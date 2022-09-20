HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

19.09.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta çeşitli sebeplerle oturma süresi uzadığında fiziksel olarak fazla efor harcanmamış olsa dahi oturuş şekli ve oturulan zemin sebebiyle vücut ağrıları hissetmeye başlarız. Çalışırken, oyun oynayıp eğlenirken ya da ödev yaparken kısacası uzun süre bilgisayar başında oturmayı gerektirecek tüm işlerde gerekli önlem alınmazsa vücut ağrıları oluşabilir. Neyse ki bu sorunları çözecek ortopedik minderler var. Yaşam kalitenizi yükseltecek ortopedik minderleri incelemeye ne dersiniz?

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Daha verimli ve istekli bir çalışma temposuna ulaşabilmek için bulunduğumuz ortam, kullandığımız masa ve oturduğumuz sandalye çok rahat olmalı. Bu noktada uzun süre masa başında oturmanın olumsuz etkilerini azaltacak ve vücut şekline göre tasarlanmış oturma minderleri epey konfor sağlar. Bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçiriyorsanız ortopedik minderlerden oluşan listeye göz atmanızda fayda var.

1. Taşınabilir bir seçenek: Travel Ease Hafızalı Köpük Ergonomik Koltuk Minderi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Listemizdeki ilk ürün, gittiği her yere oturma minderini götürmek isteyenlere geliyor. Travel Ease Hafızalı Köpük Ergonomik Koltuk Minderi'nin U biçiminde geliştirilen tasarımı, kadın ve erkeklerin vücut yapılarına göre mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ürün; deforme olmayan yapısı, kaymaz alt tabanı ve basınç tahliye özelliği sayesinde dengeli oturmayı kolaylaştırıyor ve yorgunluğu azaltıyor. Böylelikle uzun süre bilgisayar başında oturmanın olumsuz etkilerini yaşamazsınız. Üstelik taşıma saplı olması sayesinde minderi ihtiyacınız olan her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ürünün fermuarlı kılıfını çıkararak minderi yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

2. Herkesin tercihi: Ayaco Visko Cocix Oturma Minderi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Sırada uzun süre bilgisayar başında oturmaktan dolayı oluşan ağrılarından şikayet edenler için bir kurtarıcı var. Ayaco Visko Cocix Oturma Minderi, vücudun otururken aldığı anatomik yapıya mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Hemoroit problemi yaşayanlar ya da çeşitli kazalar sebebiyle oturma zorluğu çekenler için rahat kullanım imkânı tanıyor. Vücut ağırlığına dayanıklı ürünü deforme olmadan uzun süre kullanabilirsiniz. Hava geçirgenliği sağlayan ortopedik minderi sadece vücut ağrıları olanlar değil, dileyen herkes konfor için tercih edebilir. Böylece rahat bir deneyim yaşanabilir.

Ürünü İncele

3. Vücudu destekler: Beobeu G2 Konfor Hafızalı Köpük Koltuk Minderi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Tüm gün bilgisayar karşısında oturmak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Beobeu G2 Konfor Hafızalı Köpük Koltuk Minderi, kuyruk sokumu üzerinde oluşan basıncı azaltarak daha rahat oturmanızı sağlar. Üstelik ürün, sırtı ve kalçayı desteklediği için oturma şeklinin düzene girmesini kolaylaştırır. %100 hafızalı köpükten üretilen ve terletmeyen özel dokusu sayesinde epey kullanışlı olan minderi uzun süre oturmanızı gerektiren durumlarda kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra minderin hava geçiren fermuarlı özel kılıfını kolayca çıkarabilir, elde ya da makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Basıncı eşit şekilde dağıtır: MC Center Ortopedik Oturma Simidi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

MC Center Ortopedik Oturma Simidi; bel, sırt, kalça, diz altı ve boyun bölgesini benzersiz şekilde destekler. Uzun süreli oturma sebebiyle oluşan kalça ağrılarından hemoroit rahatsızlığına kadar her alanda ekstra konfor sağlar. Basıncı vücuda eşit şekilde dağıtması için yuvarlak ve ortası boş şekilde tasarlanan ürün, oturma şeklini mükemmel biçimde düzene sokar. Hava geçiren poliüretan özellikteki esnek süngeri, tüm bu özelliklerinin yanı sıra hafif yapısı ile ihtiyaç duyduğunuz her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Böylece konforu her yerde hissedebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Vücudun anatomik şekline uyum sağlar: beddo Airfile Serisi Ortopedik Oturma Simidi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Sıradaki önerimiz; içi dolgulu özel süngeri, hava geçiren gözenekli kumaşı, vücut altında ezilmeyen ve deforme olmayan yapısı ile uzun süre keyifle kullanabileceğiniz özelliklere sahip. beddo Airfile Serisi Ortopedik Oturma Simidi, bacakları kavrayan özel tasarımı sayesinde otururken vücudun aldığı anatomik şekle uyum sağlar. Böylece dengeli ve konforlu bir şekilde oturma imkânı tanır. Uzun süre oturmaktan dolayı oluşan kalça ağrılarının yanı sıra hemoroit, kıl dönmesi, kuyruk kemiği batması ve prostat gibi hastalıklar sebebiyle oturmakta zorluk çekenler için de oldukça kullanışlı.

Ürünü İncele

6. Hamileler için ideal: Berger Vıscolıfe Xo Oturma Simidi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Uzun süre bilgisayar başında çalışmaktan kaynaklanan kalça ağrısının yanı sıra oturmakta zorluk yaşamaya sebep olacak mevcut hastalıkları rahatlatmaya yarayan mükemmel bir önerimiz daha var. Berger Vıscolıfe Xo Oturma Simidi, %100 silikon yapısı ve özel tasarımı ile vücudu tam olarak kavrar ve bedenin eğimli şeklini alır. Böylece hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan ağrıları da benzersiz şekilde rahatlatır. Oturma simidinin verdiği konfor sayesinde daha verimli ve istekli bir çalışma temposu yakalayabilirsiniz. Ürünü sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz.

Ürünü İncele

7. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz: Namollis Jel Koltuk Minderi

Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Listemizde yer alan son ürün, su geçirmez jel yapısı ile yaz aylarında serin hissetmenizi sağlayacak özelliklere sahip. Namollis Jel Koltuk Minderi; ortopedik, çift katmanlı ve W şeklindeki özel tasarımı sayesinde omurga ve sırtta oluşan baskıyı hafifletir ve vücuda mükemmel şekilde uyum sağlar. Böylece uzun süre oturmaktan dolayı hareketsiz kalan vücudun yorgunluğunu giderir. Ürünün bal peteği şeklindeki yapısı vücut basıncını dengeli şekilde dağıtır. Size de bu ürünün benzersiz konforunu yaşamak kalır! Minderi ofis koltuğunun yanı sıra arabada da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metal yığını olarak giriyor, çıkarken kimse tanıyamıyor!Metal yığını olarak giriyor, çıkarken kimse tanıyamıyor!
Pekşen'in acılı kızı isyan etti! "Doktorların aklına gelmedi"Pekşen'in acılı kızı isyan etti! "Doktorların aklına gelmedi"
25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu25 metrekare odaya 3 bin 500 TL istedi! Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili oda sahibi konuştu
Anahtar Kelimeler:
minder ortopedik yastık sandalye minderi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Tümünü Gör
Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Kıyafeti çok beğenilmişti! Duygu Özaslan'ın şıklığıyla göz kamaştıran tulumuna alternatif öneriler

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Vücut tipinize en uygun taytı keşfedin, kusursuz bir görünümün keyfini yaşayın!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Hem ilginç hem uygun fiyatlı... Bu ürünlere bayılacaksınız!

Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Tümünü Gör
Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Çocuğunuzun beslenme çantasına bunları koymayı unutmayın!

Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Az yer kapladığı için çok sevilen seyahat boy kişisel bakım ürünleri

Sevdiklerinizi mutlu edecek anlamlı ve ilgi çekici hediyeler

Sevdiklerinizi mutlu edecek anlamlı ve ilgi çekici hediyeler

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz! Rahatlığı ve şıklığıyla öne çıkan keten pantolonlar

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Eşyalarınızı ilk günkü gibi pırıl pırıl yapacak harika önerilerimize mutlaka göz atın!

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Lila takımı çok beğenilmişti! Zeytin Ağacı dizisinin Leyla'sının giydiği o takıma alternatifler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

Vintage severler çok beğenecek! Tarzınıza farklı bir dokunuş yapacak kadın vintage saatler

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

En şık ve en moda parçalarla tarzınızı konuşturun!

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Minimal ve şık tasarıma sahip açılır kapanır çalışma masaları

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Bu cipler içeriye metal yığını olarak giriyor, çıkarken kimse tanıyamıyor! '20 sene arkana bakmazsın'

Metal yığını olarak giriyor, çıkarken kimse tanıyamıyor!

Gram altın için böyle yarıştılar! 1,5 kilo balı saniyeler içinde bitirdi: İlginç görüntüler...

İlginç görüntüler... Gram altın için böyle yarıştılar

Her derdinize deva olabilecek çok faydalı en iyi badem yağı markaları

Her derde deva! Kolesterolü düzenliyor, kalbe iyi geliyor...

Hem iş yerinde hem günlük giyimde şıklığı yakalamanıza yardımcı olacak en iyi keten gömlekler

Sade bir şıklık arayanlara özel en iyi keten gömlekler

Aynı aileden 9 kişi ölünce 'genetik hastalık var' dediler! Kan soy ağacı çıkarıldı, sonuçlar rahat nefes aldırdı

Türkiye'nin konuştuğu aileden beklenen sonuçlar geldi!

Minare yenileyen işçilerden akılalmaz yöntem! İple aşağıya atlayıp yukarıya taş çektiler

Minare yenileyen işçilerden akılalmaz yöntem! 'Pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.