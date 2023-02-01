HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki, İstanbul'da bebek dehşeti, Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' uyarısı...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki, İstanbul'da bebek dehşeti, Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' uyarısı...

01.02.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'nın mutabakat metnine ilk yorum, Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' uyarısı, İstanbul'da bebek dehşeti, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal arasında gerginlik, Rusya'dan Ukrayna'da topyekün saldırı, Beşiktaş'ta Hazdiahmetovic transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki, İstanbul'da bebek dehşeti, Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' uyarısı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NIN METNİNE İLK YORUM

AA-20230201-30143691-30143686-AK_PARTI_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakının ortak mutabakat metnine ilişkin ilk yorumunda bulundu. "Biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İçimizden 'Buradan gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik" diye konuştu. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da kendisine vereyim: 'Bay Bay Kemal'" dedi.

Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım" Erdoğan'dan ilk yorum! "Keşke bakmaz olaydım"

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 'STREP-A' UYARISI

2

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen uyarıda "beta" adıyla bilinen Strep-A bakterisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Strep-A’nın neden olduğu enfeksiyona ilişkin yayımlanan duyuruda, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği, bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

İSTANBUL'DA BEBEK DEHŞETİ

4

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne gözaltına alınırken apartman görevlisi Adem Peynir, "Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş" diye konuştu.

Korkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attı Korkunç olay! Yeni doğan bebeğini poşet içinde 4'üncü kattan attı

ÖZDAĞ İLE UYSAL ARASINDA SERT TARTIŞMA

3

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medyada birbirine girdi. Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni üzerinden kendisine yüklenen Özdağ'a Uysal, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" dedi. Özdağ ise daha sonra Uysal'ın paylaşıp sildiği tweeti alıntılayarak "Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" dedi. Uysal bu sabah saatlerinde "karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden" ifadelerini kullanarak özür diledi.

Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi Gültekin Uysal ve Ümit Özdağ sosyal medyada birbirine girdi! Tepki gelince attığı tweeti sildi

RUSYA'DAN UKRAYNA'DA TOPYEKÜN SALDIRI

5

Rusya ve Ukrayna savaşında aylardır beklenen hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da topyekün saldırıya başladı. Rusya'nın harekete geçtiğini Ukrayna lideri Zelenskiy, "Büyük intikam başladı" sözleriyle duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın topyekün saldırısına karşı "Büyük bir karşı saldırı yapacağız" açıklamasını yaptı.

Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu Rusya harekete geçti! Zelenskiy 'Büyük intikam başladı' sözleriyle duyurdu

HADZIAHMETOVIC TRANSFERİNDE MUTLU SON

6

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i resmen kadrosuna kattı.

Transfer derbisinde kazanan Kartal! Resmen açıklandı Transfer derbisinde kazanan Kartal! Resmen açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
İbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara öndeİbre tersine döndü! Son ankette şaşırtan detay: Açık ara önde
Şans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmışŞans eseri yaşam kamerada! Kafasını çevirmiş hayatta kalmış
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genel kurula gitmeyen vekillere sert tepki! 'Bu sıradan bir olay değil'

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Sağlık Bakanlığından Strep A uyarısı: 24 saat çok önemli

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Maaşlara zam Bakanlık yolunda: 1 Ağustos'ta başlıyor...

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Bir garip olay! Kulüp binasına gelince transferden vazgeçti!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette 'TikTok' detayı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşette 'TikTok' detayı!

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Buharlı paspasta 500 TL indirim! Aldıktan sonra kendinize teşekkür edeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.