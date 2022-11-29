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Uzun yaşamak istiyorsanız yapmaktan vazgeçin! Erken ölüm riskini artırıyor

29.11.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve uzun yaşamak herkesin hayalleri arasında bulunuyor. Birçok kişi 90 yaşına kadar yaşayan insanların yaşam alışkanlıklarını araştırarak bu alışkanlıkları hayat düzenlerine katmaya çalışıyor. Sağlıklı sanılarak yapılan bazı durumlar çok ciddi risk oluşturabiliyor. Uzmanlara göre sıklıkla yapılan bir davranış erken ölüm riskini üçte bir oranında artırabilir.

Uzun yaşamak istiyorsanız yapmaktan vazgeçin! Erken ölüm riskini artırıyor

Vücutta bulunan ideal kilonun üzerindeki kilonun kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların riskini artırdığı biliniyor. Bu sebeple kilolu insanlar çok çeşitli diyet programlarına başvuruyor. Dünya üzerinde en popüler olan ve sağlıklı olduğu düşünülen aralıklı oruç diyeti aslında büyük risk taşıyor. Yeni yapılan bir çalışma aralıklı diyetin erken ölüm riskini artırabileceğini öne sürüyor.

ÖĞÜNLERİ ATLAMAK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

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Yeni bir araştırmaya göre, kahvaltıyı atlamak, daha yüksek kardiyovasküler hastalık ölüm riski ile ilişkili olabilir. En son bilimsel bulgular, öğle veya akşam yemeğini atlamanın tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin artmasıyla bağlantılı olabileceğini de gösteriyor. Çalışmaya göre, günde üç öğün yemek yiyen kişiler bile, 4,5 saatten daha kısa aralıklarla yan yana iki öğün yemek yerse, tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırabilir. Buradaki anlayış, öğün atlamanın bir seferde daha büyük yüklerin yutulmasına yol açabileceğidir.

METABOLİZMAYI BOZABİLİR

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Bu, daha sonra metabolik bozulmaya yol açabilen glikoz metabolizmasının yükünü ağırlaştırabilir. Zayıf metabolik sağlık, çeşitli kardiyovasküler hastalıkların gelişimi ile yakından bağlantılıdır. Bulgular, 40 yılı aşkın bir süredir 24.000'den fazla Amerikalı yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmadan ortaya çıktı. Toplam 4.175 hasta için ölüm durumu ve nedeni mevcuttu.

KAHVALTIYI ATLAMAK SAĞLIĞA ZARARLI

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Araştırmacılar, günde üç öğünden az yemek yiyen hastalar arasında bir takım ortak özellikler gözlemlediler. Hastalar daha genç, erkek, daha az eğitimli ve daha düşük aile gelirine sahip, sigara içiyor, daha fazla alkol tüketiyor, gıda güvenliğine sahip değil ve daha az besleyici gıdaya, daha fazla atıştırmalık ve genel olarak daha az enerji alımına sahip olma eğilimindeydi. Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayınlanan sonuçlar, kahvaltıyı atlamanın sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu.

ARAŞTIRMALARA GÖRE ÖĞÜNLER ATLANMAMALI

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Memphis, Tennessee Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi Önleyici Tıp Departmanından Doktor Yangbo Sun, ekibiyle birlikte çalışmayı yürüttü. "Araştırmamız, günde sadece bir öğün yemek yiyen bireylerin daha fazla yemek yiyenlere göre ölme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bunlar arasında, kahvaltıyı atlayan katılımcıların ölümcül kardiyovasküler hastalığa yakalanma olasılığı daha yüksekken, öğle veya akşam yemeğini atlayanların tüm nedenlere bağlı ölüm riskleri artıyor."


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