Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Erdoğan'dan EYT açıklaması, İmamoğlu-Soylu gerginliği, 4 çocuğa işkence...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EYT'NİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin daha vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmalarını da yaptık." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NDAN BAKAN SOYLU'YA TEPKİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB hakkında açılan terör soruşturmasıyla ilgili açıklamasında Bakan Soylu'ya yönelik sert ifadelerle tepki gösterdi. Savcılığa sunulan raporla ilgili "O raporda Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya da yoksa, sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız" diyen İmamoğlu, daha sonra "gök kubbeyi yıkmak" tarifine soru üzerine açıklık getirdi.

BAKAN SOYLU'DAN 'İMAMOĞLU' İDDİASI: BENİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Soylu dikkat çeken bir açıklama yaptı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını, bir ricada bulunduğunu söyledi. Bu açıklamalara İmamoğlu'ndan yalanlama gelmesinden sonra Bakan Soylu, konuşmasının devamında İmamoğlu ile görüşmesinin ayrıntılarını da anlattı.

BURSA'DA 4 ÇOCUĞA KORKUNÇ İŞKENCE

Bursa'dan dehşete düşüren görüntüler geldi. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ve baba tutuklandı. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde annenin; dövmeden önce sesi duyulmasın diye oğlunun ağzını bantla kapattığı, çakmakla vücudunun çeşitli yerlerini yakıp tokat attığı ve sopa ile vurduğu görüldü.

KENAN IŞIK'TAN GÜZEL HABER

Uzun süredir ailesinin yardım ve desteğiyle yaşayan ve tedavi gören Kenan Işık hakkında eşi Beril Işık sevindiren bir haber verdi. Dengesini kaybedip başını çarpması sonucu ameliyata alınan Kenan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış ancak komaya girmiş ve bir daha çıkamamıştı. Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, "vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor" dedi.