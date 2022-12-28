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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan EYT açıklaması, İmamoğlu-Soylu gerginliği, 4 çocuğa işkence...

28.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki, Bakan Soylu'dan 'İmamoğlu beni aradı' iddiası, Bursa'da 4 çocuğuna işkence eden anne ve baba...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan EYT açıklaması, İmamoğlu-Soylu gerginliği, 4 çocuğa işkence...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYT'NİN DETAYLARINI AÇIKLADI

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin daha vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmalarını da yaptık." ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU'NDAN BAKAN SOYLU'YA TEPKİ

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB hakkında açılan terör soruşturmasıyla ilgili açıklamasında Bakan Soylu'ya yönelik sert ifadelerle tepki gösterdi. Savcılığa sunulan raporla ilgili "O raporda Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya da yoksa, sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız" diyen İmamoğlu, daha sonra "gök kubbeyi yıkmak" tarifine soru üzerine açıklık getirdi.

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BAKAN SOYLU'DAN 'İMAMOĞLU' İDDİASI: BENİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Soylu dikkat çeken bir açıklama yaptı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını, bir ricada bulunduğunu söyledi. Bu açıklamalara İmamoğlu'ndan yalanlama gelmesinden sonra Bakan Soylu, konuşmasının devamında İmamoğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı.

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

BURSA'DA 4 ÇOCUĞA KORKUNÇ İŞKENCE

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Bursa'dan dehşete düşüren görüntüler geldi. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ve baba tutuklandı. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde annenin; dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış 4 çocuğa işkence! Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yakmış

KENAN IŞIK'TAN GÜZEL HABER

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Uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşayan ve tedavi gören Kenan Işık hakkında eşi Beril Işık sevindiren bir haber verdi. Dengesini kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi.

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Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu

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