Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Merkez Bankası'ndan 'enflasyon' tahmini, Kilis'te Ümit Özdağ gerilimi, Fenerbahçe'den 'Putin' tezahüratı açıklaması

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

MERKEZ BANKASI'NDAN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporu toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantıda yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Buna göre, enflasyon tahmini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e çıkarıldı. Kavcıoğlu ayrıca, faizi sabit bırakmak ya da düşürmenin para politikası aracı olarak politika faizini kullanmamak olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ İL BAŞKANINA TÖREN KITASI İLE KARŞILAMA SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın, Gedikler Jandarma Karakolu'nu ziyareti sırasında karakoldaki askerlerin Özaydın'ı 'tören kıtası' ile karşıladığı iddia edildi. Sosyal medyaya da yansıyan ve tartışmalara yol açan görüntülerin ardından Tunceli Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada "konunun tüm yönleriyle araştırılması için valiliğimizce gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. İncelemenin ardından, karakol komutanı A.Y. görevden alındı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kilis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı bir açıklama tepkilere yol açtı. Konuşmasında gençlere seslenen Özdağ, "Annenizi ve babanızı ikna edin, edemiyorsanız seçim günü eve kilitleyin oy kullanamasınlar. Sizin geleceğinizle oynamasınlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan kentte Özdağ'ın konvoyuna izin verilmemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN 'PUTİN' TEZAHÜRATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dün Fenerbahçe ile Ukrayna takımı Dinamo Kiev arasında gerçekleşen karşılaşmada stadyumda bulunan bir grup kişi 'Vladimir Putin' tezahüratları yapmıştı. Sarı-lacivertli takımın kendi sahasında 2-1 yenildiği karşılaşmadaki tezahürat hakkında kulüpten yazılı bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada "Savaşın her türlüsüne karşıyız. Bu konudaki düşüncemiz en başından beri nettir" ifadelerine yer verildi.

ARNAVUTKÖY'DE ÇOCUĞA ŞİDDET

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., karısının çocuğuna tekme ve yumruk savurarak şiddet uyguladığı anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Abdurrahman Ş.'nin durumu polise şikayet etmesi üzerine gözaltına alınan kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.





