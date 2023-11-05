Tanju Özcan'dan Özgür Özel'e tebrik! 'Boşuna 203 kilometre yürümemişim' diyerek paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık için yarıştığı kurultayda seçimi kazanan Özgür Özel oldu.

TANJU ÖZCAN'DAN 'TEBRİK' MESAJI

CHP'nin 8. Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik eden isimlerden biri de CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu.

"BOŞUNA 203 KİLOMETRE YÜRÜMEMİŞİM"

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Özcan, "CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Sayın Özgür Özel'i kutluyorum. Boşuna 203 kilometre yürümemişim. Değişim Türkiye için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN 'TANJU ÖZCAN' YORUMU GÜNDEM OLMUŞTU

Özgür Özel, partisinin Düzce İl Kongresi çıkışında bir seçmenin Özcan'a haklarının geri verilip verilmeyeceği sorusuna, "Tanju benim arkadaşım, kardeşim. Parti Meclisi verecek kararı. 5 Kasım'da seçilecek Meclis karar verecek. Bana kalsa ben Tanju'yu evimde yatırırım, Tanju bizim kardeşimiz ama Parti Meclisinin vereceği bir karara genel başkanın bir şey söylemesi doğru değil" yanıtını vermişti.







