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    4. Yağlı cilde sahip olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve ürünler

    Yağlı cilde sahip olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve ürünler

    04.12.2023 12:12 | Son Güncelleme:
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    Yağlı cilt; parlaklık, leke oluşumu ve akne gibi sorunları beraberinde getirir. Bu nedenle, yağlı cilt sahipleri için uygun ve etkili bir cilt bakım rutini oluşturmak oldukça önemli. Neyse ki, doğru ürünler ve yöntemlerle yağlı ciltlerdeki bu sorunları azaltmak mümkün. Yağlı cilde sahip olanlara yardımcı olacak tüyoları ve kullanabilecekleri etkili ürünlerden bahsettik, işte detaylar!

    Yağlı cilde sahip olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve ürünler

    Kusursuz bir cilde sahip olmak hepimizin hayali. Ancak, yağlı cilde sahipseniz parlama, sivilce ve leke gibi cilt sorunlarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Neyse ki, doğru adımları takip ederek ve uygun ürünleri kullanarak, yağlı ciltlerdeki bu sorunları kontrol altına almak mümkün. Bu içeriğimizde, yağlı ciltli olanların etkili bir cilt bakım rutini oluşturmasına yardımcı olacak tüyolar ve önerilen ürünler hakkında bilgi vereceğiz. Yağlı cilt problemleriyle baş etmek ve daha sağlıklı bir cilde sahip olmak için siz de bu ipuçlarını takip edebilirsiniz.

    İlk adım: Cildinize uygun bir temizleyici ile her gün cilt temizliği yapmak!

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    Cildinizi her sabah ve yatmadan önce temizlemenin önemi çok büyük. Cildi kir ve kalıntılardan düzenli olarak temizlerken kullandığınız ürün kadar, nasıl uygulama yaptığınız da son derece önemli.

    İşleme başlamadan önce ellerinizi ve tırnaklarınızın temiz olduğundan emin olun. Gözeneklerin açılmasına yardımcı olmak ve bu sayede daha iyi bir temizlik yapabilmek için ılık su kullanın.

    Ürünü dairesel hareketlerle, yumuşak bir şekilde masaj yaparak uygulayın. Yağlanmanın yoğun olduğu T bölgesine yoğunlaşarak devam edin.

    Durulamaya geçince, gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olmak için soğuk suyla durulayın. Temiz bir yüz havlusu kullanın ve nazik hareketlerle yüzünüzü kurulayın.

    Aşağıda en çok tercih edilen ve size önerebileceğiniz, yağlı ciltler için uygun olan temizleyicileri fiyatları ile bulabilirsiniz.

    La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı Ve Akneye Eğilimli Cilt İçin Yüz Temizleyici (400ml)

    Bioderma Sébium Foaming Gel (500ml)

    Nivea Detox Yeşil Çay ve Antioksidan içeren Yüz Temizleyici Köpük (150ml)

    CeraVe Yağlı Ve Düzensiz Cilter Için Yüz Temizleme Jeli (236ml)

    İkinci adım: Cildin yağ dengesini korumaya yardımcı olan bir tonik kullanmak!

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    Tonik olarak size ilk önerimiz Nivea Derma Skin Clear Tonik.

    Cildi temizledikten sonra uygulayacağınız bu tonik, salisilik Asit (BHA) ve niasinamid içeren formülü ile gözenekleri tıkamadan cildi nemlendirir.

    Ürünü İncele

    Yeşil çay içeren ürünler de yağlı cildinizi dengelemek için oldukça faydalı

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    Bu yüzden size önereceğimiz ikinci tonik de Benton Deep Green Tea Toner - Yeşil Çay Tonik.

    Kullananlar da farkı gördüklerini ve memnun olduklarını açıkça dile getiriyor:

    "Yağlı, sivilceye eğilimli bir cildim var ve rutinime uyacak bir tonik arıyordum. Kullanmaya başladığımdan beri cildimde hep olumlu gelişmeler gördüm. Cildim daha temiz ve parlak. Cildinizi sonraki ürünlere hazırlama konusunda gerçekten işini çok iyi yapıyor. Kesinlikle tekrar satın alacağım."

    Ürünü İncele

    Üçüncü adım: Nemi ve fazla sebumu emerek cildi anında matlaştıran bir cilt bakım kremi kullanmak!

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    Size önerimiz La Roche Posay Effaclar Mat - Yağlı Ciltler Için Bakım Kremi.

    Bu krem, yağlı ve akneye eğilim gösteren ciltlerde parlaklığı kontrol altına alan, gözenek görünümünü azaltan, bir nemlendirici.

    Kremin düzenli kullanımı sonucu cildiniz daha az yağlı hale gelir ve gözenek görünümü de azalır.

    Ürünü İncele

    Yağlı bir cilde sahip olanların kullanacağı nemlendiriciler hafif yapıda, su bazlı ürünler olmalı!

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    Yağsız nemlendiriciler arasında size önerilerimizden bir diğeri de L'Oreal Paris Cilt Bakımı Hydra Genius Günlük Sıvı Bakım Yağsız Yüz Nemlendirici.

    Hyaluronik asit ve aloe water ile formüle edilen bu su bazlı yüz nemlendiricisi oldukça hafif bir yapıya sahiptir. Sürdükten sonra cildiniz tarafından hızla emilir ve cildinizi 72 saate kadar nemli tutar.

    Ürünü İncele

    Güneş koruyucu kullanmayı da ihmal etmemek lazım

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    Yaz kış fark etmeden günlük rutinimize yağlı ciltlere özel bir güneş kremi eklemeliyiz.

    Ancak güneş kremi seçerken mutlaka matlaştırıcı etkiye sahip, yağlı ciltlere özel geliştirilen ürünlerden birini tercih etmeliyiz.

    Size önerimiz La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Spf 50+ Yağlı Ciltler İçin Güneş Koruyucu Yüz Kremi.

    Ürünü İncele

    Peki yağlı cildimiz varsa ve rutin bakımımızı yapmazsak ne olur?

    Adsız tasarım - 2023-12-04T121131.163

    Ne yazık ki pek de iyi olmaz. Çünkü yağlı cilt mutlaka rutin bir bakıma ihtiyaç duyar. Bunun nedeni ise yağlı ciltlerde, kuru ciltlere oranla sebum üretiminin daha fazla olmasıdır. Bu sebepledir ki, yağlı ciltler için olan bakım rutininin temel hedefi sebum üretimini kontrol altında tutmaktır. Eğer bu sebum kontrol edilmez ve bir bakım rutini oluşturulmazsa, bu daha iri gözeneklerle birlikte farklı cilt sorunlarına da yol açabilir.

    Cildinizin parlamasını istemiyor ve daha sağlıklı gözükmesini arzu ediyorsanız, bir cilt bakım rutini oluşturmalı ve bunu düzenli bir şekilde uygulamalısınız. Bunun için The Purest Solutions, Yağlı ve Karma Ciltlere, Gözenek Görünümü Azaltmaya Yardımcı, Siyah Nokta Önleyici Cilt Bakım Seti tam size göre olabilir.

    Ürünü İncele

    Peki yağlı ciltlere iyi gelen etken maddeler neler?

    Adsız tasarım - 2023-12-04T121201.063

    Salisilik asit

    Niacinamide

    Çay ağacı yağı

    içeren cilt bakım ürünleri, yağlı ciltler için doğru seçim olacaktır. Artık tüm bilgilere sahip olduğunuza göre, cilt bakım rutininizi oluşturmak için daha fazla beklemeyin.

    Cilt sorunlarınızla tek başına başa çıkmaya çalışmak yerine mutlaka bir uzmandan destek almayı da unutmayın.

    Kaynak: Onedio

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