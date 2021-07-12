Türkiye’de Yepyeni Bir Arama Deneyimi: Petal Search

Tüm Android kullanıcılarının kolay ve hızla istedikleri bilgiye ulaşması amacı ile yola çıkan Petal Search, bilindik arama motoru algısını değiştirmeyi planlıyor. Mobil arama motoru olmasının yanı sıra uygulama arama özelliği de taşıyan Petal Search, kullanıcılara iki işlevi tek bir ekranda kullanma özelliği sunuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından geliştirilen Petal Search'ü diğer arama motorlarından ayıran en yenilikçi özelliği ise tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri üzerinde geliştirilmiş olması.

Gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor.

Dünya genelinde 15 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Petal Search bugünkü yapısıyla halihazırda kendi sektöründe çok büyük öneme sahip olan birçok marka ile iş birliği yapmış durumda. HepsiBurada, Blu TV, Puhu Tv, Mynet vb. birçok önemli marka Petal Search ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Petal Search uygulamasını AppGalery’den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için: https://consumer.HUAWEI.com/tr/mobileservices/search/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.



