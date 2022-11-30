TikTok'ta trend olan bu sonbaharın moda ürünleri

TikTok, dünyanın dört bir yanından paylaşım yapan kullanıcıları sayesinde kolektif bir paylaşım alanı oluşturuyor. Böylece pek çok trendden haberdar olmak çok kolaylaşıyor. Eğer siz de TikTok trendlerinden haberdar olmak istiyorsanız bu yazı tam size göre! TikTok kullanıcıları tarafından önerilen, sezonun en popüler parçalarını keşfetmeye ve harika bir stil oluşturmaya hazır mısınız?

1. Sezonun en sevilenlerinden: DeFacto Relax Fit Kapitone Kumaşlı Şişme Mont

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TikTok'un en çok tavsiye edilen sezon trendlerinin başında şişme montlar geliyor. DeFacto Relax Fit Kapitone Kumaşlı Şişme Mont, şık tasarımıyla sezonun en çok sevilen modellerinden biri. İç dolgusu, astarlı yapısı ve dik yakası sayesinde soğuk havalardan korunmanızı sağlayacak ürün; sokak stilinin tamamlayıcı parçalarından. Cep ve fermuar detayı sayesinde de işlevsel bir kullanıma sahip.

2. Trende ayak uydurun: Trend Alaçatı Stili Gri Eşorfman Takımı

Sezonun en gözde parçalarından bir diğeri Trend Alaçatı Stili Gri Eşorfman Takımı. Bisiklet yakalı ve düşük omuzlu bir tasarıma sahip olan üst, paçası lastik detaylı eşorfman altı ile tamamlanarak modern bir görünüm oluşturuyor. Pamuk içerikli yapısıyla rahatça hareket etmenizi sağlayan takımda cepler de var. Takımın ribanalı kol ve etek ucu detaylarını da es geçmeyelim.

3. Modern bir görünüm için: Dilvin Fitilli Tulum

Rahatlığıyla kalpleri kazanan Dilvin Fitilli Tulum, sezonun trend parçaları arasında yer alıyor. Vücudunuzu sararak kıvrımlarınızı ortaya çıkaracak ürün, fitilli kumaş dokusuyla göz alıcı bir görünüme sahip. Tulumun derin yakası ve sırt dekoltesi de iddialı bir duruşun temsilcisi. Bileklerinizin üzerinde biten tulumu spor sırasında giyebileceğiniz gibi evde de tercih edebilirsiniz.

4. Stilinize farklı bir dokunuş katabilirsiniz: DeFacto Süveter

DeFacto Süveter, bu sezon gardırobunuza eklemek isteyeceğiniz en gözde parçalardan biri. Dikey çizgili triko süveter, iç açıcı rengiyle harika kombinler oluşturmanızı sağlayacak ve stilinizi bir adım öteye taşıyacak. Ribanalı yaka ve etek ucu detayıyla hareket kazanan parçayı tişört ve gömleklerle kombinleyebilirsiniz. Görünümünüzü tamamlamak için skinny pantolonları tercih edebilirsiniz.

5. Sokak modasının en sevileni: Happiness İstanbul Oversize Crop Triko Kazak

Sokak modasının olmazsa olmazı Happiness İstanbul Oversize Crop Triko Kazak, şık tasarımıyla kurtarıcı bir parça. Polo yaka detaylı ürün, kalın çizgili dokusuyla hareket kazanıyor. Geniş kalıbını salaş kolları ile tamamlıyor. Tek beden olarak sunulan kazak, her beden aralığına hitap ettiği için vücudunuzla muhteşem bir uyum sağlayacak.

6. İddialı ve şık bir görünüm için: Stradivarius Suni Kürklü Biker Ceket

Her kadının dolabında yer alması gereken Stradivarius Suni Kürklü Biker Ceket, şık detaylarıyla modern bir görünüm vadediyor. Suni kürk astarı sayesinde soğuk hava koşullarından korunmanızı sağlayan model; kol, yaka ve etek ucu detaylarındaki şeritler ile muhteşem bir kontrast yakalıyor. Ayrıca bel bölümünde yer alan kemer detayı da cekete havalı bir görünüm katıyor.

7. Ofis ve sokak stilinin vazgeçilmezi: Aselzümra Kaşe Ceket

Hem ofis hem sokak stilinizi farklı bir noktaya taşıyacak Aselzümra Kaşe Ceket de sezonun dikkat çeken parçaları arasında. Kaşe kumaştan üretilen ceket, rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bele oturan ve etek ucuna doğru genişleyen kalıbıyla havalı bir stil oluşturuyor. Ceketi tamamlamak için süet botları ve çizmeleri tercih edebilirsiniz.

8. Zamansız bir stil yaratmak isteyenlerin ilk tercihi: Tommy Hilfiger Mom Jean

Tommy Hilfiger Mom Jean, harika bir sokak stili yaratmak için gerekli olan ömürlük bir pantolon alternatifi. Her kombine uyacak rengi ve kaliteli kumaşı ile beğeni kazanan parça, yılların eskitemediği mom jean kalıbıyla her kadının vazgeçilmezi. Yüksek bel özelliği ile belinizi sarıp daha ince görünmenizi sağlarken bilekte daralan paçaları ile bacaklarınızı daha ince ve uzun gösterecek.

9. Bu yıl da popülerliğini koruyor: UGG Kadın Classic Mini II Moda Çizme

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Suya karşı dayanıklı yapısıyla yağmurlu havalara meydan okuyan UGG Kadın Classic Mini II Moda Çizme, bu sezon da en çok tercih edilen parçalardan biri. Kalın EVA tabanı sayesinde soğuğu engelleyen ürün, kürklü iç yapısı sayesinde de ayaklarınızı sıcacık tutuyor. Modelin dar bir kalıbı olduğu için bir numara büyük sipariş verebilirsiniz.

10. Stilinizi tamamlayacak bir parça: Suud Colection Bej Kanvas Çanta

Listenin son ürünü Suud Colection Bej Kanvas Çanta. Zamansız bir stile sahip olan ürün, sade görünümü ve fonksiyonel olmasıyla sık sık tercih ediliyor. Koyu renkli saplarıyla harika bir kontrast yakalayan çanta, şehir hayatına ayak uydurarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Ürünü alışveriş çantası olarak ya da günlük stilinizi tamamlamak için kullanabilirsiniz.