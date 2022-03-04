Tıkanmış burunları açmadaki en büyük yardımcınız olacak en iyi burun aspiratörleri

Burun tıkanıklığı, özellikle bebeklerde oldukça sık görülen bir durum. Bu sorundan kurtulmak için burun aspiratörü kullanımı önerilir. Tabii bebekleri için her şeyin kalitelisini arayan anne babalar, en iyi burun aspiratörünü kullanmak ister. Bu nedenle tıkanıklığı bir an önce geçirecek en iyi bebek burun aspiratörü modellerini sizler için listeledik. Hem kafanızdaki sorulara cevap bulabileceğiniz hem en iyi ürünlere yer verdiğimiz listeye gelin, hep birlikte göz atalım.

Burun aspiratörü nasıl kullanılır?

"Burun aspiratörü kaç aylıkken kullanılır?" diye merak ediyorsanız aspiratör çeşitleri genel olarak 1 yaşa kadar kullanılır. Ürünleri kullanmak ise aslında son derece basit. İşte yapmanız gerekenler:

İlk olarak tuzlu su ile bebeğinizin burnunu nemlendirin. Dilerseniz eczanelerde satılan hazır ürünleri de kullanabilirsiniz.

Ardından aspiratörün ucuna yumuşak yapıdaki ağız kısmını takın. Bebeğinizi yatırın ve tuzlu suyu birkaç damla burun deliğine damlatarak mukozanın nemlenmesini sağlayın.

Ağız kısmını bebeğinizin burnuna güzelce yerleştirin ve burnunu temizlemeye başlayın.

Ancak son derece nazik olmalısınız. Aşırı güç uygularsanız kanamaya neden olabilirsiniz.

Bu işlemi her 2 burun deliğine de uygulayın.

1. AGU Baby Burun Aspiratörü ile bebeğinizin burnu artık tertemiz

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Pilli burun aspiratörü modelleri arasında öne çıkan AGU Baby markalı ürün, 50 dB ile son derece sessiz çalıştığı için çocukları korkutmaz. 12 değişik melodiyle bebeklerin ilgisini çeker. Bebeğinizin burnunu temizlerken melodilerden birini açabilirsiniz. Üründe uzun ve kısa olmak üzere iki adet yumuşak başlık mevcut. 2 tane 1.5 V AA pil ile çalışan burun aspiratörü, ergonomik tasarımıyla kolay kullanılır ve bebeğinize zarar vermez. Taşıma çantası sayesinde kullanılmadığı zamanlarda kolay saklanır ve dağınıklığa neden olmaz. Küçük yapısıyla seyahat ederken bile rahat bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

2. Konforlu ve ergonomik Smarbo X30-B Burun Aspiratörü ile bebeğiniz rahat nefes alsın

"En iyi burun aspiratörü hangisi?" derseniz Smarbo X30-B Burun Aspiratörü'nü tercih edebilirsiniz. Hem taşınabilir hem elektrikli burun aspiratörü, kolay kullanılır. Narin uç yapısı, bebeklerin burnunda ağrı ya da sızı gibi olumsuz durumlar oluşturmaz. Ürün, burunun yanı sıra kulak için de kullanılabilir. Modelin pengueni andıran görüntüsü, çocukların dikkatini çeker. Sessiz çalıştığı için bebekleri korkutmaz. Cihazın düşük ve yüksek olmak üzere 2 adet kullanım seviyesi mevcut. Özel tasarım haznesi, geri akıntı durumunu engeller. Böylece verimli bir işlem gerçekleştirerek kısa sürede bebeğinizin burnunu açabilir ve rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz.

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3. Milkway Bebek Burun Aspiratörü ile bebeğiniz ferahlasın

En iyi burun aspiratörü çeşitleri arasında yer alan Milkway Bebek Burun Aspiratörü, ergonomik tasarımıyla kolay kullanılır. Bebeğe zarar veren ftalat ve BPA içermediği için ebeveynlerin beğenisini kazanır. Yenidoğan yaş grubundan itibaren kullanıma uygun ürün, özel filtreli uçları sayesinde bebeğinizin burnundaki tıkanıkları kolayca açar. Hijyenik kullanım için filtreleri her seferinde değiştirmeniz gerekir. Burun aspiratörü tavsiye ve önerileri arasında da ilk sıralarda yer alan modelle bebeğinizin daha rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz. Kaliteli tasarımı ile uzun süre deforme olmadan kullanabilirsiniz.

4. Baby-Vac Burun Aspiratörü'yle bebeğinizin uykuları daha rahat

Bebek için burun aspiratörü arıyorsanız Baby-Vac Burun Aspiratörü ideal seçimlerden biri. Ergonomik tasarımı sayesinde ürünü kolay bir şekilde kavrayabilir, rahatça kullanabilirsiniz. Ürün, elektrikli süpürgeden gelen vakum gücü ile çalışır ancak bu sizi korkutmasın. Bebeğinize hiçbir şekilde zarar vermez. Süpürgenin hortumunun uç kısmına aspiratörü takıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak süpürgenin 800 ile 1800 watt arasında çalışması gerekir. Ürünün haznesi şeffaf olduğu için çekilen mukus oranını rahatlıkla görebilirsiniz. Uç değiştirme gibi bir sorunun olmaması hem ekonomik hem uzun ömürlü kullanım sunar.

5. Otribebe Burun Aspiratörü ile tıkanıklıklara veda edin

Bebeğiniz için yumuşak ve tek kullanımlık uca sahip bir burun aspiratörü arayışındaysanız Otribebe Burun Aspiratörü'nü mutlaka değerlendirmelisiniz. Ürün, en kullanışlı burun aspiratörü modelleri arasında yer alır. Toplamda 2 adımda bebeğinizin burnundaki tıkanıkları kolayca açmanız mümkün. Yedek uç ve monodoz içeren ürün, son derece avantajlı. İçindeki sünger tasarımlı filtre değiştirilebildiği için hijyenik bir kullanım sunar. Ürün, pile ya da elektriğe ihtiyaç duymadan manuel çalışır. Kaliteli yapısı sayesinde kolay deforme olmaz. Ergonomik tasarımıyla rahat bir şekilde kavrayıp bebeğinizin burnunu kısa sürede temizleyebilirsiniz.

6. Chicco kalitesini aspiratör modellerinde de keşfedin

Chicco tarafından özel olarak tasarlanan PhysioClean Burun Aspiratörü, bebeğinizin tıkalı burnunu kısa sürede temizlemeyi garanti eder. Yenidoğan yaş grubu itibariyle kullanıma uygun model, kaliteli malzemelerle üretilir. Aspiratörün uç kısımları, bebeklerin burunlarının anatomik yapılarına uygun şekilde tasarlanır. Üstelik malzeme yapısı da oldukça yumuşak ve esnek. Bu sayede temizleme işlemi sırasında bebeğinizin canı yanmaz. Tutma kısımlarını tek elinizle kolayca kavrayabilirsiniz. Ürünü kullanılırken filtreli kısmı bebeğinizin burnuna, diğer ucu da kendi ağzınıza koymanız gerekir. Böylece nefesiniz yardımıyla mukusları kolayca çekebilirsiniz.

7. Bebedor Burun Aspiratörü'yle bebeğiniz rahat uyusun

Bebedor markasına ait model, pompalı burun aspiratörü çeşitleri arasında yer alır. Yumuşak ve esnek yapısı sayesinde bebeğinizin burnundaki mukozaları kolay bir şekilde temizlemenize yardım eder. Bebedor Burun Aspiratörü'yle yapılacak temizleme işlemi sırasında buruna hava verilmemesi son derece önemli. Ayrıca ürünün uç kısmını da buruna tam olarak sokmamalısınız. Aksi takdirde bebeğinizin burnu zarar görebilir. Gerekli talimatlara uyarak temizleme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Her kullanımın ardından hijyen için parçaları söküp ılık su yardımıyla güzelce yıkamalısınız. Bu sayede ürün hem hijyenik kalır hem uzun süre kullanılabilir.

8. Mofy Baby ile burun aspiratöründe şarjlı deneyim

Şarjlı bir burun aspiratörü tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız Mofy Baby Bebek Burun Aspiratörü'ne mutlaka göz atmalısınız. Ürünü paket içinde yer alan mikro USB kablo yardımıyla hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Cihazın, toplamda 5 farklı kademede seviyesi mevcut. Aynı zamanda 2 ayrı ebatta uç seçeneği var. Uçları tıkanıklık açma işleminin sonrasında temizlemek için kolayca çıkarabilirsiniz. Tıkanmayı engelleyen süngerleri sayesinde rahat kullanılan ürünü çalıştırmak için silikon ucunu gerekli yere taktıktan sonra güç düğmesine basmanız yeterli. Ancak kullanmadan önce ılık tuzlu su ile dezenfekte etmelisiniz.

9. Nuk NA Burun Aspiratörü'yle bebeğinizin burnu her zaman ferah

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Son derece pratik şekilde burundaki mukozaları temizleme imkânı sunan Nuk NA Burun Aspiratörü, cazip fiyatıyla da dikkat çeker. Bebeklerin minik burunlarını acıtmadan ferahlığa kavuşturan ürünün geniş ağız yapısı, buruna tehlikeli biçimde girmesini önler. Böylece kullanım sırasında korkmanıza gerek kalmaz. Ürünün pompasını tek hareketle sıkarak temizleme işlemini yapabilirsiniz. Bu sırada uç kısmı, bebeğin burun deliğinden birine takılı olmalı ve açık burun deliğini elinizle kapatmalısınız. Yedek başlığı sayesinde başlık zarar görse ya da kaybolsa bile zorda kalmazsınız. Sık kullanıma uygun ürünü bebeğinizin tıkanıklık durumuna göre ihtiyaç duydukça kullanabilirsiniz.