Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün son hali şaşırttı! Gören bir daha baktı

2006-2010 yılları arasında ekrana gelen bir dönemin fenomen dizisi Yaprak Dökümü yıllar sonra yeniden gündem oldu. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan dizide emekli bir kaymakam olan aile babası Ali Rıza Bey'e hayat veren Halil Ergün yıllar sonra ortaya çıktı.

Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Gökçe Bahadır, Güler Ökten, Fahriye Evcen gibi isimlerin rol aldığı dizide sergilediği oyunculuk performansıyla hafızlara kazınan usta oyuncu Halil Ergün'ün son hali görenleri şaşırttı.

Kilo verdiği gözlemlenen ünlü oyuncu şimdilerde 77 yaşında.

İşte Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'ün son hali:

HALİL ERGÜN KİMDİR?

8 Eylül 1946 tarihinde Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu eğitimini İznik'te aldı. Ergün, İstanbul Haydarpaşa Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesi'nde okuduktan sonra Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan Halil ergün, Halk Oyuncuları'nda Teneke adlı oyunla profesyonel oldu. Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile Ankara Birlik Tiyatrosu'nu kurdu.

Halil Ergün son olarak, 2006 yılından 2010'a kadar Kanal D'de yayımlanan Yaprak Dökümü adlı dizide emekli kaymakam Ali Rıza Tekin karakterine hayat vermiştir.







