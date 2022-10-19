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  4. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 'adaylık' tartışması, şampiyon sporcumuzdan 'bayrak' hamlesi, Gülşen'den mahkeme öncesi talep...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 'adaylık' tartışması, şampiyon sporcumuzdan 'bayrak' hamlesi, Gülşen'den mahkeme öncesi talep...

19.10.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık meydan okumasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'canlı yayın' yanıtı, dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan'dan ders niteliğinde 'bayrak' yanıtı, İlklima Naz Akbörü'nün intihar mektubunda dikkat çeken ayrıntılar, şarkıcı Gülşen'den duruşma öncesi 'tanık' talebi, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 'Murat Ilgaz' gerginliği...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında 'adaylık' tartışması, şampiyon sporcumuzdan 'bayrak' hamlesi, Gülşen'den mahkeme öncesi talep...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ERDOĞAN İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA 'ADAYLIK' TARTIŞMASI

Başlıksız-7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek 'adaylık' çağrısında bulundu. "Sayın Kılıçdaroğlu'na açık çağrı yapmak istiyorum" diyen Erdoğan, "Madem kendine bu kadar güveniyorsun, öyleyse hodri meydan! Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza, birikimlerimizi, vizyonlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin" sözleriyle devam etti. Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayın karşılığı geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, Korkmuyorsan, istediğin TV kanalında gel vizyon konuşalım. Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Hodri meydan" diyerek meydan okudu! "Yüreğin varsa çık karşımıza, halk karar versin"

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI

EHLİYET

Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığı açıklandı.

Son dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgelerSon dakika: Bakanlıktan açıklama geldi! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı... İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgeler

NEZAKETSİZ BAYRAK HAMLESİNE ŞAMPİYON SPORCUMUZDAN DERS NİTELİĞİNDE YANIT

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Antalya'da düzenlenen 43'üncü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaşanan 'bayrak' gerginliği güne damgasını vurdu. Milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan kendi yaş grubunda dünya şampiyonu oldu. Aynı kategoride 2. ve 3. olan Kazak sporcular, Çağlıyan'dan önce sahneye giderek nezaketsiz bir şekilde bayrak açtı. Daha sonra şampiyonluk madalyası almak için kürsüye giden genç sporcu, Kazak rakiplerinin bu hareketine, Türk bayrağı açarak yanıt verdi. Kazak sporcular kendi bayraklarını yeniden öne almaya çalışsa da milli sporcumuz, bu harekete de karşılık vererek Türk bayrağını yeniden öne aldı. Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada özür dilerken Nezaket dışı davranışı önleyen Derya Ceren Çağlıyan da "Bileğimizin hakkı ile aldığımız milli gururu kimseye yedirmem. Ülkemin, milletimin hakkını korurum. Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anladılar. Özür dilediler. Durum düzeltildi. Sorun kalmadı. Ancak aynı olay yaşansa aynı refleksi çekinmeden gösteririm" dedi.

Kazak sporcuların nezaketsiz hamlesine Türk bayrağıyla yanıt vermişti! Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan, yaşananları anlattıKazak sporcuların nezaketsiz hamlesine Türk bayrağıyla yanıt vermişti! Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan, yaşananları anlattı

İLKLİMA'NIN İNTİHAR MEKTUBUNDA ÇARPICI DETAYLAR

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Samsun'da tabancayla intihar ettiği belirlenen İlklima Naz Akbörü'nün (20) intihar mektubu bulundu. Mektupta adı geçen D.S. (27), A.S. (20) ve H.B. (25) isimli 3 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbörü'nün uğradığı cinsel saldırı ve tacizi anlattığı intihar mektubunda "D.S. evimde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. H.B. beni eve götürdü, uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken beni taciz etti" ifadelerinin yazdığı öğrenildi.

İlklima Naz Akbörü intihar mektubunda cinsel saldırı ve tacizi anlatmış! 'Evimde uyurken çamaşırımı indirip...'İlklima Naz Akbörü intihar mektubunda cinsel saldırı ve tacizi anlatmış! 'Evimde uyurken çamaşırımı indirip...'

GÜLŞEN'DEN MAHKEME ÖNCESİ TANIK TALEBİ

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Konserinde İmam Hatip liseliler hakkında kullandığı sözler nedeniyle hakkında dava açılan Ünlü sanatçı Gülşen, cuma günü hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gülşen, mahkemeye sunduğu yazılı dilekçesinde bazı taleplere yer verdi. Dilekçede, söz konusu ifadeleri kullandığı sahne arkadaşının ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyadan paylaşan kişilerin de tanık sıfatıyla çağrılmasını istenirken ayrıca Gülşen'in sorgusunun alınmasının ardından adli kontrol tedbirlerinin tümünün kaldırılması diğer duruşmalardan vareste tutulması talebi de yer aldı.

İmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle mahkemelik olmuştu! Gülşen'den duruşma öncesi yeni talepler: Tanık olarak çağrılsınlarİmam Hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle mahkemelik olmuştu! Gülşen'den duruşma öncesi yeni talepler: Tanık olarak çağrılsınlar

GALATASARAY'DAN FENERBAHÇE'YE ÇOK SERT 'MURAT ILGAZ' TEPKİSİ

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, TFF'ye yaptığı çıkarmayla hatalı gördükleri 9 pozisyonu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sunarken, flaş bir iddiada bulunmuş ve MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz'ın hakemleri yönlendirdiğine inanan yöneticiler Fenerbahçe'ye yakın olduğunu düşündükleri ismin pozisyonu konusundaki rahatsızlığı da Büyükekşi'ye dile getirmişti. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe Spor Kulübü, Merkez Hakem Kurulu Başkanvekili Murat Ilgaz'ın sarı lacivertli kulübün kongre üyesi olduğuna dair çıkan haberleri yalanladı ve bu haberlere çıkaranlara sert tepki gösterdi. Açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son birkaç gündür ısrarla hezeyanlarını sürdüren bu kişileri spor kamuoyunun takdirine bırakıyor; aklı selim futbol paydaşlarını bu ucuz yaklaşıma karşı durmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi birbirine girdi! Flaş Murat Ilgaz açıklaması: Bu ucuz yaklaşım...SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimi birbirine girdi! Flaş Murat Ilgaz açıklaması: Bu ucuz yaklaşım...


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Anahtar Kelimeler:
İntihar Yunanistan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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