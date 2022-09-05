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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması, TÜİK'ten enflasyon verileri...

05.09.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, İngiltere'de Liz Truss'ın başbakanlık koltuğuna seçilmesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye bakanlık verileceği' yönündeki iddialara yanıt, Beşiktaşlı futbolculara saldırıda yeni gelişmeler, Mehmet Ali Erbil'den 'Erşan Kuneri' eleştirisi, Silivri Cezaevi'nde ad değişikliği...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması, TÜİK'ten enflasyon verileri...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

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Merakla beklenen enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yıllık enflasyon ağustos ayında da yükselerek 24 yılın zirvesini gördü ve yüzde 80,21'e ulaştı. Ayrıca TÜİK'in verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı.

SON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos'ta enflasyon yüzde 80'i aştıSON DAKİKA: Enflasyon rakamları açıklandı! Ağustos'ta enflasyon yüzde 80'i aştı

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

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Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'de merakla beklenen "Yeni başbakan kim olacak" sorusu yanıtını bugün buldu. Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen rekabetin kazananı toplam oyların yüzde 57,4'ünü alan Truss oldu. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Truss'ın yarın Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından göreve resmen başlaması bekleniyor.

Son dakika: Kıyasıya rekabet sonuçlandı! Dünya bu yanıtı bekliyordu: İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss olduSon dakika: Kıyasıya rekabet sonuçlandı! Dünya bu yanıtı bekliyordu: İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'HDP'YE BAKANLIK' İDDİASINA YANIT

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CHP'li Gürsel Tekin'in katıldığı bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklaması siyasetin gündeminde tartışmalara yol açarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu. İddiayla ilgili "Hayır, yok böyle bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız" diyerek karar için altılı masayı işaret etti.

SON DAKİKA | 'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklamaSON DAKİKA | 'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

SİLİVRİ CEZAEVİ'NİN ADI DEĞİŞTİ

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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı'na dilekçe göndererek kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesini istemiş, yeni ismin 'İstanbul Batıkapısı' olmasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Silivri Cezaevi'nin adı değişti. Türkiye'nin en bilindik cezaevinin yeni adı 'Marmara Cezaevi' oldu.

Silivri Cezaevi'nin adı değiştirildi! Adalet Bakanlığı yeni ismini duyurduSilivri Cezaevi'nin adı değiştirildi! Adalet Bakanlığı yeni ismini duyurdu

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

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Dün Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçına damgasını vuran anlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Berkay Ö. (20) sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldırmış, daha sonra gözaltına alınmıştı. Hakimlikçe sorgulanan Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berkay Ö. hakkındaki bu karara itiraz geldi.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldıBeşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar serbest bırakıldı

MEHMET ALİ ERBİL'DEN 'ERŞAN KUNERİ' SÖZLERİ: DEVLETİMİZ MÜDAHALE ETMELİYDİ

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Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'den Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri hakkında olay yaratacak açıklamalar geldi. Erbil diziyi fazla küfürlü bulduğunu belirterek "Devletimiz müdahale etmeliydi" dedi. Son dönemde taciz iddialarıyla gündemde olan Erbil, çok beğendiğini dile getirdiği Cem Yılmaz için "Artık o da kendini tekrarlamaya başladı" ifadesini kullandı ve "Son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil'den Erşan Kuneri tepkisi! Mehmet Ali Erbil'den Erşan Kuneri tepkisi! " Devletimiz bence müdahale etmeliydi"


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Enflasyon İngiltere Kemal Kılıçdaroğlu beşiktaş hdp tüik tüik enflasyon
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