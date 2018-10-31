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Yediemin deposundaki araçların çalındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

İzmir'de yediemin deposunda bulunan 100'ün üzerindeki aracın çalındığı ileri sürüldü - Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki yediemin deposunda bulunan 100'ün üzerindeki aracın çalındığı iddia edildi.

İzmir'de bir medikal firmasında satış elemanı olarak çalışan 37 yaşındaki Mustafa Arslan, Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) olan prim borcu nedeniyle icra takibi başlatılan ve yediemin otoparkına çekilen aracının çalındığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılında Adıyaman'da temizlik şirketi kurduğunu ve iş yerinde 5 kişiye iş imkanı sağladığını, işlerinin kötü gitmesi üzerine 2016 yılında şirketi kapatmak zorunda kaldığını, son dönemde çalışanların sigorta primlerini yatıramadığını anlattı.

İşsiz kaldığı için ödemeyemediği borcunun faizle arttığını belirten Arslan, "Borcumdan dolayı kurum aracın satışı için haciz işlemleri başlatmıştı. Yaklaşık 40 bin lira değerindeki aracım, geçen nisan ayında, bir gece evimin önünde park halindeyken polis ekiplerince yapılan sorgulama sonucu hacizli olduğu için çekildi. Sabah kalktıktan sonra aracın yediemin otoparkına kaldırıldığını öğrendim." dedi.

- "Aracım otoparkta yoktu"

Kurum ile yaptığı görüşmeler sonucu eylül ayında borcunu yapılandırdığını ve aracındaki haczin kaldırıldığını dile getiren Arslan, "Aracımı almak için yediemin deposunun otoparkına gittiğimde aracım otoparkta yoktu. Otoparktaki diğer araçların da çalındığını öğrendim. Polis, bazı araçların bulunduğunu ama benim aracımın bulunanlar arasında olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.

Yediemin otoparkında böyle bir şeyin olmasına şaşırdığını ifade eden Arslan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

- 2 kişi gözaltında

Bu arada, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, 2 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yediemin deposundan araçlarının çalındığını öne süren bazı kişilerin de savcılığa suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

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haciz hırsızlık suç duyurusu Yediemin otoparkı

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