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Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener ve AK Parti iddiası! ‘Böyle bir modeli de kurabilirler’

27.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İYİ Parti'nin seçimlerde AK Parti ile ittifak yapabileceğini aktaran Özdağ, "Bunu tabi hemen AK Parti’ye yanaşamaz önce tarafsız gibi duracaklar sonra zaman içerisinde oraya bir yaklaşma gerçekleşecek. Belki belirli yerlerde Cumhur İttifakı İYİ Parti’yi destekler böyle bir modeli de kurabilirler" dedi.

Ümit Özdağ’dan bomba Meral Akşener ve AK Parti iddiası! ‘Böyle bir modeli de kurabilirler’

Türkiye'de siyasetin bir numaralı gündemi mart ayında yapılacak yerel seçimler... Parti ve ittifaklardan gelen açıklamalar yakından takip edilirken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çarpıcı bir iddiada bulundu. Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılacağını kendisine söylediğini aktaran Özdağ, İYİ Parti'nin AK Parti ile ittifak yapabileceğini ifade ederek "Ve şimdi bunu tabi hemen AK Parti’ye yanaşamaz önce tarafsız gibi duracaklar sonra zaman içerisinde oraya bir yaklaşma gerçekleşecek" yorumunda bulundu.

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Sözcü TV'de açıklama yapan Özdağ şunları ifade etti:

"BU TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSATTI"

"2019’da ittifak yoktu. Bahçeli ve Erdoğan ayrı ayrı açıklama yaparak Cumhur İttifakı'nı sona erdirmişti. Bu Türkiye için bir fırsattı. Ben ısrarla tek başıma kalarak İYİ Parti’de bu ittifakı ile yapmayalım CHP ile bakın AK Parti ve MHP de ayrıldılar onlar ayrı girecekler biz ayrı girelim. Türk siyaseti sağlığına kavuşsun biz de 2023’teki genel seçimlere kadar 2 konu üzerinden sığınmacılar ve ekonomi üzerinden iktidarı eleştirelim ve tek başımıza seçime girme deneyimi yaşayalım dedim. Kabul edilmedi CHP’ye İYİ Parti yerel seçimlerde iş birliği teklif etti. CHP kabul etti. Cumhur İttifakı tekrar kuruldu. Hadise aynen böyle oldu.

"MERAL AKŞENER’E ŞU SORUYU SORMAK GEREKİYOR"

Şimdi o zaman Meral Akşener’e şu soruyu sormak gerekiyor. 2019’da Cumhur İttifakı parçalanmışken CHP ile ittifak yaptınız da 2023’te Cumhur İttifakı dağılmamış ve her yerde 2019’dan çok daha güçlü bir ittifak dayanışması içinde bulunurken neden bizim işimiz artık CHP’yi iktidar mı getirmek veya yerellerde iktidara mı getirmek diyerek ittifaktan ayrıldınız. Bu bence sorulması gereken bir soru ama ben bu sorunun cevabını zaten verdim.

‘CUMHUR İTTİFAKI’ VE ‘İYİ PARTİ’ İDDİASI: 'BÖYLE BİR MODELİ DE KURABİLİRLER...'

Ben Meral Hanım’ın bu ittifaktan ayrılacağını ve bunu da suçlayarak yapacağını söylemiştim bana söyledi çünkü… Ve şimdi bunu tabi hemen AK Parti’ye yanaşamaz önce tarafsız gibi duracaklar sonra zaman içerisinde oraya bir yaklaşma gerçekleşecek. Belki belirli yerlerde Cumhur İttifakı İYİ Parti’yi destekler böyle bir modeli de kurabilirler. Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama biz parti olarak zaten bu iki ittifakın dışında duruyoruz."

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