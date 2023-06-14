Sütyen askısı görünümünü yok ediyor! İç çamaşırını bu şekilde kullanmak gerekiyor

24 yaşındaki model Estelle, özellikle yaz aylarında sütyen askısı görünümünden sıkılanların sütyen giyerken uygulaması gereken basit tüyoyu paylaştı. İzleyicilere "Sütyeninizi böyle giymeyi bırakın" dedi. Model, askıların nasıl boyundan bağlı bir sütyene dönüştürülebileceğini ortaya çıkardı.

İlk olarak, kayışların önden değil arka kancalardan çıkarılması gerektiğini gösterdi.

Model daha sonra kayışları birleştirebilmek için her bir kayışı mümkün olduğu kadar uzattı. Daha sonra kancaları birbirine kaydırarak yerlerine kilitledi.

İzleyiciler bu tüyoyu kendilerinin düşünmemiş olmalarına şaşırdılar.

Sosyal medya kullanıcıları "Bu gerçekten işe yarıyor!!!", "Bunun için çok teşekkür ederim! Sütyenimin görünmediğinden emin olmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum" yorumlarını yaptı.





