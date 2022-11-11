Engeli maaşı şartları nelerdir, başvuru için hangi evraklar gerekli? Engelli aylığından kimler faydalanabilir, engelli maaşı nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilgili vatandaşlara verilen engelli maaşı, belirli şartları beraberinde getiriyor. Belirlenen engelli maaşı şartlarını karşılayan kişiler bu aylıktan yararlanabilir. Engelli maaşı şartlarını karşılayan ve bu hizmetten faydalanan kişilerin ekonomik refahları güvence altına alınır ve faydalanabilen kişiler geçimlerini temin etmek için devletten bu emekli aylığını talep edebilir. Ancak bunun talep edilebilmesi için en önemli şartlardan birisi muhtaçlık durumunun olması ve bunun tespit edilmesidir.

Engelli aylığını kimler alabilir?

"Engelli aylığı kimler alabilir?" sorusu engelli vatandaşlar ve yakınları tarafından merak ediliyor. Engelli aylığını alabilen kişiler şu şekildedir:

%40 ve üzerinde engele sahip olan ve raporla teyit edilmiş kişiler

Sağlık kurulu tarafından onaylanmış engelli raporu olan kişiler

Gelir durumu asgari maaşın üçte birinden daha az olan kişiler

Temel ihtiyacını tek başına karşılayamayan kişiler

Herhangi bir gelire ve mülke sahip olmayan kişiler

Sigortalı ya da SGK gelirli bir şekilde çalışmayanlar

Engelli maaşı şartları nelerdir?

Engelli maaşı başvurusu yapabilmek için önce engelli maaşı şartları karşılanması gerekiyor. Engelli aylığı şartları şunlardır:

Türk vatandaşı olmak

Hanede birim kişi başına düşen aylık gelirin asgari maaşın üçte biri kadar olması

Sağlık kurumunun onayladığı engelli raporunun olması

Engel durumunun en az %40 ve üstü olması

Raporun güncel olması, güncel değilse yenilenmesi

Engelli raporu sahibinin 65 yaşından küçük olması

Sosyal yardım kurumlarından bir gelir almaması

Nafaka bağlanmamış olması veya başlanmaması

Engelli maaşı almak için raporun yüzde kaç olması gerekiyor?

Engelli maaşı almak için raporun yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor.

Engelli maaşı almak için başvuru yapılması gerekiyor. Engelli maaşı başvurusu en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. İlgili kuruma gerekli belgelerle gidilmesi ve başvuru talebi oluşturulması gerekiyor. Engelli maaşı almak için gerekli şartları ve evrakları sağlayıp başvuru yapan kişilerin talebi değerlendirmeye alınır. Akli dengesi yerinde olan kişilerin başvuru işlemlerini kendilerinin yapması gerekiyor. Kişi kendi başvurusunu yapamayacak engele sahipse onun adına vasisi başvuru yapabiliyor. Engelli kişi 18 yaşından küçükse ebeveynleri ya da vasisi başvuru yapabiliyor.

Engelli maaşı başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Engelli maaşı başvurusu için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru işleminde kurumun verdiği gelir testi de doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Engelli maaşı başvurusunda gerekli olan evraklar şunlardır:

Engelli ya da vasi tarafından oluşturulan "Engelli Maaşı Talep Beyanı"

Talebe konu olan kişinin güncel 2 tane vesikalığı (son 6 ay)

Talebe konu olan engelli kimlik fotokopisi

Sağlık kurulu onaylı olan %40 ve üzerinde 2022 engelli raporu

Maddi durumu gösteren gelir testi ve muhtaçlık belgesi

Engellinin geliri olmadığını kanıtlayan gelir belgesi

Mal varlığı olmadığını gösteren mülkiyet belgesi

Kimlik belgesi fotokopisi

İkametgâh kaydı

Engellinin ebeveyninin ya da vasisine ait kimlik belgesi fotokopisi

Engelli maaşı almak için hane geliri ne kadar olmalı?

Engelli maaşı almak için hanede birim başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekiyor.