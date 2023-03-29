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Sütyensiz paylaşımıyla küçük göğüslerine gelen kötü yorumlara meydan okudu! "Her vücut tipi güzeldir ve kabul edilmelidir"

29.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar vücutları üzerinden oldukça ağır eleştirilere maruz kalabiliyorlar. Özellik sosyal medyadan gelen kaba yorumlar psikolojik problemlere sebep olabiliyor. Küçük göğüslere sahip olan bir YouTuber yaptığı sütyensiz paylaşımda vücudunu cesurca sergileyerek aldığı kötü yorumlar karşısındaki duruşunu gösterdi.

Sütyensiz paylaşımıyla küçük göğüslerine gelen kötü yorumlara meydan okudu! "Her vücut tipi güzeldir ve kabul edilmelidir"

YouTuber Clara Dao, düz göğsü ve küçük poposuyla ilgili eleştirmenlerden aldığı yorumları paylaştı. Clara, aldığı nefret yorumlarına tepkisini son videosunda göstererek kendine güveni olan biri olmasına rağmen ağır eleştirilerden etkilendiğini paylaştı.

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Clara, yayınladığı videoda narinliğini ortaya çıkaran, vücuda oturan bebek pembesi bir tulum giydi. Aldığı kötü yorumlar hakkında üzgün duran Clara, "İnsanlar vücudum hakkında kötü şeyler söylediğinde üzülüyorum" yazdı.

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Ancak konuşma şeklindeki değişiklik Clara'nın ruh halini değiştirdi. Küçük göğüslerine gelen krep benzetmesi Clara'nın mutlu olmasını sağladı. Clara gülümseyerek çerçeveye geri dönerek "'Ne, hepiniz krep sevmiyor musunuz?!?" dedi. Clara, daha önce okuduğu bu tür bir yorum karşısında mutlu olduğunu paylaştı.
Genç kadın kameranın ötesine baktı ve bu yorumu kollarını açarak karşıladı.

"KEŞKE BEN DE ONUN GİBİ OLSAYDIM"

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Pozitifliği, yorumlarda içeriğine değinen izleyiciler tarafından fark edilmedi. Bir hayran, "Her zaman her şeyin olumlu tarafından bakar.. Minnettar olmak ne büyük bir nimet. Çok huzur buluyorsun. Keşke ben de onun gibi olsaydım," dedi.

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİNİZ"

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Nazik bir takipçisi ekledi: "Krep hepsinden üstündür. Popüler görüş. Her vücut tipi güzeldir ve kabul edilmelidir."Minnettar bir kadın, "Kanalınızın güvenime ne kadar yardımcı olduğunu açıklayamam. Clara, yaptığın şeyi yapmaya devam et! ÇOK GÜZELSİN," dedi. Başka bir izleyici ise "Bunu görmeyeceğinizi biliyorum ama HAYATIMI DEĞİŞTİRDİNİZ" diye ekledi.

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