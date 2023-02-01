Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na tepki, İstanbul'da bebek dehşeti, Sağlık Bakanlığından 'Strep-A' uyarısı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN'DAN MİLLET İTTİFAKI'NIN METNİNE İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakının ortak mutabakat metnine ilişkin ilk yorumunda bulundu. "Biz 20 yılda bazı şeyleri ihmal etmiş olabiliriz, gözden kaçırmış olabiliriz. Yine de bir bakalım dedik. Keşke bakmaz olaydık" ifadelerini kullanan Erdoğan, "İçimizden 'Buradan gençlerimize güzel eğlence malzemesi çıkar' dedik" diye konuştu. Erdoğan ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da kendisine vereyim: 'Bay Bay Kemal'" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 'STREP-A' UYARISI

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen uyarıda "beta" adıyla bilinen Strep-A bakterisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Strep-A’nın neden olduğu enfeksiyona ilişkin yayımlanan duyuruda, hasta kişilerin antibiyotik tedavisinin 24'üncü saati tamamlanana kadar işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği, bulaştırıcılığın tedavinin 24 saatinden sonra sona erdiği bildirildi.

İSTANBUL'DA BEBEK DEHŞETİ

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Ev temizliği yaparak geçimini sağladığı öğrenilen yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini poşete koyarak 4'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Yapılan incelemede bebeğin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Anne gözaltına alınırken apartman görevlisi Adem Peynir, "Hamile olduğunu ben de fark etmedim, zaten sürekli kapalı giyiniyordu. Evdekiler sorduğu zaman da kiloluyum demiş" diye konuştu.

ÖZDAĞ İLE UYSAL ARASINDA SERT TARTIŞMA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medyada birbirine girdi. Altılı Masa'nın ortak mutabakat metni üzerinden kendisine yüklenen Özdağ'a Uysal, "Şeref yoksunu Ümit Özdağ'a cevabımdır" dedi. Özdağ ise daha sonra Uysal'ın paylaşıp sildiği tweeti alıntılayarak "Uysal’ı tanımak için bu twiti okuyun" dedi. Uysal bu sabah saatlerinde "karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden" ifadelerini kullanarak özür diledi.

RUSYA'DAN UKRAYNA'DA TOPYEKÜN SALDIRI

Rusya ve Ukrayna savaşında aylardır beklenen hamle geldi. Rusya, Ukrayna'da topyekün saldırıya başladı. Rusya'nın harekete geçtiğini Ukrayna lideri Zelenskiy, "Büyük intikam başladı" sözleriyle duyurdu. Zelenskiy, Rusya'nın topyekün saldırısına karşı "Büyük bir karşı saldırı yapacağız" açıklamasını yaptı.

HADZIAHMETOVIC TRANSFERİNDE MUTLU SON

Konyaspor'a 2016 yılının ara transfer döneminde 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bosna Hersek'in Zeljeznicar ekibinden transfer edilen Amir Hazdiahmetovic için Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu transferde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, Konyaspor'un orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i resmen kadrosuna kattı.