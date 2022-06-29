Türk Ocakları'nda 'Kemal Kılıçdaroğlu' krizi! Görevden alınmışlardı, yeni gelişme

İstanbul'da düzenlenen İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumuna Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davet edilmişti. Kılıçdaroğlu'nun sempozyuma katılması tepkiyle karşılanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'na davet edilmesine çok sert tepki göstererek "Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız?" demişti. Söz konusu olayla ilgili olarak Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulunu görevden almıştı. Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram'dan ise "Tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok" açıklaması geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Fatih'te geçen pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin işbirliği ile İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu düzenlenmişti. Sempozyuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılmıştı.

YÖNETİM KURULU GÖREVDEN ALINDI

Sempozyuma Kılıçdaroğlu'nun katılması sonrası açıklama yapan Türk Ocakları Genel Merkez Yönetim Kurulu, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2022 tarihinden geçerli olmak üzere görevden alındığını açıkladı.

BAHÇELİ'DEN SERT TEPKİ: BU GAFLETE NASIL KAPILDINIZ?

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Davet ede ede Kılıçdaroğlu mu edilmiştir? Bu gaflete nasıl kapıldınız? Kılıçdaroğlu'nun Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız?" açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA: AKILLARINI YİTİRMİŞLER

Kılıçdaroğlu ise Türk Ocakları İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasıyla ilgili "Adalet istiyorsunuz dillendiriyorsunuz, tahammül edemiyorlar, akıllarını yitirmişler." şeklinde konuştu.

"TARAFIMA İLETİLMİŞ HERHANGİ BİR KARAR YOK"

Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, görevden alınma kararına ilişkin, "Sosyal medyada paylaşılan yazı haricinde bana herhangi özel bir gerekçe sunulmadı. Sosyal medyadan kararı yayınlamışlar. Bu tarz kararlar bana göre, sadece sosyal medyadan duyurulacak şeyler değil, tarafıma iletilmiş herhangi bir karar yok. Türk Ocakları çalışma prensiplerinde her şube, kendi faaliyetine Türk Ocakları’na uygun olarak çevresel imkan ve şartları ile düzenler. İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri. Bu etkinlik de Türk Ocakları İstanbul Şubesi imkanları çerçevesinde düzenlenmiş bir faaliyet. Türk Ocakları tarihi boyunca etkinlikleri genel merkeze iletmek veya izin almak gibi bir prensip yoktur. Zaten biz siyasi mesajlar vermiyoruz, dolayısıyla izin alınacak bir durum yok" dedi.

Kaynak: DHA

