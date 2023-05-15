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  4. 'Yanıldık, itirazımız yok' dedi, CHP'nin oy oranında beklentiye dikkat çekti! MAK Araştırma Başkanı Kulat: 4 partinin oyu 4-5 puanı bulmuştu

'Yanıldık, itirazımız yok' dedi, CHP'nin oy oranında beklentiye dikkat çekti! MAK Araştırma Başkanı Kulat: 4 partinin oyu 4-5 puanı bulmuştu

15.05.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim sonuçlarına dair analizler yapan MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy oranına değinirken "Dünyada hiçbir yerde örneği yok" dedi. İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu'nun istifasını hatırlatan Kulat, Millet İttifakı'nın 'tutarsızlık fotoğrafı' sergilediği görüşünü ifade etti. CHP'nin oyu için yüzde 28-29 oranında beklentileri olduğunu dile getiren Kulat, Millet İttifakı'ndaki 4 partinin oy oranlarına dikkat çekti.

'Yanıldık, itirazımız yok' dedi, CHP'nin oy oranında beklentiye dikkat çekti! MAK Araştırma Başkanı Kulat: 4 partinin oyu 4-5 puanı bulmuştu

14 Mayıs'a gidilen süreçte birçok seçim anketi yayımlayan MAK Araştırma şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, kesin olmayan sonuçlar üzerinden çarpıcı değerlendirmeler yaparken deprem bölgesinde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun aldığı oylara dikkat çekti. Kulat ayrıca CHP'nin oy oranında anket sonuçlarıyla sandık sonuçları arasındaki farka ilişkin de yorumda bulunurken "Yanıldığımız konusunda itirazımız yok" dedi.

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"DEPREM BÖLGESİNDE İKTİDAR BAZI YERLERDE OYUNU ARTTIRMIŞ"

Seçim sonrası sandık sonuçlarını katıldığı HaberTürk canlı yayınında değerlendiren Kulat şöyle konuştu:

"Kamuoyu araştırmalarının en büyük yanılgı alanı, deprem bölgesinde yüz yüze araştırma yapamadılar, telefonla yaptılar. İnsanlar telefonun ucundaki kişiye bütün şikayetlerini söylediler ama şikayetlerinin ardından bu insanlar o sandığa gittiklerinde şu değerlendirmeyi yaptılar: ‘Tamam, hükümet şurada eksik yaptı, keşke şunu da şöyle yapsaydı.’ Ama sonuçta dedi ki; ‘Annem öldü, babam öldü, evim yıkıldı, işyerim yıkıldı ama hayatta devam ediyor bu evimi işyerimi birinin yapması lazım yapacak olan da Erdoğan’dır.' Dolayısıyla o istikrara oy verdiler. Dikkat edin! Deprem bölgesinde dünyada örneği yoktur, arkadaşlarım inceliyorlar dünyadaki araştırmaları da başka hiçbir yerde bu derece bir afetten sonra iktidarın konumunu bu kadar koruyabildiği deprem bölgesi açısından söylüyorum örneği yok. Hatta bazı yerlerde oyunu da arttırmış. Hem kendi artırmış hem de ittifak ortağı artırmış dolaysıyla müthiş bir performans ortaya çıkarmış.

"KENDİ İÇİNDE TUTARSIZLIK FOTOĞRAFI"

"Bunlara ilaveten dikkat ederseniz, bu seçim kampanyası döneminde bu milliyetçi söylemlerin çok fazla öne çıktığı açıklamalar gördük. Bu seçim kampanyası döneminde aslında Millet İttifakı çok boş değildi, İYİ Parti, Mansur Yavaş oradaydı ama bir sorunu vardı. Tam o sırada İYİ Parti’nin içerisinde Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin ortaya koyduğu tepkiler sizin söyleminizi boşa çıkarıyor. Bütün bunlar da kendi içerisinde bir tutarsızlık fotoğrafı ortaya koydu.

AA-20230515-31145709-31145704-CUMHURBASKANI_ADAYI_VE_CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLUNDAN_SECIME_ILISKIN_ACIKLAMA

"BEKLENTİMİZ CHP'NİN YÜZDE 28'İ BULMA İHTİMALİYDİ"

"Bu tutarsızlığın ötesinde şu anda ittifaka baktığınızda İYİ Parti, CHP, Yeşil Sol Parti’nin oylarını ve hatta üzerine TİP’i de eklediğinizde Kılıçdaroğlu’nun oyu üç aşağı beş yukarı çıkıyor. Aynı şekilde diğer ittifaklarda da çıkıyor. Erdoğan ittifak kültürünü okumuş anladığımız kadarıyla iyi okumuş ve bundan bir sonuç almış durumda. Karşı taraf da bu ittifak formülünü aslında okumuş ama orada özellikle CHP’nin içerisindeki partilerin verebileceği katkı oranları mesela bizim araştırmalarımızda CHP’nin zaten yüzde 25 olan oyunun üzerinde bizim beklentimiz CHP’nin yüzde 28-29’ları bulabilme ihtimalleriydi. Farklı araştırmalar açısından da söylüyorum bunu sadece kendi araştırmalarımız açısından değil.

"4-5 PUANI BULMUŞLARDI"

"Çünkü bir süre önce yapmış olduğumuz ölçümlemelerde bu partiler ayrıyken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partinin 4-5 puanları bulduğu dönemler olmuştu. Burada dikkat ederseniz yanıldığımız konusunda itirazımız yok ama o yanılmanın temel alanlarına baktığınızda biz aslında 2 puanı konuşuyoruz."

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