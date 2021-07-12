HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye’de Yepyeni Bir Arama Deneyimi: Petal Search

Türkiye’de Yepyeni Bir Arama Deneyimi: Petal Search

08.07.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından birine dönüşen Huawei, şimdi de Petal Search arama motoru ile adından söz ettiriyor.

Türkiye’de Yepyeni Bir Arama Deneyimi: Petal Search

Tüm Android kullanıcılarının kolay ve hızla istedikleri bilgiye ulaşması amacı ile yola çıkan Petal Search, bilindik arama motoru algısını değiştirmeyi planlıyor. Mobil arama motoru olmasının yanı sıra uygulama arama özelliği de taşıyan Petal Search, kullanıcılara iki işlevi tek bir ekranda kullanma özelliği sunuyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından geliştirilen Petal Search'ü diğer arama motorlarından ayıran en yenilikçi özelliği ise tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri üzerinde geliştirilmiş olması.

Gizlilik konusunda AB standartlarında sertifika sahibi olan ve kullanıcı verilerini izlemeyen Petal Search, tercihe göre arama dili ve bölgesi seçebilme, arama geçmişini kapatabilme ve uygunsuz içerikleri filtreleyebilme seçenekleri gibi özellikleriyle de kullanıcılarına özel bir deneyim sunuyor.

Dünya genelinde 15 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaşan Petal Search bugünkü yapısıyla halihazırda kendi sektöründe çok büyük öneme sahip olan birçok marka ile iş birliği yapmış durumda. HepsiBurada, Blu TV, Puhu Tv, Mynet vb. birçok önemli marka Petal Search ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Petal Search uygulamasını AppGalery’den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Petal Search’le ilgili daha detaylı bilgi için: https://consumer.HUAWEI.com/tr/mobileservices/search/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği adaBir benzeri daha yok! İşte Argonotlar'ın lanetlediği ada
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Google aleyhine yasal savaş! Ciddi değişikliklere yol açabilirGoogle aleyhine yasal savaş! Ciddi değişikliklere yol açabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Diğer Haberler

Google Mesajlar, Samsung cihazlar için aktif hale geliyor

Google Mesajlar, Samsung cihazlar için aktif hale geliyor

Nokia BH-805 Avrupa’ya açıldı

Nokia BH-805 Avrupa’ya açıldı

Amazon uyku takibi için radar teknolojisini kullanacak

Uykunuz için radar tabanlı teknoloji! Çok yararlı olabilir

Vivo S10 TENAA tarafından onaylandı

Vivo S10 TENAA tarafından onaylandı

OPPO ve Vivo tablet işine giriyor

İki devin odak noktası bu kez telefon değil!

Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Oppo Reno 6 Z 5G piyasaya sürülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.