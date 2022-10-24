Protein tozu ne işe yarar, kas yapar mı? Protein tozu zararları nelerdir?

Sağlıklı ve fit görünen bir vücuda sahip olmak için egzersiz programı kadar beslenme ve yağ yakımını da önemlidir. Vücut geliştirmek isteyenler ve uzun saatler spor yapan kişiler hem kas hacmini hem spor performansını arttırmak hem de gerekli besin değerlerini alabilmek için protein tozu kullanır. Yoğun spor programları öncesi ve sonrası enerji sağlaması amacıyla kullanılan protein tozu kas oluşumuna katkı sağlar. Doğru bir beslenme ve spor programına ek olarak alınan protein doğru ayarlanmazsa faydadan çok zarar verebilir. Doğru protein tozu kullanımı için mutlaka antrenörlerden ve uzman kişilerden destek almak gerekir.

Protein tozu nedir?

Vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biri proteindir. Protein hücre gelişimini destekler. Kansızlığı engelleyen ve vücut direnci ile kas dokusunu güçlendiren protein, hayvansal protein ve bitkisel protein olarak iki şekilde tüketilir. Protein tozuysa genel olarak süt, soya ve yumurta proteininden yapılır. Protein tozunun yapımı aşamasından bazı ışıl ve kimyasal işlemlere başvurulur. Bu kimyasal işlemler, sağlığa zararlı olup olmadığı konusunda kaygı uyandırabilir. Protein tozunun temel amacı vücudun ihtiyaç duyduğu proteini tamamlamaktır. Özellikle kas geliştirme egzersizleri yapıyorsanız, diyetinizde yer alan doğal protein miktarından daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu durumlarda protein tozundan yararlanabilir, eksik kalan protein ihtiyacınızı tamamlayabilirsiniz. Ancak protein tozu kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir uzmandan yardın almalısınız.

Protein tozu kasların yıkımını önlemek amacıyla kullanılır. Yoğun spor çalışmaları sonrası bir miktar kas yıkımı mutlaka yaşanır. Protein tozu bu yıkımı önlemez ancak sonrasında ortaya çıkabilecek gereksiz ve zararlı kas yıkımına engel olur. Kas yapımını destekleyen protein ve aminoasitler vücuttaki kas oluşumunu destekler. İçerdiği kalsiyum ile kemikleri güçlendirir. Yağ yakımını destekleyen protein doğal olsa bile tek başına doğrudan yağ yaktırmaz. Düzenli egzersiz programı ve doğru beslenme planı ile yağ yakımı hızlandırabilirsiniz. Vücudunuzun ihtiyacı olan protein miktarını ve kullanım zamanını doğru belirlemek için mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız.

Protein tozu spordan önce mi sonra mı kullanılır?

Protein tozu spordan önce de spordan sonra da kullanılabilir. Spor sonrası kaslar bazı travmalar yaşayacağı için bu travmaları onarabilmek için protein desteğine ihtiyaç duyar. Spor sonrası kasların besinlere karşı en hassas olduğu dönemdir. Spor sonraki 30-60 dakika aralığında içilen protein tozu, kaslara protein ulaştırır ve onarımı hızlandırır. Spor öncesi tüketilen protein tozları kasların onarımını sağlar ancak spor öncesi protein tozu kullanımı pek tavsiye edilmez. Spordan önce protein tozu kullanacaksanız antrenman yapmadan en az 1.5 saat önce tüketmeniz gerekir. Protein tozu, bir uzman kontrolünde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması sonrası kullanılmalıdır.

Protein tozu nasıl kullanılır?

Protein tozu doğru miktarda ve doğru zamanlarda kullanılmalıdır. Protein tozunun kullanılması gereken ideal zamanlar vardır. Bu zamanlar kullanılan protein tozu türüne ve yapılan spora göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak protein tozu kullanım aralıkları şu şekildedir:

Sabah uyandığınızda kaslar besinsiz kalmış olur. Bu durum kaslarda parçalanma gibi durumların yaşanmasına neden olur. Bu sebeple uyandıktan sonra protein tozu tüketerek kas yıkımını engelleyebilirsiniz.

Antrenmandan önce protein tozu içilmesi pek önerilmese de eğer antrenmandan önce protein tozu içecekseniz mutlaka antrenmandan 1.5 saat önce içmelisiniz.

Yoğun antrenmanlar sonrası kaslar bazı travmalar yaşar. Bu travmaların onarılması için proteine ihtiyaç duyar. Antrenmanın bitmesinin ardından 30-60 dakika sonra tüketilen protein tozu, kasların onarımı için ihtiyaç duyulan proteini karşılamaya yardımcı olur. Antrenmandan sonra protein takviyesi kullanabilirsiniz.

Uyku süresince kaslar besin eksikliği yaşar. Karbonhidratı tüketir ve yağları enerji için kullanır. Bunun sonucu vücutta kas yıkımı yaşanır. Bu sebeple kasların besinsiz kalmasını engellemek için uyku öncesi protein takviyesi yapabilirsiniz.

Protein tozunun miktarı ve zamanı yapılan spor türüne, ne amaçla protein tozu içtiğinize, antrenman takviminize, kullandığınız protein tozuna göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle en doğru kullanım için antrenör ve doktor tavsiyesi almak gerekir.

Protein tozu kas yapar mı?

Proteinler ya da protein tozu tek başına kas yapmaz. Bunun için doğru egzersizler ve düzenli beslenme için destek olarak yer almalıdır. Kasların gelişiminde ihtiyaç duyduğu protein, doğru miktarda alındığında kas yapımını hızlandırır. Pek çok sporcunun kullandığı protein tozu zararlı mı?

Vücudumuzdaki bazı hücreler peptit bağ yaratır. Doku oluşturmak ve geliştirmek için proteine ihtiyaç duyar. Vücudun bu protein ihtiyacını karşılayabilmesi için bazı kişiler protein tozu kullanır. Doğru zamanlarda ve doğru miktarlarda tüketildiğinde takviye edici gıdanın bir zararı yoktur. Ancak aşırı ve yanlış tüketildiğinde bazı zararlar yaratabilir.

Protein tozu zararları nelerdir?

Protein tozunu doğru zamanda ve doğru miktarda tüketilmediği zaman bazı hastalıklara ve rahatsızlıklara neden olur. Yanlış kullanılan protein tozu zararları şu şekildedir:

Kemik erimesi

Sindirim sistemi ve boşaltım sistemi sorunları

Kilo kaybı ve mide yanması

Kalp hastalıkları

Böbrek taşı ve karaciğer sorunları başlıca sorunlardan sayılabilir.

Protein tozu kilo aldırır mı?

Protein tozu kilo alımında etkili değildir. Proteinin sindirilme sürecinde, vücut daha fazla enerji sarf eder. Böylece protein tozu kullanmak yağ yakımının artmasını ve kilo kaybını destekler. Böylece sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz.

