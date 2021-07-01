WhatsApp'ta "bir kez görüntüle" dönemi! Instagram'dan ilham aldı

WhatsApp uygulamasını daha iyi bir hale getirmek adına çeşitli güncellemeler yapıyor ve bu güncellemeler ile birlikte iOS ve Android uygulamasına yeni özellikler ekliyor. Keşfedilen yeni bir özellik ise Instagram'daki tek seferlik fotoğraf ve video gönderme özelliğini bizlere anımsatıyor. Bu özellik şimdilik "Bir kez görüntüle" adını taşıyor.

WHATSAPP'TAN "BİR KEZ GÖRÜNTÜLE" ÖZELLİĞİ

"Bir kez görüntüle" özelliği, adından da anlayabileceğiniz üzere WhatsApp'tan gönderilen fotoğraf ve videoların sadece bir seferlik görüntülenmesine imkan tanıyor. Bir kez görüntüle seçeneğini kullanarak fotoğraf ve video gönderdiğinizde, bunlar yalnızca bir kez görüntülenebiliyor ve alıcı bunları açtığında size bilgi veriliyor. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

SADECE BİR KEZ GÖRÜLECEK

Paylaşılan görüntülere bakılırsa WhatsApp'ta galeriden bir medya seçilip gönderilirken, başlık ekleme kısmının hemen yanında içinde 1 sayısının bulunduğu bir simge beliriyor. Bu simge etkinken seçilen medya gönderildiğinde alıcı taraf söz konusu medyayı sadece bir kez görebiliyor. Alıcı bu medyayı açtığında ise WhatsApp size bilgi veriyor.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ İÇİN UYARI

WhatsApp'ın ekran görüntüsü alındığında bilgi verme özelliği olmadığı için alıcı taraf, ekran görüntüsü veya video kaydı alarak söz konusu fotoğrafı veya videoyu kaydedebilir. Bu süreçte size herhangi bir bildirim gelmez. O yüzden dikkatli olmanız tavsiye ediliyor.

"BİR KEZ GÖRÜNTÜLE" ÖZELLİĞİ WHATSAPP'A NE ZAMAN GELİYOR?

"Bir kez görüntüle" özelliği, şimdilik WhatsApp'ın Android Beta sürümünü kullanan kişiler tarafından deneyimlenebiliyor. Bu özelliğin kararlı sürümünün gelip gelmediğini ise WhatsApp'ta bir medya paylaşırken bir kez görüntüle düğmesinin olup olmadığını kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

