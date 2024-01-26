Türkiye için üst düzey açıklama geldi! Erdoğan'ın imzasından ABD memnun

Finlandiya'nın ardından İsveç'e de NATO'ya üyelik yolunu açan teklif TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. Böylece gözler onay kararı vermeyen tek ülke olan Macaristan'a çevrildi. TBMM ve Erdoğan'ın onayı aynı zamanda Türkiye'ye F-16 satışının da önünü açtı.

F-16 SÜRECİNİ HAREKETLENDİREN KARAR

İsveç onayının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'ye F-16 satışı için Kongre'ye mektup gönderdi. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunun modernizasyonunu desteklediğini ancak ABD Kongresi’nin bu konuda kilit bir rol oynadığının farkında olduklarını belirtti.

İSVEÇ: TÜRKİYE'NİN KARARIYLA EŞİK ATLADIK

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kararı "İsveç'in NATO'ya katılımına Türkiye'nin verdiği onayı memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece NATO üyeliği yolunda kritik bir eşik aşılmış oldu." sözleriyle değerlendirmişti.

ABD'DEN ERDOĞAN'IN HAMLESİ İÇİN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

İsveç'in katılımına ilişkin belgelerin Washington'a ulaşmasını ve İsveç'in NATO'nun 32. üyesi olmasını sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Blinken, "İsveç ve İttifak (NATO) birlikte daha güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'IN İSVEÇ KARARI RESMİLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Daha sonra ilgili karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





