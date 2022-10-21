Yaklaşan kış aylarında her evde olması gereken kışlık ev terliği modelleri

Ev içi yaşam alanlarında en çok kullanılan ürünlerden biri, ev terlikleri. Birbirinden şık ve mevsimine uygun terlik çeşitleri, rahat yapısı ile herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle yaklaşan soğuk kış aylarında her evde olması gereken ayaklarınızı ısıtacak kışlık ev terliği modellerini sizler için bir araya getirdik. İhtiyacınıza uygun modeli seçmek için bu ürünlere göz atabilirsiniz. İşte detaylar!

1. Konfor ve şıklık bir arada: FITORY Peluş Kadın Ev Terliği

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Çapraz kayış tasarımı ve suni kürklü yapısı ile FITORY Peluş Kadın Ev Terliği, kalitesiyle adından söz ettiren ürünlerden biri. Kabarık ve yumuşak yapısı ile konforlu hissettirir. Rahat ve uzun ömürlü olan yüksek kaliteli mantar iç tabanı sayesinde ayak kontürünüzü şekillendirerek ayaklarınızı rahatlatır. Ürünün dalgalı dokulu kauçuk tabanı ise mükemmel bir kayma koruması sağlar ve attığınız her adımda güven sağlar.

2. Hem şık hem ortopedik: Slipcat Kadın Peluş Ev Terliği

Ayaklarınızın rahatlığını ve sağlığını düşünen Slipcat Kadın Peluş Ev Terliği, aynı zamanda oldukça şık bir görünüme sahip. Evde olsanız dahi şıklığınızdan ödün vermeden kullanacağınızın terlikle, ayaklarınızı sıcak tutar. Toplamda altı farklı renk seçeneği sunan ürün, bir yandan rahat olmasıyla kullananların beğenisini kazanır. Şık görünümünün yanı sıra hafifliği sayesinde terliklerin ayağınızda olduğunu unutacağınıza eminiz.

3. Erkekler için: Chocili Erkek Gri Marine Desenli Yumuşak Tabanlı Ev Terliği

Yumuşak, rahat ve sessiz tabanıyla tüm gözleri üzerine çeken Chochili Gri Marine Desenli Yumuşak Tabanlı Ev Terliği ile ayaklarınız ısınırken hak ettiği rahatlığı da kavuşur. Taban malzemesi etilen vinil asetattan üretilmiş terliğin dış malzemesinde ise nefes alan ve terletmeyen kaliteli tekstil kumaşlar seçilmiş. Oldukça kolay temizlenen ürün, elde veya çamaşır makinesinde kısa programda 30 derecede rahatlıkla yıkanabilir.

4. Pembe sevenler bayılacak: Gezer Leopar Desenli Pembe Kadın Ev Terliği

Yün malzemelerden yapılan ürünlerin sıcacık tuttuğundan artık hiç süphemiz yok. Gezer Leopar Desenli Pembe Kadın Ev Terliği, hem iç hem dış malzemesi yünden üretilmiş en iyi ev terliklerinden biri. Pembenin mükemmel tonlarını kullanarak tasarlanmış ev terliği, üzerindeki leopar desenleriyle daha şık bir görünüm sunar. Ayaklarınız sıcacıkken evdeki şıklığınızdan ödün vermek istemiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

5. Panduf sevenler için ideal: Ayakland Günlük Kadın Ev Terliği

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Kış aylarında ev terliği kullanmaktan daha çok panduf kullanmayı sevenler için Ayakland Günlük Kadın Ev Terliği, oldukça ideal bir seçenek. Ürünün yumuşacık ve konforlu tasarımı sayesinde evinizde rahat hissedebilirsiniz. Tüm kış ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz ev terliğinin topuk yüksekliği ve taban yüksekliği yalnızca 1 santimetreyken, ağırlığı ise yalnızca 98 gram.

6. Kürklü modeliyle: Fogs Unisex Pofuduk Ev Terliği

Fogs Unisex Pofuduk Ev Terliği, kalın polar dış yüzeyi ile ayaklarınızı sıcak ve rahat tutar. Yumuşak ve konforlu tabanı sayesinde ise ayaklarınız ile zemin arasındaki sıcaklık farkını azaltır. Kürklü oluşuyla ayaklarınızı soğuk havalarda sıcacık tutmak için tasarlanmış ürün, yıkanıp kolayca temizlenebilir. Ses yapmayan yapısı ile bu ev terliği, kış aylarında en sevdiğiniz ürün olmaya aday!

7. Ayaklarınız hep sıcacık kalsın: Twigy TW Mari Lacivert Kadın Ev İçi Terlik

Soğuk kış aylarında ayaklarınızı ısıtacak bir en iyi terliklerden biri, Twigy TW Mari Lacivert Kadın Ev İçi Terlik. Şık tasarımı ve tüylü iç tabanı ile tüm kış ayağınızda olsun isteyeceğiniz modelin dış materyali keçeden, iç materyali ise tekstilden üretilmiş. Topuk yüksekliği 1 santimetre olan ürünü standart ayak ölçülerine göre tam kalıp olarak tercih ederek satın alabilirsiniz.

8. Konforlu adım atmanızı sağlayacak: R-Island Erkek Ev Terliği

R-Island Erkek Ev Terliği'nin kauçuk tabanı; yumuşak, hafif, elastik ve kaymaz özellikte tasarlanmış. Sağlam tutuş sağlayan tabanı sayesinde kaymaya karşı mükemmel koruma sağlayan terlik, aynı zamanda fayansların ve ahşap zeminlerin çizilmesini engeller. Yumuşak astarı ve kalın peluşu ile tüm kış ayağınızı sıcacık tutacak ürün, hava geçirgenliği sayesinde ayaklarınızı terletmez.

9. Desenli terlik sevenlere: Josaywin Erkek Ev Terliği

Hafif ve kaymaz yapıdaki Josaywin Erkek Ev Terliği ile konforlu adımlar atmaya ne dersiniz? Ürünün tabanı tüm zemin yüzeylerini çizmeyen dayanıklı kauçuk malzemeden üretilmiş. Su geçirmez keçe kullanılarak tasarlanmış modelin kaymaz ekose tabanı, gürültü sönümleme özelliğine sahip. Toplamda dört farklı renk seçeneği bulunan ürünü satın alarak evdeyken de stil sahibi görünebilirsiniz.

10. Yün sıcaklığı arayanlar için: Szymel Yün Kadın Ev Terliği

Yüksek kaliteli doğal İtalyan yününden üretilmiş Szymel Yün Kadın Ev Terliği ile kış aylarında ayaklarınız sıcacık kalır. İç taban bölümü kauçuk ve keçeden oluşan ürün nefes alan yapısı sayesinde teri dışarı atar. Tüm kış ayaklarınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz ürün, el yapımı olarak üretilmiş. Kaymaz tabanlı ve oldukça rahat olan ev terliğinin ağırlığı ise yalnızca 300 gram.