Yeni yılda koşuya başlamak için gereken her şeyi bu sayfada bulun

Spor yapmak insanın yaşam kalitesini arttırıyor. Bu nedenle sporu mutlaka günlük rutininize eklemelisiniz. Açık havada, parkta hatta evinizin bahçesinde bile spor yapabilirsiniz. Böylece temiz havanın da keyfini çıkarabilirsiniz. Eğer hangi sporu yapacağınıza karar veremiyorsanız koşuyu mutlaka denemelisiniz. Koşu, kemikleri ve bacakları güçlendiriyor, yaşlanmayı geciktiriyor ve sizi forma sokuyor. Koşuya başlamaya karar verdiyseniz koşu sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ürünleri sizler için bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte göz atalım.

1. Konforlu koşu için WHITIN Koşu Ayakkabısı

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Koşuya başlamaya karar verdiyseniz almanız gereken ilk ürün, koşu ayakkabısı. Hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsanız WHITIN Koşu Ayakkabısı'nı tercih edebilirsiniz. Ayakkabının dikişsiz streç üst örgüsü cildin nefes almasını sağlıyor. Bağcık sayesinde hem ayağınıza uygun olarak ayarlanabiliyor hem rahat giyiliyor. Üst kısımda bulunan özel yama, bağcıkların yırtılmasını önleyerek uzun süreli kullanım sunuyor. Yoğunluklu köpük orta tabanı, koşu sırasında yastıklama yaparak ayağınızı rahat ettiriyor. Kauçuk dış taban, alttan gelen darbeleri emerek şiddetini azaltıyor. Ayrıca yeri sağlam şekilde kavrayarak güvenli bir kullanım sunuyor. Bu koşu ayakkabısını günlük kullanımda da tercih edebilirsiniz.

2. Rahat hareket imkanı sunan Nike Challenger Taytlı Koşu Şortu

Koşu sırasında hareketleri kısıtlamayan bir şort seçmeniz önemli. Rahat hareket imkânı veren bir ürünle daha uzun mesafeler koşabilirsiniz. Siz de konforlu bir şort arıyorsanız Nike Challenger Taytlı Koşu Şortu’nu tercih edebilirsiniz. Nefes alabilen tasarımıyla koşu sırasında oluşan terleri dışarı atan ürün, serin kalmanızı sağlıyor. Elastik bel bandı, belinizi sıkmayarak koşu sırasında rahatsız etmiyor. İç kısımda bulunan tayt, esnek yapısıyla spor esnasında rahat hareket etmenize yardımcı oluyor. Bu sayede spor esnasında konforlu kullanım sunuyor. %100 polyesterden elde edilen şort, uzun süreli kullanım imkânı veriyor. Şortun cebi sayesinde telefon ve cüzdanın yanınızda taşıyabilirsiniz.

3. Mükemmel ses kalitesiyle Hismell Kulaklık

Spor yaparken müzik dinlemek motivasyonu artırmaya yardımcı oluyor. Ancak koşu sırasında oluşan terin kulaklığa zarar vermemesi önemli. Hismell Kulaklık, IPX4 koruma özelliğiyle tere, yağmura ve suya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Aktif gürültü önleme fonksiyonu, dışarıdaki seslerin sizi rahatsız etmesini önleyerek müziğin ritmine kapılmanızı sağlıyor. Güçlü ses kalitesiyle koşuyu daha keyifli hale getiriyor. Şeffaf modu ise dış çevre ile iletişim kurmanıza yardım ediyor. Bluetooth sayesinde koşu sırasında kablo ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Tam şarj ile 8 saat kesintisiz müzik dinlemenizi sağlayan kulaklık, kutusu sayesinde ekstra 22 saat daha kullanım imkânı veriyor.

4. Esnek yapısıyla Extreme Pop Tayt

Koşuya başlamak istiyorsanız rahat bir kıyafet tercih etmelisiniz. Extreme Pop Tayt, esnek yapısıyla spor esnasında rahat hareket etmenize yardımcı oluyor. Nefes alma özelliğiyle koşu sırasında oluşan teri dışarı atan ürün, sizi kuru tutuyor. Hızlı kuruyan tayt, koşu esnasında konforlu kullanım sunuyor. Yüksek bel tasarımıyla belinize tam oturuyor. Tüylenmeyen ve çekmeyen kumaşı sayesinde taytı uzun süre kullanmak mümkün. Yumuşak dokusuyla tende hoş bir his uyandırıyor. İki adet cep detayı, telefon ve cüzdanı yanınızda taşımanız için alan oluşturuyor. Ayrıca taytı ister günlük ister yoga yaparken tercih edebilirsiniz.

5. Teri dışarı atan Gore Wear Tişört

Yaklaşan bahar aylarında fazlalıklarından kurtulmak isteyenlerin yapması gereken spor aktiveleri arasında koşu geliyor. Koşu yaparken giydiğiniz kıyafetin spora uygun olması önemli. Gore Wear Tişört, GORE Selected Fabrics kumaşları sayesinde spor esnasında oluşan teri dışarı atıyor ve cildin nefes almasını sağlıyor. Bu sayede koşu için gereken konforlu ortamı oluşturuyor. Dar kesimi sayesinde vücudunuza tam olarak oturuyor. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmayarak daha az efor sarf etmenize yardım ediyor. Rahat dikişleriyle hareket özgürlüğü sunuyor. Yansıtıcı detaylar karanlıkta araçlar tarafından fark edilmenizi sağlıyor. Tişörtü, fitness ve yürüyüşlerde de tercih edebilirsiniz.

6. Bol kesimiyle CRZ YOGA Atlet

Rahat giysiler koşu sırasında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Vücudu sıkmayan ve nefes alan kıyafetlerin seçilmesi önemli. CRZ YOGA Atlet, bol kesim stiliyle koşu sırasında rahat hareket etmenize yardım ediyor. Racerback tasarımıyla mükemmel derecede hava akışı sağlayan ürün, spor esnasında oluşan nemi ve teri dışarı atıyor. Bu sayede hızlı kuruyarak konforlu bir ortam oluşturuyor. Düz dikişleri sayesinde olası sürtünme sorununu ortadan kaldırıyor. Hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yapmıyor. Dayanıklı materyallerden elde edilen atlet, uzun süreli kullanım sunuyor.

7. Teri hızlı şekilde emen NirvanaShape El Havlusu

Yüksek efor harcanan sporları yaparken terleyerek vücuttaki toksinler atılıyor. Koşu da bu sporlardan biri olduğu için mutlaka spor sırasında havlu bulundurmanız gerekiyor. Böylece vücudunuzdaki teri silerek spora devam edebilirsiniz. Ancak her havlu sporda kullanıma uygun değil. Yumuşak dokulu ve sıvıyı hızla emen ürünleri tercih etmek gerekiyor. Eğer hangi havluyu alacağınıza karar veremiyorsanız NirvanaShape El Havlusu'nu tercih edebilirsiniz. Havlu mikrofiber olduğu için diğer havlulara göre teri 8 kat daha fazla emer ve sizi kuru tutar. Hafif yapısıyla kolay taşınıyor ve çantada fazla yer kaplamıyor.

8. Su sızdırmayan Contigo Courtney Su Matarası

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Koşu sırasında vücut çok fazla su kaybediyor. Bu yüzden spor esnasında su tüketmek önemli. Suyu yanınızda taşırken kullanacağınız ürünün koşuya uygun olması gerekiyor. Su sızdırmaması dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Contigo Courtney Su Matarası, su şişesinde bekleyeceğiniz bütün özellikleri karşılıyor. Ekstra kilit sistemi bulunan matara, su sızıntılarını önleyerek taşıma yerinin ıslanmasını engelliyor. Patentli AutosSeal düğmesi sayesinde şişenin kapağını, tek elle basarak kolayca açabilirsiniz. Ürün, BPA içermiyor. Mataranın yumuşak tutma yeri konforlu kullanım sunuyor. Matarayı bulaşık makinesinde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

9. Rotanızı belirleyen Garmin Forerunner Akıllı Saat

Garmin Forerunner Akıllı Saat, adımsayar özelliğiyle koşu sırasında ne kadar adım atığınızı ve ne kadar kalori yaktığınızı takip etmenizi sağlıyor. Nabız sensörü, vücudunuzu spor esnasında takip etmenize yardım ediyor. Harita fonksiyonuyla şehir içinde koşarken kendinize rota belirleyebilirsiniz. Bu sayede kaybolmadan dilediğiniz gibi sporunuzu yapabilirsiniz. Acil durumda belirlenen kişilere bilgilendirme göndererek güvenliğinizi sağlıyor. Akıllı saat üzerinde temassız ödeme özelliği sayesinde koşu sırasında cüzdanınızı yanınızda taşımak zorunda kalmıyorsunuz. 100 şarkı kapasitesiyle istediğiniz şarkı dinleyebilirsiniz.

10. Telefon taşıma derdine son veren Noktaks Infinix Kol Bandı

Koşu esnasında telefon taşımak zor bir hal alabiliyor. Şortunuzun cebindeyken sürekli sizi rahatsız eden telefonu elinizde tutarak koşmak da vücudunuzdaki terin cihaza bulaşmasına neden oluyor. Bu durum telefonun daha erken bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Noktaks Infinix Kol Bandı, sizi bu dertten tamamen kurtarıyor. İster sağ ister sol kolunuza bağlayabileceğinizi ürün, telefonunuzu yanınızda sorunsuz taşımanıza yardım ediyor. Nem ve ter geçirmeyen kol bandı, Note 11 Pro için de uygun. Kol bandını kolunuza uygun olarak ayarlayabilirsiniz. Batma ve kaşındırma yapmayan ürün, konforlu kullanım sunuyor.