Yer: Esenyurt! Yabancı uyruklu kişilere pansiyon olarak kiralanan daireden onlarca yatak ve ranza çıktı... Eşyalar camlardan sokağa atıldı

Esenyurt'ta ara sokakta bulunan 4 katlı bina iddialara göre, bina sahibi tarafından düzensiz göçmenlere pansiyon olarak kiralandı. Sokak sakinlerinin ihbarı üzerine pansiyon olarak kullanılan binaya 2 kez polis baskını düzenlendi. Baskın sonrası göçmenler gözaltına alınırken binanın içinde bulunan eşyalar bina sahibi tarafından camdan sokağa atıldı. Sokakta çöp gibi duran malzemeler belediye ekipleri tarafından temizlendi. Mahalle sakinleri ise binanın bu şekilde kullanılmasından dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi.

"HAYRET ETTİK BU KADAR EŞYA NE ZAMAN GELDİ"

Sokak sakinlerinden Mehmet Çelik yaşanan olayları anlatarak, “Burasının sahibi olan vatandaş yabancı vatandaşlara kiraya veriyor. Polis baskınından sonra 2 kişi gelerek bu binayı komple boşalttı. Bina da kötü şeyler olduğu söylendi. Burası 4 katlı bir bina komple yabancılara kiralanmış. 100 yataklı bir barınma yeri yapılmış kamera sistemi ile donatılmış. Mahalleli olarak yaşayanları görmedik. Gelen giden geceleri geliyordu. Bu kadar eşyanın nasıl geldiğini de fark etmedik. Hayret ettik bu kadar eşya ne zaman nasıl geldi. Bina yeni yapılmıştı. Sıfır binadan 4-5 kamyon çöp çıktı. Mahalleli olarak rahatsızız burada aileler yaşıyor" dedi. (İHA)







