Yumuşaklığıyla sizi sarıp sarmalayacak, üzerinde yatmaya kıyamayacağınız rengarenk plaj havluları

Yaz tatiline çıkarken yanınızda götürmek için yeni bir plaj havlusuna mı ihtiyacınız var? Hem üzerine yatıp güneşlenebileceğiniz hem havuzdan veya denizden çıktığınızda kurulanmak için kullanabileceğiniz kaliteli ve şık tasarımlı bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yumuşacık dokuları, şık ve otantik desenleriyle her zevke hitap eden modeller sizi bekliyor!

1. Otantik ve farklı bir tarz: BiggDesign Nazar Yuvarlak Plaj Havlusu

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Birbirinden havalı plajlarda boy gösterirken yanınızda göz kamaştıran bir plaj havlusu bulundurmak isterseniz BiggDesign Nazar Yuvarlak Plaj Havlusu'nu tercih edebilirsiniz. Ressam Canan Berber’in Nazar tablosundan esinlenilen bu yuvarlak şekilli özel tasarım havluyla tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. %60 pamuk ve %40 mikro kumaştan üretilen havlunun püskül detayı, tasarıma ayrı bir hava katıyor.

2. Yumuşak ve kalın doku: Anemoss Plaj Havlusu

Yumuşacık dokulu bir plaj havlusu alıp tatiliniz boyunca bu kalitenin keyfini çıkartmak isterseniz size Anemoss Plaj Havlusu'nu önerebiliriz. %100 pamuklu kumaştan üretilen ve 140 x 70 cm ölçülerine sahip olan bu havlu, üzerindeki tasarımla plaj ruhuna uyum sağlıyor. Bu havlunun kullanıma ve yıkamalara karşı kalitesini koruyabilme özelliğine sahip olması da size uzun süreli kullanım sunuyor.

3. Canlı renk alternatifleri: One's & Unique Plaj Havlusu, İkili Peştemal-Peşkir Seti

One's & Unique Plaj Havlusu, İkili Peştemal-Peşkir Seti %100 organik pamuk olmasıyla öne çıkıyor. Bu sayede hassas cilt tipine sahip olanların kurtarıcısı oluyor. Cilt dostu malzemeleriyle yüksek kalite güvencesi veren bu havlular, otantik tasarımlarıyla da göz dolduruyor. İkili olarak satışa sunulan havluları eşinizle, dostunuzla birlikte kullanabilirsiniz. Peştemal tarzında tasarlanan plaj havlularına istediğiniz renk seçeneğiyle sahip olma imkânına da sahipsiniz.

4. Yüksek kalite, ekstra yumuşaklık: Chakra Monogram Plaj Havlusu

Plaj havlusu seçiminde çok mu hassas davranıyorsunuz? O zaman, Chakra Monogram Plaj Havlusu tam size göre! Bambu ve pamuk kumaşların karışımıyla hazırlanan bu özel model, üzerindeki monogram baskılarıyla sade bir şıklık sunuyor. Çok renkli ve yoğun desenli modeller yerine genellikle tek renk ve düz havluları tercih edenler için bu yumuşak dokulu model kurtarıcı olabilir.

5. Erkeklere özel model: DeFacto Erkek Çizgili Pamuklu Plaj Havlusu

DeFacto Erkek Çizgili Pamuklu Plaj Havlusu, yumuşacık dokusu ve modern tasarımıyla erkeklerin gözdesi hâline gelebilir. %100 pamuktan üretilen ve bu sebeple de her kullanımda yoğun yumuşaklık hissi vadeden havluyla daha konforlu bir kurulanma deneyimi elde edebilirsiniz. Birbiriyle uyumlu renk tonlarıyla çizgili desenler kullanılarak hazırlanan plaj havlusunu uzun yıllar boyunca tekrar tekrar yıkayarak kullanabilirsiniz.

6. Uzun ömürlü kullanım için: Zeynep Tekstil Dolphin 75x150 cm Ultra Soft Plaj Havlusu

Zeynep Tekstil Dolphin 75x150 cm Ultra Soft Plaj Havlusu yumuşacık dokusu ve yaz ruhunu yansıtan desenleriyle plajların gözdesi hâline geliyor. İnce, hafif ve yumuşak dokusuyla beğenilen bu havlu aynı zamanda yüksek sıvı emiciliğiyle de her kullanımda sizi kendisine hayran bırakacak. İnce, şık ve zarif bir tasarıma sahip olan ürünü seyahatlerinizde yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

7. Hızlı kuruma özelliği: Ibuco Zeus- Oeco-Tex sertifikalı Peştemal

İddialı renk tonlarını seviyor ve yaz kombinlerinizde sıkça kullanıyorsanız, havlu seçiminizi de Ibuco Zeus- Oeco-Tex Sertifikalı Peştemal'den yana yapabilirsiniz. Canlı ve dikkat çekici yeşil rengiyle öne çıkan plaj havlusu hassas ciltler için ekstra kaliteli ve yumuşak doku sunuyor. Kum tutmayan ve hızlı kuruyan bu havluyu deniz kenarında rahatlıkla kullanabilir ve rahatça güneşlenebilirsiniz.

8. Yüksek su emiciliği: Baveno %100 Pamuk 80x160 Çift Yüz Plaj Havlusu

Plaj havlularından ilk beklentiniz yumuşak dokuya sahip olmasıysa Baveno %100 Pamuk 80x160 Çift Yüz Plaj Havlusu aradığınız seçenek olabilir. %100 pamuk ipliğinden üretilen havluyu tatiliniz boyunca konforlu şekilde kullanabilirsiniz. Ürünün kaliteli kumaş farkını sizlere sunmasının yanında çift taraflı kullanım fırsatı vermesi de büyük bir avantaj sağlıyor. Hızlıca kuruyabilen ince dokulu havlu, seyahatleriniz sırasında fazla yer kaplamaz.

9. Şık tasarım farkı: INTER Z Peştemal Banyo ve Plaj Havlusu

Kaliteli kumaşı ve hızlı kuruma özelliği yanında şık ve modern bir tasarıma sahip bir plaj havlusu arıyorsanız bu ürünü çok beğeneceksiniz! Farklı renk seçenekleriyle hazırlanan INTER Z Peştemal Banyo ve Plaj Havlusu, kenarlarındaki püskül detayları, çizgisel desenleri ve uyumlu renk geçişleriyle son derece iddialı bir görünüme sahip. Plaj havlusunda yumuşacık bir his ve şıklık arayanlar için bu havlu biçilmiş kaftan!

10. Süper kahramanlara özel tasarım: DeFacto Erkek Çocuk Batman Lisanslı Plaj Havlu

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Plaj havlusu seçimi çocuklar için de büyük bir öneme sahip. Onların cildine zarar vermeyecek ve severek kullanacakları bir model arıyorsanız DeFacto Erkek Çocuk Batman Lisanslı Plaj Havlu'sunu tercih edebilirsiniz. Erkek çocukları için özel olarak tasarlanmış olan bu süper kahramanlı havluyla çocuğunuz plajda ve havuz kenarında tüm gözleri üzerlerine toplayabilir!

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