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  4. Yok böyle takı! Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar... Tam 45 metre

Yok böyle takı! Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar... Tam 45 metre

11.07.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki bir düğünde damada takılan takı davetlileri şaşırttı. Damada takılan ve 45 metre uzunluğundaki banknotlardan oluşan takı, düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar uzandı.

Yok böyle takı! Düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar... Tam 45 metre

Bursa'da yaşayan Recep ve Gülfidan Kaplan çifti, Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Gelin ve damadın yakınlarının katıldığı düğünde, damadın arkadaşları bir sürpriz yaptı.

45 METRE UZUNLUĞUNDA TAKI SÜRPRİZİ

Damadın 10 arkadaşı, 10 liralık banknotlardan oluşan 45 metre uzunluğunda para hazırladı. İğnelerle birbirine bağladıkları yaklaşık 5 bin lira tutarındaki paraları, düğün salonunun bir ucundan diğer ucuna kadar açan damadın arkadaşlarını gören davetliler şaşkınlık yaşadı.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Takı töreni damadın arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilip, sosyal medyada paylaşıldı.

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(DHA)

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düğün takı

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