Uzun saatler bilgisayar başında oturanlar için kurtarıcı olacak ortopedik oturma minderi çeşitleri

Daha verimli ve istekli bir çalışma temposuna ulaşabilmek için bulunduğumuz ortam, kullandığımız masa ve oturduğumuz sandalye çok rahat olmalı. Bu noktada uzun süre masa başında oturmanın olumsuz etkilerini azaltacak ve vücut şekline göre tasarlanmış oturma minderleri epey konfor sağlar. Bilgisayar karşısında uzun süre vakit geçiriyorsanız ortopedik minderlerden oluşan listeye göz atmanızda fayda var.

1. Taşınabilir bir seçenek: Travel Ease Hafızalı Köpük Ergonomik Koltuk Minderi

Listemizdeki ilk ürün, gittiği her yere oturma minderini götürmek isteyenlere geliyor. Travel Ease Hafızalı Köpük Ergonomik Koltuk Minderi'nin U biçiminde geliştirilen tasarımı, kadın ve erkeklerin vücut yapılarına göre mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Ürün; deforme olmayan yapısı, kaymaz alt tabanı ve basınç tahliye özelliği sayesinde dengeli oturmayı kolaylaştırıyor ve yorgunluğu azaltıyor. Böylelikle uzun süre bilgisayar başında oturmanın olumsuz etkilerini yaşamazsınız. Üstelik taşıma saplı olması sayesinde minderi ihtiyacınız olan her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Ürünün fermuarlı kılıfını çıkararak minderi yıkayabilirsiniz.

2. Herkesin tercihi: Ayaco Visko Cocix Oturma Minderi

Sırada uzun süre bilgisayar başında oturmaktan dolayı oluşan ağrılarından şikayet edenler için bir kurtarıcı var. Ayaco Visko Cocix Oturma Minderi, vücudun otururken aldığı anatomik yapıya mükemmel şekilde uyum sağlıyor. Hemoroit problemi yaşayanlar ya da çeşitli kazalar sebebiyle oturma zorluğu çekenler için rahat kullanım imkânı tanıyor. Vücut ağırlığına dayanıklı ürünü deforme olmadan uzun süre kullanabilirsiniz. Hava geçirgenliği sağlayan ortopedik minderi sadece vücut ağrıları olanlar değil, dileyen herkes konfor için tercih edebilir. Böylece rahat bir deneyim yaşanabilir.

3. Vücudu destekler: Beobeu G2 Konfor Hafızalı Köpük Koltuk Minderi

Tüm gün bilgisayar karşısında oturmak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Beobeu G2 Konfor Hafızalı Köpük Koltuk Minderi, kuyruk sokumu üzerinde oluşan basıncı azaltarak daha rahat oturmanızı sağlar. Üstelik ürün, sırtı ve kalçayı desteklediği için oturma şeklinin düzene girmesini kolaylaştırır. %100 hafızalı köpükten üretilen ve terletmeyen özel dokusu sayesinde epey kullanışlı olan minderi uzun süre oturmanızı gerektiren durumlarda kullanabilirsiniz. Tüm bu özelliklerin yanı sıra minderin hava geçiren fermuarlı özel kılıfını kolayca çıkarabilir, elde ya da makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz.

4. Basıncı eşit şekilde dağıtır: MC Center Ortopedik Oturma Simidi

MC Center Ortopedik Oturma Simidi; bel, sırt, kalça, diz altı ve boyun bölgesini benzersiz şekilde destekler. Uzun süreli oturma sebebiyle oluşan kalça ağrılarından hemoroit rahatsızlığına kadar her alanda ekstra konfor sağlar. Basıncı vücuda eşit şekilde dağıtması için yuvarlak ve ortası boş şekilde tasarlanan ürün, oturma şeklini mükemmel biçimde düzene sokar. Hava geçiren poliüretan özellikteki esnek süngeri, tüm bu özelliklerinin yanı sıra hafif yapısı ile ihtiyaç duyduğunuz her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Böylece konforu her yerde hissedebilirsiniz.

5. Vücudun anatomik şekline uyum sağlar: beddo Airfile Serisi Ortopedik Oturma Simidi

Sıradaki önerimiz; içi dolgulu özel süngeri, hava geçiren gözenekli kumaşı, vücut altında ezilmeyen ve deforme olmayan yapısı ile uzun süre keyifle kullanabileceğiniz özelliklere sahip. beddo Airfile Serisi Ortopedik Oturma Simidi, bacakları kavrayan özel tasarımı sayesinde otururken vücudun aldığı anatomik şekle uyum sağlar. Böylece dengeli ve konforlu bir şekilde oturma imkânı tanır. Uzun süre oturmaktan dolayı oluşan kalça ağrılarının yanı sıra hemoroit, kıl dönmesi, kuyruk kemiği batması ve prostat gibi hastalıklar sebebiyle oturmakta zorluk çekenler için de oldukça kullanışlı.

6. Hamileler için ideal: Berger Vıscolıfe Xo Oturma Simidi

Uzun süre bilgisayar başında çalışmaktan kaynaklanan kalça ağrısının yanı sıra oturmakta zorluk yaşamaya sebep olacak mevcut hastalıkları rahatlatmaya yarayan mükemmel bir önerimiz daha var. Berger Vıscolıfe Xo Oturma Simidi, %100 silikon yapısı ve özel tasarımı ile vücudu tam olarak kavrar ve bedenin eğimli şeklini alır. Böylece hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan ağrıları da benzersiz şekilde rahatlatır. Oturma simidinin verdiği konfor sayesinde daha verimli ve istekli bir çalışma temposu yakalayabilirsiniz. Ürünü sevdiklerinize hediye de edebilirsiniz.

7. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz: Namollis Jel Koltuk Minderi

Listemizde yer alan son ürün, su geçirmez jel yapısı ile yaz aylarında serin hissetmenizi sağlayacak özelliklere sahip. Namollis Jel Koltuk Minderi; ortopedik, çift katmanlı ve W şeklindeki özel tasarımı sayesinde omurga ve sırtta oluşan baskıyı hafifletir ve vücuda mükemmel şekilde uyum sağlar. Böylece uzun süre oturmaktan dolayı hareketsiz kalan vücudun yorgunluğunu giderir. Ürünün bal peteği şeklindeki yapısı vücut basıncını dengeli şekilde dağıtır. Size de bu ürünün benzersiz konforunu yaşamak kalır! Minderi ofis koltuğunun yanı sıra arabada da kullanabilirsiniz.