Yaşlı kadının emekli maaşını çalan zanlılar tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 65 yaşındaki kadının bankadan çektiği maaşını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, R.E, kent merkezindeki bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek üzere yürümeye başladı.
Bir süre sonra biri kadın 2 kişi, yaşlı kadının emekli maaşının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çalarak uzaklaştı.
Olayı gören bir özel güvenlik görevlisi, kapkaççıları kovalamaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından şüpheliler, yakında bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler S.V. (20) ve U.Ö. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüphelilerin, emekli maaşlarını çeken yaşlıları takip ederek, kapkaç yöntemiyle paralarını çaldığı bildirildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum