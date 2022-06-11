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Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

10.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babalar günü yaklaşırken ne hediye alacağınıza karar veremediniz mi? Sosyal medya aracılığıyla güzel ürünler arıyor fakat bir türlü bulamıyorsanız hiç merak etmeyin! Sizin için TikTok'un altını üstüne getirdik ve babanızın beğeneceği hediyelerin yer aldığı bir liste hazırladık. Gelin, bu harika ürünleri birlikte inceleyelim.

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Babalar günü yaklaşmaya başladıkça çocukları ve eşleri, tatlı bir hediye seçme telaşı sarıyor. İnternette babalar için pek çok hediye önerisi bulunuyor. Hâl böyle olunca onlarca seçenek arasından hediye beğenmek de zorlaşabiliyor. Alacağınız hediyenin babanızın hayatını kolaylaştırmasını istiyorsanız TikTok'tan seçtiğimiz ürünler, tam da size göre! Siz de babanıza mükemmel hediyeyi armağan etmek istiyorsanız listemize göz atmadan geçmeyin deriz. İşte, TikTok'tan seçtiğimiz babanızın beğeneceği o harika hediyeler!

1. Yaz dönemlerinin vazgeçilmezi - HARIO Soğuk Demleme Sürahisi

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

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Babanız kahve içmeyi seviyorsa, yaz dönemi yaklaşırken ona alabileceğiniz en iyi hediyelerden biri, HARIO Soğuk Kahve Demleme Sürahisi olabilir. Ürün sayesinde yaza özel harika içecekler hazırlamak oldukça kolay. Nasıl mı? Hemen anlatalım. Öncelikle 80 gr kahveye 1100 ml su ekleyin. Ardından karışımı yaklaşık 8 - 12 saat arasında buz dolabında bekletin. Sonra üzerine biraz buz ekleyebilir ve afiyetle içebilirsiniz. Dilerseniz karışıma krema ve süt ilave ederek farklı lezzetler de keşfedebilirsiniz. Babanız da farklı aromatik kahve tatları denemeye bayılıyorsa ürünü incelemek için acele edin!

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2. Babaların en büyük tutkusu: CMT Araç Koltuk Yanı Kutu Düzenleyici

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Arabanın ön koltukları ile orta konsol arasında kalan boşluğa düşen nesneler, babaların en büyük ortak problemi. Hem olası kazaları önlemek hem boşluğu etkili bir şekilde kullanmak için tercih edilebilecek en güzel ürünlerden biri CMT Araç Koltuk Yanı Kutu Düzenleyici. Ürün, arabaya bindiğiniz andan itibaren elinizdeki fazla eşyaları yerleştirmek için oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip. Aynı zamanda vitesle koltuğun arasındaki boşluğa düşebilecek bozuk para, anahtar, telefon gibi eşyaların da kaybolmasını engelliyor. Üstelik elinizi uzatıp kolayca alabileceğiniz bir mesafede konumlanıyor. Babanızın bu hediyeye çok sevineceğine eminiz!

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Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

3. Çalışma masasına çok yakışacak bir ürün: DAY HOME Manyetik Uçan Lamba

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Manyetik levitasyon teknolojisi kullanılarak tasarlanan DAY HOME Manyetik Uçan Lamba, tıpkı havada duran sihirli bir lamba gibi tüm evlere dekoratif bir görünüm vadediyor. Şık bir görünümlü ürün, hem kablosuz şarj standı hem masa lambası olarak kullanılabiliyor. Üstelik tüm cihazları bataryasını kablosuz bir şekilde doldurabiliyor. Telefonunuzu şarj etmek için ahşap kısma yerleştirmeniz yeterli oluyor. Ayrıca siyah ve gümüş renkli seçeneklerden oluşan alüminyum materyali de oldukça kaliteli bir yapıya sahip. Düşük güç tüketimi sayesinde ürün, enerji tasarrufu da sağlıyor. Babanızın görür görmez beğeneceği lambayı incelemeden geçmeyin deriz.

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4. İki yüzünden aynı anda ses veren harika bir ürün: JBL Bluetooth Hoparlör

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

JBL Bluetooth Hoparlör, ergonomik tasarımı ile öne çıkıyor. Yüksek ses yalıtımı ve dayanıklı malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Ayrıca sunduğu üstün ses kalitesiyle de kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Ürünü babanıza armağan ederek onun dilediği her ortamda keyifle müzik dinlemesine destek olabilirsiniz. Üstelik konferans görüşmeleri için üzerinde mikrofonu bile mevcut. Dahası 20 saate kadar kesintisiz bir şekilde pil ömrü sunuyor. Su geçirmez özelliği sayesinde plajda, havuzda ve hatta banyoda bile ıslanmasından endişe etmeden kullanmaya devam edebilirsiniz.

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5. Sabahları mis gibi kızarmış ekmek kokusu: DELONGHI Brillante Ekmek Kızartma Makinesi

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Eğer babanız sabahları kızarmış ekmek seviyorsa DELONGHI Brillante Ekmek Kızartma Makinesi'ne mutlaka bir şans vermelisiniz. Ünlü mutfak markası DELONGHI tarafından üretilen ürün, sabahları mis gibi ekmekler kızartmak için oldukça ideal. Üstelik şık geometrik tasarımıyla da mutfağınıza çok yakışacağı kesin! Dekoratif görünümlü ekmek kızartma ünitesi; 900 W gücü ve ışıklı fonksiyonel göstergeleriyle de üst düzey performans sergiliyor. Krom detaylarıyla da kalitesini ortaya koyuyor. Çıkarılabilen kırıntı tepsisi sayesinde ürünü kolayca temizleyebilirsiniz. En çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığından ekmek kızartma makinesini tükenmeden inceleyin deriz.

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6. Babalara en güzel yaz hediyesi: Zinde LIFE Fermuarlı Nefes Alan Spor Şort

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Babanızın yaz aktivitelerini rahatlıkla yapabileceği Zinde LIFE Fermuarlı Nefes Alan Spor Şort, ona hediye edebileceğiniz en güzel hediyelerden biri. Model; babanızın doğa yürüyüşlerinde, koşularda, evde, spor salonunda ve daha birçok yerde giyebileceği hem rahat hem şık bir ürün. Şort, sportif ve şık görünümünün yanı sıra özgürce hareket etmeye de olanak sağlıyor. Rahat kesimi sayesinde model, oldukça esnek bir yapıya da sahip. Şortun her iki yanında ve arkasında bulunan cepler, telefon ve anahtarlık gibi eşyaların rahatça taşınmasını sağlıyor. Nefes alabilen kumaşı ise terletmiyor.

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7. Energizer Ultimate Kablosuz Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı ile hayattan kopmayın

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Energizer Ultimate Kablosuz Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, 10.000 mAh kapasitesi sayesinde 36 saate kadar kullanım avantajı sunuyor. Hem mikro USB hem Type-C bağlantılı cihaz, 5V 2A girişi sayesinde hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Dahası quick charge özelliğiyle 30 dakika içinde yaklaşık %50 oranında şarj olabiliyor. Aşırı voltaj, güç ve akıma karşı koruma özelliği bulunan cihaz, vantuzlu tasarımı sayesinde telefonun arkasına takılıyor ve kolayca şarj edebiliyor. Eğer babanızdaki telefonun şarjı da çabucak bitiyorsa modele göz atmadan geçmeyin deriz.

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8. Kamplar ve plajlar artık çok daha keyifli: Thermo Bag Soğutucu Içecek Çantası

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Thermo Bag Soğutucu İçecek Çantası, içeceklerinizi rahatlıkla yerleştirebileceğiniz geniş bir hazneye sahip. Ayrıca her babanın ihtiyaç duyduğu ürünlerden biri. Balığa, kampa, pikniğe ya da bir plaja giderken babanız çantayı yanından hiç ayırmak istemeyecek! Buz bölmesi ve 6 kutu içecek haznesi bulunan ürün, soğuk tutma özelliğiyle kullanıcılarından övgü toplamaya da devam ediyor. Hem az yer kaplayan hem çok iş gören çantalardan desek abartmış olmayız. Askı aparatıyla kolayca taşınabilen çanta, su ve hava geçirmeyen fermuarı sayesinde içeceklerin uzun saatler boyunca soğuk kalmasını sağlıyor. Ürünün UV ışınlarına karşı dayanıklı olması da cabası!

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9. Artık pilinin bitmesinden yakınmasın: Wowlcraft Wowlett Kablosuz Gece Lambalı Şarj Standı

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

Babanız sürekli olarak telefonunu şarja takmayı unutuyor ya da bataryasının çok çabuk bitmesinden yakınıyorsa ona Wowlcraft Wowlett Kablosuz Gece Lambalı Şarj Standı'nı hediye edebilirsiniz. Babanız kablosuz şarj cihazını hem evde hem ofiste rahatlıkla kullanabilir. Babanızın telefonu şarj etmek için tek yapması gereken, cihazı standın üzerine bırakmak. Üstelik stantta; telefon, kulaklık ve akıllı saat gibi farklı ürünleri de aynı anda şarj etmek mümkün. Dahası üç kademeli gece lambası özelliği bulunan ürün, magsafe mıknatısları sayesinde telefonun düşmesine izin vermiyor. Eh, daha ne olsun?

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10. Arabada telefon şarj etmek artık çok kolay

Tiktok'ta keşfedilmiş ve babalarınızın çok seveceği hediye önerileri

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Arabaya binip bir yere giderken telefondan navigasyonu açtınız ve tam o sırada telefonunuzun şarjı bitti. Neyse ki Xiaomi tarafından geliştirilen Xiaomi Araç Şarj Cihazı Telefon Tutacağı, böyle olumsuz durumların önüne geçiyor. 20W gücündeki kablosuz araç şarj cihazı, telefon tutucu olarak da kullanılabilir. Bu sayede babanız her arabaya bindiğinde telefonu şarj olmaya başlar. Şık görünümü ve kaliteli malzemesiyle dikkat çeken ürün, hızlı şarj özelliği sayesinde kısa mesafelerde bile telefonun bataryasının yeterince dolmasına yardımcı olur. "Bir babaya alınabilecek en güzel hediye hangisi?" diye düşünen biriyseniz modeli hiç düşünmeden sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Babalar Günü tiktok
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