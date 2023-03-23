Yavuz Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlattı kimse inanamadı! ‘Uçuk bir şey duydum ve şoke oldum’

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İYİ Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun dünkü çıkışı ile ilgili Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları anlattı. Zeyrek, Ağıralioğlu hakkında duyduklarını anlatırken “Uçuk bir şey duydum ve şoke oldum. Dedim iyice saçmaladınız” ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları tek tek açıkladı.

Ağıralioğlu hakkında üç farklı iddia duyduğunu anlatan Zeyrek, Ankara kulislerinde Ağıralioğlu hakkında konuşulan iddiaları Sözcü TV’de katıldığı bir canlı yayında şu sözlerle anlattı:

“CİDDİ CİDDİ İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞU KONUŞULUYORDU”

“Bizim Ankara’da böyle sıradan rutin bir günümüzde bu siyasi arenada konuşulan o kadar çok dedikodu duyarız ki Çukurambar’daki pastanelere kahvehanelere falan gelin orada bir sürü siyasetçi, bürokrat, istihbarat gibi bütün herkesi görebilirsiniz oralarda. Ben bir süredir ilginç bir şekilde Ağıralioğlu’nun İçişleri Bakanı olmak istediğine dair dedikodular duyuyordum. Çok şaşırmıştım mesela deli misiniz adam İYİ Parti’de falan diye tepki vermiştim ama ciddi ciddi konuşuluyordu.

“UÇUK BİR ŞEY DE DUYDUM DEDİM İYİCE SAÇMALADINIZ”

Hatta en son şöyle uçuk bir şey duydum ve şoke oldum. Dedim iyice saçmaladınız. İşte Hakan Fidan milletvekili olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başına geçme ihtimali olabilir mi falan gibi de konuştular. Yani bir şekilde bir Cumhur İttifakı tarafına transfer olma durumu var.

En son şunu duydum Cumhur İttifakı’nda seçim kaybedilirse özellikle milliyetçi cenahta taşlar yerinden oynar. BBP’ye geçebilir, zannedersem BBP kökenli kendisi de orada bir liderlik söz konusu olabilir. Seçim sonrası senaryosu da olabilir.

“GİDER BBP’DE YA DA MHP’DE SİYASET YAPAR”

Bir senedir bildiğimiz şeyleri HDP’nin de ne yapacağı belliydi. Böyle bir radikal çıkış için orada bence basın toplantısındaki en önemli çıkış şuydu ‘kalbim Cumhur İttifakı’nda aklım Millet İttifakı’nda’ bu ne demek. MHP burada BBP burada yani kalbimde onlar da destekledikleri için AK Parti’de burada. Aklımla da muhalefetteyim gibi bir mesaj verdi mesela bunun ne manası olabilir. Ben onun için çok da ciddiye almıyorum. Millet İttifakı’na çok zarar verecek bu basın toplantısı falan gerçekten hiç öyle bir boyutu yok. O çıkışı ile kalır gider BBP’de siyaset yapar ya da geçer MHP’de siyaset yapar. Bu keskin söylemlerini de orada sonuna kadar kullanabilir.”



