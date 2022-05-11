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TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

11.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya, günden güne hayatımızı daha fazla etkiliyor. Neredeyse her anımızı, seçimlerimizi ve kullandıklarımızı sosyal medya platformlarında paylaşıyoruz artık. Tabii yenilikleri de oradan takip ediyoruz. Özellikle TikTok, hem kullanışlı hem az bilinen birçok ürünü tanımamızı sağlayan en önemli alanlardan biri. İşinize yarayacak uygun fiyatlı TikTok ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz?

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

TikTok sadece eğlendiğimiz değil kullanıma elverişli ürünleri de hayatımıza dahil eden başarılı bir sosyal medya platformu. Kimi zaman modası geçmesine rağmen işe yarayan ürünleri kimi zaman da keşfedilmeyen ve "Neden şimdiye kadar bunu almadım ki?" dedirten eşyaları bizlere tanıtıyor. Eğer siz de hem uygun fiyatıyla bütçenizi yormayacak hem işinize yarayacak kaliteli ürünleri hayatınıza dahil etmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, yıllarca kullanabileceğiniz bu ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Kompakt tasarımıyla Tek-İş Priz

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

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Evde aynı anda birden fazla telefonu şarj etmek bir sorun hâline gelebilir. Tek-İş Priz sayesinde bu problemi rahatça ortadan kaldırabilirsiniz. Tek fiş girişine ve iki adet USB portuna sahip olan alet, aynı anda birden fazla ürünü şarj etmenize olanak verir. Ürünü prize takıp kolayca çalıştırabilirsiniz. Güç düğmesi bulunan ürünü istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Kablosuz tasarıma sahip priz, kullanıldığı ortamda kötü görüntüye neden olmaz. Kompakt tasarımı sayesinde hem fazla yer kaplamaz hem hayatınızı kolaylaştırır. Ürüne maksimum 2100 mAh gücüyle beslenen cihazlar takılması gerektiğini hatırlatmamızda fayda var.

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2. İster gündelik yaşamda ister özel günlerde kullanabileceğiniz Jean Ghi Jogger Pantolon

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

TikTok videolarında sıkça karşımıza çıkan jogger model bir pantolona sahip olmak istiyorsanız Jean Ghi Jogger Pantolon'u tercih edebilirsiniz. Zarif görünümüyle hoş bir duruş sergileyen ürünü, ister gündelik yaşamda ister özel günlerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Pantolonun lastikli paça kısmı bileğinize oturarak güzel bir görünüm sunar. Yüksek bel kesimli ürün, karın bölgenizi toplayarak daha sıkı görünmenizi sağlar. Pantolonun %69'u pamuktan oluştuğu için sıcak yaz aylarında serin kalmanızı sağlar. Ürünün cepleri, cüzdan ve anahtar gibi küçük eşyaları yanınızda taşımanız için oldukça ideal. Jogger pantolonunuzu beyaz gömlek ve spor ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz.

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3. Benzersiz müzik deneyimi sunan Jabra Elite 3 Kulaklık

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

Müzik dinlemeyi sevenlerin bayılacağı Jabra Elite 3 Kulaklık, ses kalitesiyle benzersiz müzik deneyimi sunar. Kristal netliğinde sesiyle müzik dinleme keyfini ikiye katlar. Gürültü önleyici özelliği sayesinde dışarıdan gelen sesleri duymanızı engelleyen kulaklık, en sevdiğiniz müziklerle aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermez. Dahili mikrofon fonksiyonu sayesinde gelen aramaları kulaklık üzerinden rahatça cevaplayabilirsiniz. Alexa ve Google Fast Pair gibi sesli asistanlar sayesinde akıllı cihazınızı sesle kontrol edebilirsiniz. 28 saate kadar giden şarjıyla uzun süre kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Özel tasarımıyla kulağınızı rahatsız etmeyecek olan bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz.

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4. Saçınıza masaj yapan LAND OF MYTH Duş Fırçası

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

TikTok'un eğlenceli videolarında gördüğümüz LAND OF MYTH Duş Fırçası'nı hem masaj aleti olarak hem saç derinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Duş sırasında saçınızın derinlemesine temizlenmesine yardımcı olan ürün, saç derinize masaj yaparak kan akışını hızlandırır. Bu sayede saç köklerinin beslenmesini sağlar ve saç dökülmelerini azaltır. Ayrıca masaj özelliği stres seviyenizi düşürmenize ve daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Yumuşak silikon ve ABS malzemeden elde edilen fırça, zararlı materyaller içermez. Ürünün ergonomik tasarımlı sapı, kolay tutuş imkânı verir. Sağlam yapıya sahip olan duş fırçasını uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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5. Cildinizin yenilenmesine yardımcı olan Balmy Naturel Kese Eldiveni

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

Gün boyu birçok çevresel faktör nedeniyle vücudunuzda kirler birikir. Bu durum gözeneklerinizin tıkanmasına neden olur ve cildinizin nefes almasını engeller. Balmy Naturel Kese Eldiveni sayesinde vücudunuzda biriken kirleri derinlemesine ve kolayca temizleyebilirsiniz. Kabak lifinden elde edilen ürün, teninizdeki kirleri yumuşatır ve temizler. Sivilce ve siyah noktaların azalıp yok olmasına yardımcı olur. Masaj etkisi yapan ürün, kan dolaşımını hızlandırarak selülit oluşumunu da engeller. Ölü derileri temizleyen eldiven, cildinizin yenilenmesine katıda bulunur. Yumuşak dokusuyla teninize zarar vermez. Sağlam materyallerden elde edilen bu ürünü uzun süre tercih edebilirsiniz.

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6. Deliksiz bir uyku için Komfort Home Saten Yastık Kılıfı

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

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Güne zinde ve mutlu başlamak için iyi bir uyku çekmelisiniz. Güzel bir uyku için yastık kılıflarınızın rahat ve hava alması oldukça önem taşır. Komfort Home Saten Yastık Kılıfı, yumuşak dokusu sayesinde gece boyu rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur. %100 pamuktan elde edilen ürün, nefes alan yapısıyla geceleri terlemenizi engelleyerek uykunuzun açılmasını önler. Böylece deliksiz bir uyku çekebilirsiniz. Çizgi detayları saten kılıfa güzel ve hoş bir görünüm kazandırır. Ürünü 40 derece çamaşır makinesinde rahatlıkla temizleyebilir, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

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7. Aracınızın ilk günkü gibi görünmesini sağlayan T-RAX Araç Döşeme Temizleyici

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

TikTok videolarında ön plana çıkan ürünler arasında yer alan T-RAX Araç Döşeme Temizleyici, otomobilinizin döşemelerinde oluşan inatçı ve zorlu lekeleri kolayca temizlemenize yardımcı olur. Mürekkep, çikolata gibi zor lekeleri yok eden özel formülü sayesinde aracınızın ilk günkü gibi temiz ve yeni görünmesini sağlar. Temizleyici aynı zamanda araba içinde oluşan kötü kokuları da yok eder. Leke tutmayan görünmez bir koruyucu tabaka oluşturan ürün, döşemelerin daha uzun süre temiz kalmasına olanak tanır. Kuru köpük formülü sayesinde hızlıca kurur ve leke bırakmaz. Sprey tasarımıyla rahat kullanım imkânı veren ürünü seveceğinizden eminiz.

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8. Göz alıcı ve dolgun saçlar için OKMORE Saç Düzleştirici

TikTok sayesinde bulup aldığınıza inanamayacağınız işe yarar ve uygun fiyatlı ürünler

Uzun saçlı TikTok kullanıcılarının videolarındaki gibi muhteşem saçlara sahip olmak istiyorsanız OKMORE Saç Düzleştirici'yi tercih edebilirsiniz. Hem düzleştirici hem şekillendirici olarak kullanabileceğiniz ürün sayesinde kuaföre gitmeden evde dilediğiniz gibi saçınızı şekillendirebilirsiniz. Ürün, saç kurutma makinelerinin aksine saçınızın daha hacimli ve göz alıcı görünmesine yardım eder. 120V motor gücüyle kısa sürede istediğiniz sonuca ulaşmanızı sağlar. 18 inç uzunluğundaki ürün, saçınızı daha kısa sürede şekillendirerek zamandan tasarruf ettirir. 3 kademeli ısı ayarı sayesinde saçınıza uygun olan sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz. 2,5 metre kablo uzunluğuna sahip olan ürün, size rahat hareket imkânı verir.

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