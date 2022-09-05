Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, Kılıçdaroğlu'ndan HDP açıklaması, TÜİK'ten enflasyon verileri...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Merakla beklenen enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Yıllık enflasyon ağustos ayında da yükselerek 24 yılın zirvesini gördü ve yüzde 80,21'e ulaştı. Ayrıca TÜİK'in verilerine göre TÜFE aylık bazda yüzde 1,46 arttı.

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI BELLİ OLDU

Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'de merakla beklenen "Yeni başbakan kim olacak" sorusu yanıtını bugün buldu. Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen rekabetin kazananı toplam oyların yüzde 57,4'ünü alan Truss oldu. Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olan Truss'ın yarın Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından göreve resmen başlaması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'HDP'YE BAKANLIK' İDDİASINA YANIT

CHP'li Gürsel Tekin'in katıldığı bir televizyon programında HDP'ye bakanlık verebilecekleri yönündeki açıklaması siyasetin gündeminde tartışmalara yol açarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmalara son noktayı koydu. İddiayla ilgili "Hayır, yok böyle bir şey" diyen Kılıçdaroğlu, "Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız" diyerek karar için altılı masayı işaret etti.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NİN ADI DEĞİŞTİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Adalet Bakanlığı'na dilekçe göndererek kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesini istemiş, yeni ismin 'İstanbul Batıkapısı' olmasını talep etmişti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Silivri Cezaevi'nin adı değişti. Türkiye'nin en bilindik cezaevinin yeni adı 'Marmara Cezaevi' oldu.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Dün Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçına damgasını vuran anlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Berkay Ö. (20) sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldırmış, daha sonra gözaltına alınmıştı. Hakimlikçe sorgulanan Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Berkay Ö. hakkındaki bu karara itiraz geldi.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN 'ERŞAN KUNERİ' SÖZLERİ: DEVLETİMİZ MÜDAHALE ETMELİYDİ

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil'den Cem Yılmaz'ın son dizisi Erşan Kuneri hakkında olay yaratacak açıklamalar geldi. Erbil diziyi fazla küfürlü bulduğunu belirterek "Devletimiz müdahale etmeliydi" dedi. Son dönemde taciz iddialarıyla gündemde olan Erbil, çok beğendiğini dile getirdiği Cem Yılmaz için "Artık o da kendini tekrarlamaya başladı" ifadesini kullandı ve "Son işi 'Erşan Kuneri' beni hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.



