Engeli maaşı şartları nelerdir, başvuru için hangi evraklar gerekli? Engelli aylığından kimler faydalanabilir, engelli maaşı nasıl alınır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilgili vatandaşlara verilen engelli maaşı, belirli şartları beraberinde getiriyor. Belirlenen engelli maaşı şartlarını karşılayan kişiler bu aylıktan yararlanabilir. Engelli maaşı şartlarını karşılayan ve bu hizmetten faydalanan kişilerin ekonomik refahları güvence altına alınır ve faydalanabilen kişiler geçimlerini temin etmek için devletten bu emekli aylığını talep edebilir. Ancak bunun talep edilebilmesi için en önemli şartlardan birisi muhtaçlık durumunun olması ve bunun tespit edilmesidir.
"Engelli aylığı kimler alabilir?" sorusu engelli vatandaşlar ve yakınları tarafından merak ediliyor. Engelli aylığını alabilen kişiler şu şekildedir:
Engelli maaşı başvurusu yapabilmek için önce engelli maaşı şartları karşılanması gerekiyor. Engelli aylığı şartları şunlardır:
Engelli maaşı almak için raporun yüzde kaç olması gerekiyor?
Engelli maaşı almak için raporun yüzde 40 ve üzeri olması gerekiyor.
Engelli maaşı almak için başvuru yapılması gerekiyor. Engelli maaşı başvurusu en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. İlgili kuruma gerekli belgelerle gidilmesi ve başvuru talebi oluşturulması gerekiyor. Engelli maaşı almak için gerekli şartları ve evrakları sağlayıp başvuru yapan kişilerin talebi değerlendirmeye alınır. Akli dengesi yerinde olan kişilerin başvuru işlemlerini kendilerinin yapması gerekiyor. Kişi kendi başvurusunu yapamayacak engele sahipse onun adına vasisi başvuru yapabiliyor. Engelli kişi 18 yaşından küçükse ebeveynleri ya da vasisi başvuru yapabiliyor.
Engelli maaşı başvurusu için gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru işleminde kurumun verdiği gelir testi de doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Engelli maaşı başvurusunda gerekli olan evraklar şunlardır:
Engelli maaşı almak için hane geliri ne kadar olmalı?
Engelli maaşı almak için hanede birim başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte biri kadar olması gerekiyor.