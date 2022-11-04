Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? İzmir depremi, Erdoğan'dan referandum çağrısı, Çin'in roketi, kuduz olan çocuk, Fenerbahçe...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İZMİR DEPREMİNDE ÇIKAN SES GÜNDEM OLDU!

İzmir'de meydana gelen ve büyüklüğü 4.9 olarak duyrulan deprem Aydın, Manisa, Balıkesir gibi çevre illerden hissedilmişti. Depremin öncesinde ortaya çıkan ses ise sosyal medyada gündem oldu. Depremin 20 saniye sürdüğü belirtilirken saatler sonra acı haber geldi. Balkondan atlayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi de hayatını kaybetti. Deprem anında kaydedilen görüntüler ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'REFERANDUM' AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu. Başörtüsüne ilişkin Anayasa değişikliğiyle ilgili CHP'nin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Sen bir gece çıktın düzenleme yapalım diyorsun, biz de gel diyoruz. Niye kaçak dövüşüyorsunuz?" dedi. Referandumu işaret eden Erdoğan, "Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN ROKETİ DÜŞTÜ! DÜNYA NEFES ALDI

Kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru yaklaşan Çin'in tonlarca ağırlıktaki roketinin nereye düşeceği endişe yaratmıştı. İspanya da alarm durumuna geçmiş hava sahasını kapatmıştı. Türkiye'nin de üzerinde bulunan rotadan hızla alçalan roketle ilgili tüm dünyayı rahatlatan haber sonunda geldi. Kontrolsüz şekilde Dünya'ya yaklaşan 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu üzerinde parçalandı. Roket için Çin'den de açıklama yapıldı.

TÜRKİYE KUDUZ TEŞHİSİ KONULAN ÇOCUĞU KONUŞUYOR

Türkiye, Bitlis'te iki çocuğun köpek tarafından ısırılmasıyla yeniden 'kuduz' virüsünü konuşuyor. Teşhis konulan çocuğun hırçın davranışlar sergilediği, sudan korktuğu ve anlamsız konuşmalarda bulunduğu saptandı. Uzmanlar, kuduzda 24 saatin önemine dikkat çekerken, yüzde yüz ölümcül olduğu belirtilen kuduza yakalanıp kurtulan dünyada tek bir kişinin olduğu aktarıldı. Öte yandan kuduza yakalanan çocuğun sağlık durumuyla ilgili son durum açıklandı.

FENERBAHÇE DÜNYA GÜNDEMİNDE!

UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini bir bir mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başaran Fenerbahçe, gruptaki son maçında karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i Arda Güler'in 1 gol 1 asistle tamamladığı mücadelede 2-0 mağlup etmeyi başarırken, yoluna devam etmeye hak kazandı. Sarı-Lacivertliler'in bu galibiyeti dünya basınında da geniş yer buldu.