Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İbrahim Tatlıses'in trafik kazası, Gülşen'e tutuklama, Zaporijya Nükleer Santrali'nde tarihi gelişme...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

İBRAHİM TATLISES HAYRANLARINI KORKUTTU

Türkiye bugün ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazayı konuştu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'imparator' lakaplı Tatlıses'in de içinde bulunduğu araç karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde sıkışan Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Tatlıses ambulanstan indirilirken beyaz çarşaf çekilmesi dikkat çekti. Hastaneden paylaşım yapan Tatlıses, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hastaneden de Tatlıses'in durumuyla ilgili yazılı açıklama geldi.

ÜNLÜ SANATÇI GÜLŞEN TUTUKLANDI

Şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözler nedeniyle tepki toplamış, hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan soruşturma açılmıştı. Emniyet güçleri Gülşen'i, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi. Adliyeye getirilen Gülşen tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Gülşen'in tutuklanmasına karar verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAREKAT SİNYALİ

Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilmesi olası bir harekatın konuşulduğu günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin bir mesaj geldi. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuşan Erdoğan, "Kendileri istediği zaman istediği yere harekat düzenleyenlerin bize parmak sallamalarını dikkate almıyoruz. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

İSTANBULLULAR YAĞMURLA UYANDI

Günlerdir üst üste yapılan uyarıların ardından İstanbullular bu sabah göle dönmüş sokakların ve su basan ev ve işyerlerinin manzarasına uyandı. Birçok yağan yağmur özellikle Esenyurt'ta etkili oldu. Semtte bir çocuğun sokakta karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığı anlar yürekleri ağza getirdi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDE TARİHTE BİR İLK

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken çatışmalar nedeniyle tedirginlik yaratan, Avrupa'nın en büyük enerji santrali olma niteliği taşıyan Zaporijya Nükleer Santrali'nde tarihte bir ilk yaşandı. Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca nükleer tesisin yakınlarında çıkan yangınların santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transfer sezonunda olduklarına değinen Özbek, "Önümüzde 10 günden fazla bir süre var. Tabii transfer detaylarının çok açıkça basında paylaşılması aleyhimize durum yaratıyor" diyerek çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özbek, pazar günkü Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili ise "Pazar günkü maç güzel bir maç olacak. Seyri güzel bir maç ortaya çıkacaktır. Neticesini de hep berabere göreceğiz" diye konuştu.



