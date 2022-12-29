Tuvaleti tamamen yanlış temizliyormuşuz! Bu kolay ve hijyenik temizleme tüyosu tuvaletleri tertemiz yapacak

Sararmış tuvaletler herkesin iğrendiği ve evinde görmek istemediği görüntüler arasında bulunuyor. Tuvalet temizliğinin aksatılması hem sağlığı hem de tuvaletin görünümünü olumsuz etkiliyor. Ancak tuvalet temizlemenin düşüncesi bile yorucu olabiliyor. TikTok'ta en basit tuvalet temizleme yöntemini paylaşan bir kişi binlerce teşekkür aldı.

Jamie Michelle, TikTok hesabında temizlik tavsiyeleri, kendin yap tüyoları ve ev dekorasyonu ipuçlarıyla tanınıyor. Son yaptığı paylaşımlardan birinde kirli tuvalete dokunmadan nasıl kolay ve etkili bir şekilde temizleyebileceğinizi paylaştı.

TOZ BEZİNİ BİR ÇUBUĞA SARIN

"Sıvı bir temizleyiciyle girmeden önce tuvaletinizin etrafını güzelce sulayın." Çubuğa sarılmış bir toz bezini klozetin kenarlarından ve yarıklarından geçirin. "Bu şekilde, ıslak bir bezle etrafını ovmaya başlamadan önce tüm o biriken saç ve tozu alırsınız."

Bezinde biriken pislik yüzünden tuvaleti temizlemekten nefret etmesine rağmen, bu hilenin bunu değiştirdiğini söyledi. Hile, tezgah veya lavabo gibi diğer banyo yüzeylerinde de kullanılabilir.

