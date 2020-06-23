Yıpranmış, yanmış saçlara ne iyi gelir?

Yıpranmış saç ve yanmış saç birbirinden farklıdır. Saçların yıpranması durumunda, yıpranmaya yol açan işleme devam edilirse saçlar yanmaya başlar. Saçların yıpranmasına neden olan faktörler, kimyasal işlemler ve çevresel faktörler olmak üzere ikiye ayrılır. Kimyasal işlemlerden bazıları boya, perma ve röfledir. Çevresel faktörler ise; güneş, deniz ve rüzgardır. Saçlara en büyük zararı renk açma ve boyama işlemleri verir. Saç rengini açmak için "oryal" isimli bir madde kullanılır. Bu tarz bir açma işlemini uzman olmayan kişiler yaparsa saçlar yıpranabilir ve ilerleyen zamanlarda yanarak kopabilir. Boya işlemi ise saçı sertleştiren, kurutan ve kalitesizleştiren bir işlemdir. Bitkisel boyalar dahi saçların yıpranmasına neden olabilir. Boyadan Yanan Saç Nasıl Anlaşılır? Boyadan yanan saçlar ıslakken hafifçe tutulup çekildiğinde bile uzar. Kuru halde ise hafifçe çekince kopar ve uçları çatal çatal görünür. Fön makinesi, düzleştirici ve maşa ile yapılan işlemler sonucu saçlarınız tamamen kopabilir ve elinizde kalabilir. Yanık Saç Uzar mı? Cevap evet. Saçlarımız da aynı tırnaklarımız gibi ne olursa olsun uzamaya devam eder. Ancak yanmış olduğu için bazı kısımlar uzarken bazı kısımlar kısa kalır. Normalde ayda 2-3 cm uzayan saçlar, yandıktan sonra 3 ayda bile zar zor 3 cm uzar ve uzadıkça daha da bakımsız görünür. Saç uçlarındaki yanıklar köklerden sağlıklı bir şekilde çıkan saçlara bile zarar verebilir.

Yanan Saç Ne Kadar Zamanda Düzelir? Yanmış saçların düzelme süresi saçın uzunluğuna ve yanma derecesine göre farklılık gösterir. Yanan saçların düzelme zamanı biraz da uzama hızıyla alakalıdır. Saçlarınız yandığı zaman, vakit kaybetmeden kestirirseniz her ay 2 cm kadar uzamaya devam edecektir. Bununla birlikte bakım yaptırırsanız ve fön ve maşa gibi ısıl işlemlerden uzak durursanız 5 ayda 10 cm civarında uzayabilir. Bu uzunluk yanık saçların düzelmesi için yeterlidir. Ancak saçlarınızı belirli periyotlarla kestirmek, tamamen ve daha hızlı düzelmesi için yapılabilecek en iyi şeydir. Açıcıdan Yanan Saça Ne İyi Gelir? Maalesef bu durumda yapılabilecek en sağlıklı yöntem saçları kestirmektir. Aksi takdirde kesilmeyen saçlar artık ölü saçlardır. Ölüden nasıl canlanmasını bekleyemezsek, saçımızdan da yeniden eski haline dönmesini bekleyemeyiz. Kısacası, açıcıdan yanan saça ne iyi gelir sorusunun tek cevabı kestirmektir. Eğer saçlarınızı kestirmek istemiyorsanız ve yanmış saça ne iyi gelir diye merak ediyorsanız, bol bol bakım maskeleri uygulayabilirsiniz. Eczanelerden edinebileceğiniz keratini şampuanınızın içine kırıp, saçlarınızı bu karışımla yıkayabilirsiniz. Aynı zamanda bol su tüketmek de saç sağlığı açısından faydalıdır. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi bu yöntemler geçici birer çözümdür.

Yıpranmış Saç Nasıl Onarılır? Yıpranmış saçları onarmak için ilk olarak yıpranmış saçlara uygun bir şampuan ve saç kremi kullanabilirsiniz. Özellikle keratin içeren şampuanlar ve kremler saçlarınıza iyi gelecektir.

Haftada bir defa, saç probleminize uygun bir maske kullanabilirsiniz.

Saçlarınız nemliyken bitkisel serumlardan faydalanabilirsiniz.

Yanmış saçlara iyi gelen bitkisel yağlardan edinip, saçlarınıza bakım yapabilirsiniz.

Saçların yıpranmasına neden olan fön çektirmek, maşa yapmak ve düzleştirmek gibi işlemlerden uzak durmalısınız. Bu işlemleri yaptırmak durumundaysanız öncesinde ısıya karşı koruyucu kremlerden sürebilirsiniz. Saça İyi Gelen Karışımlar 1. Zeytinyağı ve Bal Zeytinyağı saç sağlığı için oldukça faydalıdır. Örneğin, kepeği önler, saçlara güç ve parlaklık verir, saçı uzatır ve nemlendirir. Bal ise, saçları yumuşatır, saçtaki mikropları öldürür, saç derisindeki sorunları tedavi eder, saçı besler, hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar. Güneşten matlaşan saçı eski parlaklığına kavuşturur. Zeytinyağı ve bal karışımı, kuru ve yıpranmış saçlarına bakım önerisi arayanlar için idealdir. Bu karışımı uygulamadan önce saçlarınızı iyice tarayın. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 3 yemek kaşığı balı bir kaseye koyun. Karıştırma işlemini tahta bir kaşıkla yaparsanız besinler etkisini kaybetmeyecektir. Saçlarınızı tutamlar halinde ayırın ve karışımı saçlarınıza uyguladıktan sonra saçınızı bone ile kapatın. Bir saat beklettikten sonra iyice durulayın. Durulama işlemi ile ilgili ipucu: Saçlarınızı ıslatmadan önce şampuanı sürüp köpürtün ve ardından durulayın. Bu şekilde temizlenmesi daha kolay olacaktır. Haftada bir kez uygularsanız saçlarınızdaki değişim göz kamaştırıcı olacaktır.

2. Yumurta ve Badem Yağı Yumurtanın içinde A, D, B12 ve E vitaminleri vardır. Protein, yağ asitleri ve sülfür bakımından oldukça zengindir. Saçı yumuşatır, saça parlaklık verir ve kaybettiği nemi geri kazandırır. Saç kırılmalarını önler ve saçtaki hasarları onarır. Saç foliküllerini ve köklerini güçlendirir. İçerisinde bulunan B12 vitamini ve sülfür saçın hızlıca uzamasına yardımcı olur. Badem yağı ise; saçı parlatır, uzatır ve güçlendirir. Bu karışım yıpranmış saçlara ne iyi gelir diye düşünenler için en faydalı maskedir. 2 adet yumurtayı iyice çırpın ve üzerine bir kaşık badem yağı ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra karışımı saçlarınıza sürün. 30 dakika bu şekilde beklettikten sonra yıkayabilirsiniz. Yumurtayı saçınızdan çıkartabilmek için dikkat etmeniz gereken en önemli nokta soğuk suyla durulamaktır. Sıcak su kullanılırsa yumurta pişecek ve saçtan çıkartılması zor bir hal alacaktır. 3. Avokado ve Bal Bu tarif, güzellik uzmanı Suna Dumankaya tarafından hazırlanmıştır. Boyalı ve yıpranmış saçlar için uygun bir maskedir. Yarım avokado, 3 adet bıldırcın yumurtası, 1 çorba kaşığı bal, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile oluşturulacak bu karışım saçlarınızın eski sağlığına kavuşmasını sağlayacaktır. Avokadonun cilt ve saç için sayısız faydası vardır. Avokado içerisinde E vitamini, protein çeşitleri, aminoasit, A vitamini, potasyum, K vitamini, fiber, folat, C vitamini ve B6 vitamini barındırır. Saç dökülmesine, saç kuruluğuna, zarar görmüş saçlara, kepeklenmeye ve matlaşan saçlara son derece iyi gelir. Bıldırcın yumurtası ise; içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde saçları güçlendirir ve parlaklık kazandırır. İçerisindeki yüksek besin ve minerallerle Antik Mısır’da geleneksel tıpta kullanılmıştır. Tavuk yumurtasından on beş kat daha fazla B vitamini içerir. 1 porsiyon etle 1 bıldırcın yumurtasındaki kükürt oranı eşittir. Protein miktarı ise tavuk yumurtasından %2 daha fazladır.

Hazırlaması da oldukça basittir. Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve elde ettiğiniz karışımı saçınıza uygulayın. İki saat beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Bu işlem haftada iki defa yapmak için uygundur. 4. Hindistan Cevizi Yağı Bu karışım, saçlarının gürleşmesini ve dolgunlaşmasını isteyenler için daha uygundur. Hindistan cevizi yağı saç foliküllerini ve saç derisini güçlendirerek hasar görmüş saçları tedavi eder. Saçlarda görülen mantar ve benzeri enfeksiyonların oluşmasını engeller ve var olan zararlı mikropları yok eder. Hindistan cevizi yağını düzenli bir şekilde kullandığınızda kepek sorununuz da ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlar, nemlendirir ve saçların kırılmasını engeller. Bir tencere suyu ısıtın. İçine şişesiyle birlikte katı haldeki hindistan cevizi yağını koyun. Saçlarınızı ıslatın ve bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağından elinize alıp saçlarınıza masaj yaparak yedirin. 3 dakika boyunca masaj yapın. 20-30 dakika beklettikten sonra iyice yıkayın. Haftada 2 kez bu maskeyi uygulayabilirsiniz.

5. Mayonez Yıpranmış saç uçları nasıl düzelir diye merak edenler için mayonez oldukça faydalı bir çözümdür. Mayonezin içeriğine bakacak olursak yoğurt, sirke, limon ve yumurtadan oluşur. Yani başlı başına bir karışımdır. Saçların ihtiyacı olan birçok besinin birleşimidir. Saçı nemlendirir, güneşin zararlı etkilerinden korur, pH dengesinin korunmasını sağlar, kırılmayı önler, seyrek saçları çoğaltır, yumuşatır, parlatır ve saçların daha dolgun görünmesini sağlar. Bir avuç dolusu mayonezi tüm saçınıza masaj yaparak yedirin. Başınıza bir bone takarak 20-30 dakika kadar bekleyin ve yıkayın. Ayda bir kez yapılması yeterlidir. 6. Bemiks, Evigen ve Bepanthen Ampul Eczanelerden alınan bu üç ampülün saç sağlığı bakımından oldukça faydalıdır. Bemiks ampul, saç derisini besler, kırılmayı önler, saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur ve saçları gürleştirir. Bepanthen, saç dökülmesini durdurur, B vitamini içeriğiyle saçların sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Evigen ise önemli bir vitamin türü ve antioksidandır. Saçlardaki hasarları onarır, saçı kökten uca besler, erken beyazlamasını engeller, saç derisini tedavi eder ve saçlara parlak bir görünüm kazandırır.

Bitkisel bir şampuanın içine bu üç ampülden birer tane alıp kırın. Her yıkamada kullanabilirsiniz. Kısa zamanda saçlarınızdaki değişikliği fark edeceksiniz. 7. Sarımsak ve Zeytinyağı Sarımsak azalan saçların en büyük düşmanıdır. C, B1 ve B6 vitaminleri içerir. Bu sayede kolajen oluşumunu arttırır. Yıpranan saçları onarır ve saç çıkmayan yerlerde yeniden saç çıkmasını sağlar. 4 ya da 5 diş sarımsağı 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile karıştırıp karanlık bir yerde ağzı kapalı bir kavanozda bir hafta bekletin. 1 hafta sonra karışımdan bir miktar alarak saçlarınıza yedirin. Bir buçuk saat başınızda bekletin ve durulayın. Haftada bir kez uygulanması idealdir. 8. Elma Sirkesi + Zeytinyağı + Kekik + Tuz + Su Yağlı ve yıpranmış saçlara uygun bir maske tarifi arıyorsanız bu karışım aradığınız şey olabilir. Elma sirkesi saçı uzatır, patlatır, saç derisinin temiz ve parlak olmasını sağlar. Saç dökülmesini durdurur ve potasyum açısından zengindir. Saçın pH dengesini yeniden kazanmasına yardımcı olur. Güneşin UV ışınlarından oluşan zararı onarır. Aynı zamanda kaşıntıyı durdurur ve kepeği önler. Kekik; saçı uzatır, saçı ağırlaştıran yağ oranını dengeler, saçtaki mikropları öldürür ve tonik görevi görür. Tuz ise kepeğe, mantara ve sedefe karşı etkili bir maddedir. Saç peelingi görevi görür, saçların uzamasını hızlandırır, dökülmeleri önler ve saçlara dolgunluk katar.