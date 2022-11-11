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Engelli bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır, şartları nelerdir? Engelli bakım maaşı almak için yüzde kaç engelli olmak gerekiyor?

11.11.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşların bakımıyla mükellef olan aile üyelerine, akrabalarına ya da engellinin vasisine yani üçüncü kişilere verilen bir maaştır. Her ay verilen bu bakım maaşı, vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Engelli bakım maaşı şartları nelerdir, engelli maaşı almak için yüzde kaç engelli olmak gerekiyor?

Engelli bakım maaşı ne kadar, nasıl alınır, şartları nelerdir? Engelli bakım maaşı almak için yüzde kaç engelli olmak gerekiyor?

Engelli kişilere değil üçüncü kişilere yani engelliye bakmakla mükellef olan üçüncü kişilere verilen engelli bakım maaşı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununca düzenlenen bir maddi yardım desteğidir. Engelli bakım maaşı şartlarını sağlayan ve bakım maaşı alan kişilere her ay yatan evde bakım maaşı alabilmek için en önemli şartlardan birisi engelli raporuna sahip olan kişinin raporunda "ağır engelli" ibaresinin olmasıdır. Engelli bakım aylığı bir sosyal maddi yardım ödeneğidir.

Engelli bakım maaşı ne kadar?

Engelli bakım maaşı 2022 yılında 2 bin 706 TL'yken asgari ücrete gelen zamdan sonra 3 bin 340 TL'ye yükseltildi. Engelli bakım maaşı her ayın 15'inde ve takip eden günlerde yatırılıyor. Engelli kişinin bakımını yapan yakınına verilen bu maaş, her yıl değişkenlik gösteriyor Bu yılki engelli bakım maaşı, asgari ücrete gelen zammın ardından yükseliş gösteriyor.

Asgari ücret zammının yanı sıra eğer evde bakıma muhtaç olan birden fazla engelli kişi varsa da engelli bakım aylığı yükselir. Yani birinci bakıma muhtaç engelliden sonraki her engelli iki kişi sayılır. Eğer hanede iki bakıma muhtaç kişi varsa engelli aylığı üç kişilik olarak yatırılır.

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Engelli bakım maaşı nasıl alınır?

Engelli bakım maaşı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılır. Engelli bakım maaşı için gerekli evraklar tamamlandıktan sonra başvuru yapılabilir. Gerekli evraklar:

  • Bakım maaşı için başvuru dilekçesi
  • Engelli raporu
  • Engelli kişinin ve bakımıyla mükellef olan kişinin kimlik fotokopileri ve ikametgâh adresleri
  • Evin gelir durumunu gösteren belgeler (maaş bordosu, kira gelir beyanı, mal durumunu gösterir belge vb.)
  • Engelli kişinin 2 tane vesikalığı ve okuyorsa öğrenci belgesi
  • Vasisi varsa vasi belgesi, anne-baba ayrıysa mahkeme kararı

Gerekli belgelerle başvuru yaptıktan sonra Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti, engelliye ve bakmakla mükellef olan kişi sayısına göre ortalama aylık geliri belirler. Gelir belirlendikten sonra engelli kişinin ve ailesinin fiziksel sağlıklarıyla psiko-sosyal sağlıkları değerlendirilir. Engelli kişinin bakıma ihtiyacı olduğuna, ihtiyaç olan bakımı ve bakım hizmetlerini tespit eder. Tüm bu tespitler sonrasında rapor hazırlar.

Bakıma muhtaç kişilerin hepsinin raporunun ağır engelli olması gerekir. Eğer biri ağır engelli diğeri de hafif engelliyse, hafif engelli adına engelli bakım aylığı yatırılmaz.

Engelli bakım maaşı alma şartları nelerdir?

Engelli bakım maaşı almak için belirlenmiş şartların karşılanması gerekir. Engelli bakım maaşı alma şartları:

  • Hanede yaşayan her bir kişinin gelir toplamının hanedeki kişi sayısına bölündüğünde bu rakamın kişi başına düşen miktarın asgari maaşın üçte ikisinden az olması
  • Bakıma muhtaç engellinin raporunda "ağır engelli" işaretlenmiş olmalı ve hayatını bakım olmadan devam ettiremeyeceğinin raporla doğrulanması
  • Sosyal Hizmetler tarafından yapılan incelemede kişinin bakıma ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi.

Engelli bakım maaşı almak için yüzde kaç engelli olmak gerekiyor?

Engelli bakım maaşı almak için bakımı yapılan engelli kişinin en az yüzde 50 engelli olması gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda "Ağır Engelli" ibaresinin işaretlenmiş olması isteniyor.

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