %40-49 arasında engelli olan kişilerin 18 yıl sigorta süresi dolmalı ve 4680 gün prim ödemesi olmalıdır.
  • %50-59 arasında engelli olan kişilerin 16 yıl sigorta süresi dolmalı ve 4320 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Süresi biten engelli raporunu yenileme nasıl yapılır?

Süresiz engelli raporu geçerlilik süresi ömür boyudur ancak süresiz raporların yenilenmesi gerekir. Bazı durumlarda süresiz engelli raporlarının da yenilenmesi gerekir. Süresiz engelli raporuna sahip kişinin hastalığında ciddi bir derecede olumlu bir gelişme yaşanırsa süresiz engelli raporunu yenilemek için tekrardan heyete gidilmesi gerekir. Eğer engel tedavi edilebilir hâle gelmişse süresiz engelli raporu yenilenir, tedavi durumuna göre engel oranı düşürülebilir ya da yükseltme yapılabilir.

Alınan rapor süreliyse, süreli engelli raporu geçerlilik süresi bir yıldır. Yılın son gününe kadar geçerlidir. "Engelli raporu süresi bitince ne olur?" sorusunun cevabı şöyledir: Eğer zamanında rapor yenilenmezse engellilik raporu düşer ve engelli haklarından yararlanamazsınız.

Bu durumda raporun yenilenmesi gerekiyor. Engelli rapor yenileme süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Süreli olarak düzenlenen engelli raporlarda sürenin bitmesine 6 aydan kısa bir süre kalması durumunda rapor yenilenmesi yapılabiliyor. Bu kapsam dâhilinde engelli vatandaşların kendi ikamet şehirlerinde bulunan Sağlık Müdürlüklerine gidip temin ettikleri engelli sağlık kurulu rapor yenileme dilekçesini doldurup teslim etmelerinin gereklidir. Bu işlemlerin ardından müdürlükçe inceleme yapılarak, rapor yenilenmesi için onay verilir ve sonrasında rapor güncellenir. Yenilenme için başvurulmuş engelli raporu yenileme süresi başvurunun ardından en geç 30 iş günü içinde yenilenir.

Engelli araç alımında rapor süresi nedir?

Engelli araç alımında rapor süresiyle ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay bulunuyor. Engelli rapor bitimine 6 aydan az bir zaman kalmadan araç alımı yapılmış olması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir

Sıfır engelli araç limitleri ne kadar?

Sıfır engelli araç limitleri ne kadar?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur?

Engelliden engelliye araç satışı nasıl olur?

Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç alımı ÖTV indirimi fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

Engelli emeklilik şartları nelerdir?

 Engelli çalışanların emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Engelli çalışanların emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdiBir anda bastırdı, her yer beyaza büründü! Kar sürprizi şaşkına çevirdi
Stüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattıStüdyodakiler şoke oldu, utancından yüzünü kapattı
Anahtar Kelimeler:
süresiz engelli raporu hangi hastalıklara verilir

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bakan Bilgin'den 6 milyona müjde geldi! EYT'de bu ilk kez oldu...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

Bir aileyi yıkan olay! Cesedi günler sonra bulundu...

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

'Sen kimsin?' diye sorunca... 'Şarkıcıyım, pop söylüyorum!'

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

11.11 Süper Final! Fırsatın son günü, acele edin! İndirimdeki 300 TL altı kazakları sizin için seçtik

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Herkes unuttu: Kuduzdaki salya tehlikesi

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.