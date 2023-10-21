Tecavüz suçundan yargılanmışlardı! Hapisten çıkar çıkmaz aynı şeyi yaptılar... 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden tutuklandılar

49 yaşındaki Noi isimli kadın, 15 yaşındaki ismi açıklanmayan kızının 34 ve 31 yaşlarındaki iki erkek tarafından tecavüze uğradığını öğrendikten sonra durumu anında polise bildirdi. 15 yaşındaki kızının sanıklarından birinin babasının arkadaşı olduğu için ona güvendiğini dile getiren anne Noi, kızına pirinç tarlasının ortasındaki bir kulübede vahşice tecavüz edildiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisler olayı detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Yapılan muayenede 15 yaşındaki kızının vücudunda iki sanığa ait DNA örnekleri bulundu. DNA örneklerinin bulunmasından sonra iki sanık hakkında tutuklama emri çıkartıldı. İkilinin aynı bölgede 2010 yılında 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etme suçundan tutuklanmıştı. 12 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklar geçen yıl serbest bırakılmıştı.