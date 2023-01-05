HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması, Muharrem İnce'den 'ittifak' çıkışı, Rusya'dan ateşkes kararı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması, Muharrem İnce'den 'ittifak' çıkışı, Rusya'dan ateşkes kararı...

05.01.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması, Muharrem İnce'den ittifak mesajı, kıdem tazminatında tavan için yeni genelge, Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı, Tarkan hakkında çok konuşulacak iddia, Özgüç Türkalp'ın hakemliği bırakması...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması, Muharrem İnce'den 'ittifak' çıkışı, Rusya'dan ateşkes kararı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

1

Erken seçim iddiaları gündemdeki yerini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki tarihini biraz öne çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

MUHARREM İNCE'DEN İTTİFAK MESAJI

2

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den yeni ittifak ile ilgili açıklama geldi. Görüştükleri partileri açıklayan Muharrem İnce, resmi duyurunun ise çok yakın bir zaman içerisinde yapılacağını belirterek "Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız. Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni ittifak geliyor! Muharrem İnce o partileri açıkladı... Yeni ittifak geliyor! Muharrem İnce o partileri açıkladı...

KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN İÇİN YENİ GENELGE

33

Kıdem tazminatı için milyonların beklediği rakam belli oldu. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam sonrası 2023 yılı için kıdem tazminat tavanı 17 bin 904 TL olarak belirlendi. Açıklanan rakama göre 10 yıllık bir çalışan işten çıkartıldığı takdirde maaşı ne kadar olursa olsun en fazla 179 bin 40 TL kıdem tazminatı alacak.

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

RUSYA'DAN UKRAYNA'DA ATEŞKES KARARI

4

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Moskova yönetimi, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı! Rusya'dan Ukrayna'da ateşkes kararı!

TARKAN HAKKINDA OLAY İDDİA

5

Yılbaşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alarak 9 milyon lira kazanan Tarkan hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Tarkan 23.45'te sahneyi terk etti ve 00.00'a kadar kalmak için ise ekstra 3 milyon TL istedi. İddialara dair henüz Tarkan'dan açıklama gelmedi.

Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki... Olay iddia! Tarkan yeni yıl gecesi 15 dk için öyle bir para istedi ki...

ÖZGÜÇ TÜRKALP HAKEMLİĞİ BIRAKTI

6

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelmiş ve sarı - kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Ev sahibi Sivasspor'un 50. dakikada attığı golün VAR kontrolü sonrasında iptal edilmesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından MHK'nın bildirisiyle hakemliği bitirilen Özgüç Türkalp, suskunluğunu bozdu ve hakemliği bırakarak kendisini savundu.

Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı! Türkiye onu konuşuyordu, hakemliği bıraktı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci kaza! 3'ü ağır 16 yaralıFeci kaza! 3'ü ağır 16 yaralı
Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...
Meral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurduMeral Akşener 'Sinan Ateş’in eşi talep etti' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı Rusya Ukrayna Muharrem İnce Tarkan erken seçim ateşkes erdoğan özgüç türkalp

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...

'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi...

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

'Amansız elli' alarmı! 11 Ocak'tan itibaren etkili olacak

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Kayınpederden gelinlerine tecavüz! 'Gelinim beni ilişkiye zorladı'

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Kıdem tazminatında tavan netleşti! 10 yıl çalışana 180 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: Belki tarihini biraz öne çekeceğiz

Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince...

Ortaokulun içinde annesini katletti! Sevgilisiyle birlikte gelince...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.