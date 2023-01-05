Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması, Muharrem İnce'den 'ittifak' çıkışı, Rusya'dan ateşkes kararı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki tarihini biraz öne çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE'DEN İTTİFAK MESAJI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yeni ittifak ile ilgili açıklama geldi. Görüştükleri partileri açıklayan Muharrem İnce, resmi duyurunun ise çok yakın bir zaman içerisinde yapılacağını belirterek "Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN İÇİN YENİ GENELGE

Kıdem tazminatı için milyonların beklediği rakam belli oldu. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası 2023 yılı için kıdem tazminat tavanı 17 bin 904 TL olarak belirlendi. Açıklanan rakama göre 10 yıllık bir çalışan işten çıkartıldığı takdirde maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 179 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.

RUSYA'DAN UKRAYNA'DA ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Moskova yönetimi, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

TARKAN HAKKINDA OLAY İDDİA

Yılbaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tarkan 23.45'te sahneyi terk etti ve 00.00'a kadar kalmak için ise ekstra 3 milyon TL istedi. İddialara dair henüz Tarkan'dan açıklama gelmedi.

ÖZGÜÇ TÜRKALP HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ev sahibi Sivasspor'un 50. dakikada attığı golün VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından MHK'nın bildirisiyle hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp, suskunluğunu bozdu ve hakemliği bırakarak kendisini savundu.