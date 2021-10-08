Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Güneş ışıkları, sivilceler, yanlış kullanılan kozmetik malzemeleri, genetik yapı, zaman, hormonlar... Yani bir değil, birden çok neden cildin yapısında bozulmaya yol açar ve lekeler oluşur. Aslında cilt lekelerini önlemek oluştuktan sonra gidermekten daha kolay ama bazen ne yaparsanız yapın, lekelenmenin önüne geçemeyebilirsiniz. Makyajla dahi kapanmayan lekelerden biraz sabırla kurtulabilirsiniz. Eğer siz de leke kremleri öneri listesi arıyorsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım!

Yağlı ciltler burada mı?

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Akneye eğilimli yağlı cilt tipine sahipseniz muhtemelen sivilcelerle ve lekeleriyle başınız dertte. LA ROCHE-POSAY Effaclar Duo, komedojenik olmayan yapısıyla gözenekleri tıkamadan cilt kusurlarını düzeltir. Tartışmasız LA ROCHE-POSAY, en iyi leke kremi markaları içinde çok uzun süredir ön sıralarda. Kırmızı ya da kahverengi tonuna takılmadan lekelerin görünümünü azaltır ve o istediğiniz pürüzsüz görünüme kavuşabilirsiniz. Cildiniz kremin içeriğindeki seramid ile her zamankinden daha güzel görünür. Güzel haberimiz ise bu kısımda: İlk 12 saatten itibaren etkisini gösterir ve sadece leke giderici değil, nemlendirici etki de yapar. Gençler, yetişkinler, cildi hassas olanlar, alerjiden muzdaripler, herkes için uygun....

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Lekelere de, kırışıklıklara da son!

Kırışıklıklarınızdan kurtulun! Tamam, konumuz lekelerdi ama bir taşla iki kuş vurmak daha iyi olmaz mı? L'Oréal Paris Revitalift Lazer, düzenli kullanıldığına 4 hafta gibi bir sürede etkisini gösterir. Cilt üzerinde hafif bir peeling etkisi göstererek cildi yeniler. Peeling etkisinden kastığımız cildinizin soyulup dökülmesi değil tabii, bu etkiyi siz bile hissetmezsiniz. Özellikle güneş ışıklarından kaynaklı cilt sorunlarının engellenmesine yardımcı olur. Etkisini artırmak için cildinize uygun bir Loreal nemlendiricisi ve gece kremi ile bakımızı destekleyebilirsiniz.

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Cilt tipi ayırmıyor, bilin bakalım kimden bahsediyoruz?

Leke kremi ne işe yarar? Tabii ki bütün cildin homojen bir görünüme kavuşmasına... Peki siz o pırıl pırıl görünen cildinizi Nivea cilt tonu eşitleyici ile koruyor olabilir misiniz? Evet mi, doğru tahmin etmişiz o zaman. 15 faktöre kadar güneş koruması sağlayan krem, leke oluşumunu engeller. Ne demiştik, aslında lekelerin oluşmasını önlemek tedavi etmekten daha kolaydı. En başından lekelere karşı öne geçebilirsiniz. Tek yapmanız gereken cildinizi temizleyen kremi, eşit bir şekilde yüzünüze ve boynunuza güzelce yedirmek. Nemlendirme özelliği olduğundan başka bir krem sürmeye ihtiyaç duymazsınız. Nemlendirme etkisi 24 saat boyunca devam eder ve inci özleri ile hoş bir ışıltı yakalarsınız.

Yoğun nemlendirme ve leke karşıtı koruma için tıklayın.

Doğanın yardımıyla güzelleşin diye...

Doğa dostu, çevreci, deneylerinde hayvanları kullanmayan, paketlemede geri dönüşüme özenen ürünleri seviyorsanız size Yves Rocher White Botanical serisinden leke karşıtı ve aydınlatıcı yüz yıkama kremini önerebiliriz. "Yıkayarak leke kremi nasıl kullanılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz? Önce yüzünüzü makyajdan arındırın, sonra kremle yüzünüze yavaşça masaj yapın. Karma bir cildiniz varsa T bölgesine biraz baskı yapabilirsiniz. Krem, bir süre sonra peeling formuna dönüşür ve size yıkama zamanının geldiğini söyler. Son olarak da ılık su ile duruladığınızda işlem bitmiş demektir.

Bitki özleriyle güçlendirilen yüz yıkama kremi hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfadan alabilirsiniz.

Zaman durmuş gibi hissettirir

En iyi leke kremi, cildinize en uygun olanıdır. Lancome'un da bu konudaki ününü bir dikkate almak gerek. Lancome Rénergie Multi-Lift Ultra likit krem, diğerlerinden farklı olarak yaşlanma ile ortaya çıkan koyu lekeler üzerinde etkili. Formülündeki keten özü, zamanla esnekliğini kaybeden cilde sıkı görünümünü tekrar kazandırır. Koyu lekelerin rengi açılır, farklı tonlar eşitlenir ve cilt daha ışıltılı bir görünüme ulaşır. Bütün bu etkilerin gözle görünür hale gelmesi için ise maksimum 4 hafta geçmesi yeterli. Yaş almanın kendine özgü güzelliğini Rénergie Multi-Lift Ultra ile iki katına çıkarabilirsiniz.

Koyu lekeleri sonsuza kadar unutmak için tıklayın.

Porselen gibi bir görünüm için

Uzakdoğulu kadınların cilt ve saç bakımları her zaman ilgimizi çekmiştir. Bebek gibi ciltlerin, parlak ve mükemmel saçların bir sırrı var tabii ki. Şimdi sizinle bu sırlardan birini paylaşıyoruz. Bioaqua Cilt Beyazlatıcı ve Leke Açıcı Anti-Age Krem, cilde rengini veren melanini üreten pigmentlerin aktivitesini düzenleyerek ideal çalışmasını destekler. Yüz bölgesindeki ton farkları, kararmalar, güneş lekeleri sorun olmaktan çıkar. Kremi kullandıktan bir süre sonra cildinizin daha beyaz ve parlak göründüğünü, ipek gibi olduğunu fark edebilirsiniz.

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Renk düzensizliği mi, o da ne?

Başınız hangi lekeyle dertte? Güneş, yaşlılık, sivilce, nedeninin ne olduğunu bilmediğiniz kararmalar... Bütün bunar için leke kremi tavsiyesi istiyorsanız Herbaderm öneriyoruz. Kremin içeriğinde yüzünüze sürebileceğiniz bütün doğal malzemeler var ve cildinizden uzak tutmayı tercih ettiğiniz kimyasalların hiçbiri yok. Keyifli kısmı da burada, cildinizdeki lekelerden kurtulurken bakım da yapabilirsiniz. Shea yağı, E ve C vitaminleri yüzünüzü yumuşacık yapar. Parafin, paraben, SLS gibi kimyasalları içermemesi, uzun vadede başka sıkıntılar yaşamanızı engeller. Krem; sadece mevcut lekeleri gidermez, yeni leke oluşumunu da engeller.

Herbaderm doğallığıyla cildinizi korumak için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

Dört mevsimin her birine uygun

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Soyucu içeren leke açıcı kremler, çoğunlukla yaz mevsiminde kullanılmaya uygun değildir. Kreminden yaz kış vazgeçmek istemeyenler arasındaysanız size Cosmed aydınlatıcı leke kremini tavsiye ederiz. 6 ay boyunca sabah ve akşam kullanımla etkisini gösteren krem, bu süre sonunda cilt tonunu eşitler. Sadece koyu lekeleri gidermez, bütün cildin rengini eşitlemeye yardımcı olur. İçeriğinde cildin üst katmanını soyarak lekeleri çıkaran asit olmaması ve nemlendirici etkisinin bulunmasından dolayı hassas ciltler için de uygundur.

Mevsim geçişlerinde krem değiştirmek istemeyenler Cosmed leke açıcı kremi satın almak için tıklayabilirler.

İsmi gibi sonuç: Kar beyazı...

Cildimiz E ve C vitaminlerine bayılır. Sheida Snow White Spot leke açıcı gündüz kreminin formülü bu iki vitaminle desteklenir ve cildinizde hem leke açıcı hem de güneş koruyucu olarak çalışır. Ciltteki lekelerin ortadan kalkması için cildi bu ürünle besleyebilirsiniz. Beyazlatıcı etkisi olması gözünüzü korkutmasın, birçok beyazlatıcı ürün gibi ciltte tahrişe, yanığa, soyulmalara neden olmaz. Bu krem gündüz kullanımı için formüle edilmiş, eğer daha iyi bir sonuca ulaşmak isterseniz aynı grubun gece kremini de kullanabilirsiniz.

Sheida Snow White ile kar beyazı bir cilt için tıklayınız.

Daha eşit bir cilt, daha az gözenek, daha ne olsun?

Les Naturelles Insentive Corector yoğun pigment açıcı, cildinizi düzeltirken kırışıklıkların da hafiflemesini sağlar. Sabah akşam düzenli bir şekilde yüz ve boyun bölgesine uyguladığınızda sadece lekelerden kurtulduğunuzu değil, gözeneklerinizin de küçüldüğünü görebilirsiniz. Paraben, mineral yağ içermeyen Les Naturelles Insentive Corector; beyaz dut özlerini kullanarak yüzünüze aydınlık bir görünüm verir. Güneş lekeleri kadar yaşlılıkla oluşan kararmalar üzerinde de etkilidir. Doğal ve en etkili leke açıcı krem seçeneklerini inceliyorsanız bu kremi listenize alabilirsiniz.

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